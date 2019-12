Wednesday, 18 December 2019, 21:55 HKT/SGT Share: 联想控股代际传承落地 柳传志、朱立南卸任,新组合宁旻、李蓬上马

香港, 2019年12月18日 - (亚太商讯) - 摘要:联想控股(3396.HK)发布公告称,按照既定计划,联想控股董事长、执行董事柳传志卸任公司董事长及执行董事,将担任联想控股名誉董事长、资深顾问及董事会战略委员会成员;联想控股执行董事、总裁朱立南卸任公司总裁之职,将继续担任联想控股董事,并任董事会战略委员会成员。联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻接任董事长,并任提名委员会及战略委员会主席。同时,公司高级副总裁李蓬出任首席执行官(CEO),董事会亦提名李蓬为公司执行董事。至此,宁旻、李蓬作为联想控股新的新领导核心正式推出。



柳传志(左)、朱立南(右)



宁旻(右)、李蓬(左)











「冇戏睇」嘅顺畅交接

据财华社报导,近两年可谓两地企业最高掌控权交接的高峰期,5月份李兆基卸任恒基集团主席,至此香港本土四大家族已全部完成交棒,这亦意味着香港上一时代的落幕,而同时,年轻人时代悄然来临。香港四大家族子承父业无可厚非,暂且不论他们是否有能力延续父辈们一手打造的商业帝国,在我们「平民」看来,他们对自己的职业规划似乎从细个时期开始就冇得拣;而另一边厢,澳门赌王家族继承权的争夺似乎也已经到了如火如荼的地步,各种小道消息不断更新,成为大众茶余饭后的谈资首选。反观昨日联想控股的公告,倒给人一种冇花生食嘅感觉,整个交接从时间选择、交接过程再到人选都可谓顺理成章。



值得留意的是,这次联想控股不是简单的董事长与总裁的换届,而是借柳传志和朱立南宣布卸任之际,推出了以新任董事长宁旻和CEO李蓬组成的新领导核心。据了解,宁旻与李蓬二人其实已配合多年且彼此信任,其业绩也得到了上至董事会,下至员工的充分认可,柳传志称这是他能够放心交棒的原因之一。柳亦补充指出:「今天的联想控股战略明确,培养的新领导班子也比较成熟。」同时,根据公司的战略规划,2019年是承上启下的一年,针对战略和组织的全面复盘已经启动。在此基础上,由新领导核心带领公司制定从2020年开启的下阶段战略并推动实施,将更有利于其未来发展。如此看来,从新组合的人选,再到交棒的时间选择等等确实经过了精心的设计。



讲到交棒,这也并不是柳传志职业生涯的第一次。早在2004年Lenovo并购IBM全球PC业务之后,他便卸任了Lenovo董事长之职,将全部精力放在了从2001年开始着力打造的联想控股投资业务上。2015年,联想控股登陆香港资本市场,其构建的「战略投资+财务投资」双轮驱动模式亦逐渐成形。据传,柳朱二人就是在联控上市之后开始具体考虑企业传承的问题,经过内部观察、培养、评估,以及外部甄选,最后一致认为宁旻和李蓬作为新领导核心,是最为合适的人选。



点解系佢地?

其实对于联想控股的掌舵权交接,外界一直颇为关注,相较于柳传志和朱立南,新任董事长宁旻和CEO李蓬甚少出现在公众视野。



1991年加入联想的宁,凭借出众的学习能力和很强的事业心得到了柳与朱的关注与认可,或许就是从那时起,宁便踏上了「董事长是如何练成」的升呢之路。他经历了企业的多次变革,长期担任高级副总裁及CFO的职位,亦有不少圈内人话佢其实早已「超越了CFO」。很长一段时间,宁不仅全面负责财务资金、风控审计,以及资本市场相关工作,同时还主导「双轮驱动模式」中「财务投资」一轮的整体运营管理,在这过程中,锻炼出了大的战略格局,积累了对企业的深刻理解和丰富实践。而且在柳传志看来,他对企业愿景及核心价值观的高度认同,也是被最终选中的关键因素之一。



出任CEO的李蓬是具有国际化背景的优秀高级管理人才,加入联想16年,践行企业文化,具有高度的承诺感和创新力。李长期负责战略投资业务和投后管理工作,现时公司的战略投资队伍,便是从他当时管理的部门一步步发展而来的。2018年联想控股成功收购卢森堡国际银行(BIL),购建新支柱型资产的战略落下关键一城,该役亦是在李蓬的主导下完成的。如此看来,他可以称得上是从前线一路打拼,与联想控股共同成长起来的新生代关键人物了。



联想控股未来路在何方?

