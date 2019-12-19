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Tuesday, 17 December 2019, 14:53 HKT/SGT
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中再香港获发保险业务经营牌照

香港, 2019年12月17日 - (亚太商讯)  - 2019年12月16日，中国再保险（香港）股份有限公司（以下简称“中再香港”）正式获得香港保监局授权在香港或从香港经营保险业务。

中再香港是中国人寿再保险有限责任公司的全资子公司，注册资本为港币20亿元，注册地在香港，面向亚洲及全球市场提供全方位的风险保障和定制化的再保险解决方案。公司主要业务为人身再保险业务，业务范围涵盖了包括人寿险、健康险等各类险种，通过提供合约再保险和临时再保险，以比例或非比例方式等再保险安排为客户转移和化解相关风险。

中再香港是中国银保监会挂牌后境内保险企业首家获批在香港成立的保险机构，将充分发挥寿险再保险风险保障、技术合作及财务融通等功能，积极参与国家“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设，为推动香港和内地保险业繁荣发展贡献力量。


Dec 17, 2019 14:53 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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