不过话说回来,如果企业的未来发展未尽如意的话,再好的传承设计也是枉然。关于这点,新任CEO李蓬表示:「联想控股具有深厚的底蕴,我们的投资控股业务也已具备一定基础。当前,新变局、新技术、新模式使得企业的下一步发展充满变数,颇具挑战,但其中也有着丰富的想象空间。」



谈及对于上任后的公司发展规划,李蓬补充道:「在董事会的支持下,联想控股将结合外部环境,审时度势,不断完善、优化战略,充分发挥『双轮驱动』的独特优势;深耕既有业务,进一步优化资产,提升回报;通过对宏观行业的深入研究及合理的资源分配,动态把握机遇,持续打造支柱型资产,在努力提升企业整体价值的同时,为实体经济的发展贡献更多力量。此外,我们还必须致力于组织能力的不断发展,和人才梯队的深化建设。」



联想诞生于1984年,从IT行业起步,经过30多年的发展,已成长为中国领先的多元化投资控股公司。上市四年来,虽说公司业务尚处爬坡期,但它的业务基础、公司治理及财务安全已俨然成形。在不确定性日益突显的当下,企业本身的厚实稳健,是确保其在不论几大的风浪中,都能稳步前行的定海神针。此外不难发现,联想控股的「定力」都几强,你很少会见到它为了追逐短利或因外部风险而自乱阵脚,而是始终把握时势,围绕战略聚焦领域进行资产组合的打造。笔者认为,这样的战略定力离不开联想控股的长线思维,以及对宏观环境的持续跟踪与研究。



新任董事长宁旻认为:「困难无其数、从来不动摇的坚韧,在前进的道路上不断挑高目标的执着,不断吸纳与提升、进而一次次蜕变的学习能力,是深深扎根于联想控股体内的基因。董事会将坚定支持管理层立足长远,谋篇布局,脚踏实地推动战略落实,把握好宏观形势以指导战略决策,解决好关键课题,进一步构建未来战略格局。」



「公司现阶段的重点工作将主要分为三个方面。首先,新的核心领导班子还需要进一步学习和成长,持续进行组织发展和人才梯队的深化建设;同时,将继续推进既有战略目标的达成,并做好全面复盘;再之后,便是要结合内外部环境,着手研究并制定公司下一个中期发展战略。」宁旻补充道。



朱立南:以另一种方式丰富人生经历

朱立南于1989年加入联想,可以说是公司多次重大战略转型与升级的主要推动者和实现者,也是此次传承计划的重要设计者之一。早在2001年,朱就作为大前锋率领先头部队进入投资领域,成立联想投资(君联资本前身),通过实践、创新与总结,慢慢摸索出风险投资的系统打法,不仅实实在在地帮助到了一批企业的发展,也为联想控股的投资转型奠定了重要基础。2010年,联想控股进一步开辟战略投资业务,在朱的带领下,「战略投资+财务投资」的双轮驱动业务模式逐渐构建成形,推动公司战略及业务不断发展。此外,在朱的促动下,公司实现了在人才、组织、投资与投管等多方面的积淀。



2015年联想控股上市之后,朱立南便与柳传志共同规划、推动了联想控股的传承课题。「我和柳总一致认为,联想控股的核心领导团队应该是一支年富力强、更具创新精神、更为国际化的生力军。我们对由宁旻、李蓬组成的新领导核心充满信心!」



谈及未来计划,朱立南仍将是联想控股董事会及董事会战略委员会成员,同时担任君联资本董事长和联想集团董事,以另一种工作和生活方式去体验和丰富人生经历。



柳传志:评价我「这老头不错」是最欣慰的事

外界奉柳传志为「商业教父」,这不仅仅是肯定其将联想一路从「艇仔」、「小平房」,打造成世界500强的商业成就,更是因为其作为内地改革开放后的第一代企业家代表,始终贯彻诚信经商,发扬企业家精神。如果说柳所做出的贡献已超出商业领域,并具备一定的社会效应,亦无过分之处。然而对于这个头衔,柳本人并不太认同,甚至称自己「没这个资格」。



「大家都觉得我『这老头儿不错』,也是最让我感到欣慰的事儿了。」



关于柳传志的官方评价这样写到:「他着力推动了企业的机制体制建设、管理规律总结和企业文化打造,这对企业的长远发展极具深远意义。」



讲到这就不得不提,柳传志在联想控股的持股比例仅仅为2.89%,而其他几位公司高层的持股比例也只有1%~2%左右。唔使我多讲,大家也能感觉出这个比例有几低了。柳传志通过推动联想的机制体制改革,达到了充分调动新老员工积极性和创造力,保障企业能够长远发展的效果。「我们几个管理层都有这样的共识,愿意拿出个人利益,让更多员工享有公司股权。这样,企业的空气能湿润些,大家也更团结,这是企业实现长远发展的重要保障之一。」



「我在打造联想的管理基础、企业文化等方面下了很大功夫。」柳传志认为,这些基础在联想历史上的数次变革中都发挥了重要作用。同时,企业文化对于公司未来的发展也是不可或缺的重要一环。此外,柳乐于为德才兼备的年轻人搭建平台,让他们可以充分发挥与成长。「联想控股的愿景是在多个领域拥有领先企业,让有胸怀、有能力的人去执掌。在做出更大贡献的同时,他们也能够取得应得的回报。」



「联想是时代的产物,是改革开放使我们未曾虚度光阴,有机会成为创业者,有机会把联想从十几个『书呆子』发展成人才辈出的现代企业,并为社会切实做一点事情。」柳传志说道,「在我的企业生涯中,取得了一些成绩,也有许多挫折、失误,感谢与我并肩作战的同事们的相伴扶持,与我共克难关,分享这一路的酸甜苦辣。未来世界会有各种不确定性的挑战,而联想控股也尚且年轻稚嫩,但联想人是团结的,有战斗力的。我相信,新一代领导团队有远大的志向和足够的学习能力,把过去的经验教训作为财富,将拼搏进取、永不放弃的精神传承下去,迎接压力,拥抱机遇,秉持我们的初心,努力做出更多贡献。」







