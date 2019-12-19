Tuesday, 17 December 2019, 14:47 HKT/SGT Share: 安捷证券解读集采新规则：末位淘汰制下，首仿议价空间压缩，降价主旋律不变，首推创新型龙头

香港, 2019年12月17日 - (亚太商讯) - 2019年11月28日网传一份国家药品集采办公室《关于报送扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围相关采购数据的通知》的文件，其中涉及35个品种。安捷证券认为，集采将常态化，预计未来3家及以上（含原研）通过BE的品种积累至一定数量就将启动集采。



本轮规则出现了3处较大改变：

1）n-1家中标，末位淘汰，过评企业生存空间增大，首仿/二仿议价空间压缩：中标概率（n-1）/ n随n的增大而增大，中标对收入的提振边际递减，企业降价动力减小，三仿及以后企业生存空间增大；末位淘汰使原本可直接中目标首仿/二仿产品参与到残酷的淘汰赛中，议价空间大幅压缩；



2）价格超最低价1.8倍直接出局，实际执行未必一刀切：医保局可能会加入一些细则以规避市占率极低的“搅局者”利用价格天花板机制恶性竞争；



3）价低者优先选择2-3个省份，可获得50%至60%采购量，竞争不充分明年再次集采：引导价格中枢下行，为医保基金腾笼换鸟保驾护航。



综合分析35个品种的市占率和参与者数量，及企业间的竞争情况和竞价策略，我们认为：1）本轮集采中阿卡波糖、安立生坦、比绍洛尔、美洛昔康、阿奇霉素、福多司坦和白蛋白紫杉醇的价格降幅最大，中标价将是成本价的加成；2）甲硝唑、碳酸氢钠、替吉奥、头孢氨苄、克林霉素和异烟肼降幅最小，因竞标企业市占率均较低，稳赚不赔，无需大幅降价；3）其他产品降幅居中。



对已覆盖上市公司的影响：1）石药集团（1093.HK）中性偏负面，涉及7个品种，3个价格降幅较大，其中白蛋白紫杉醇约占公司总收入9%，大幅降价将对收入产生负面影响，其余品种市占率低，中标影响正面；2）中国生物制药（1177.HK）中性偏正面，涉及6个品种，4个降幅较大，其中福多司坦和二甲双胍占公司收入比重均约0.6%，影响十分有限，其余品种市占率低，中标影响正面；3）复星医药（2196.HK）偏正面，涉及6个品种，市占率低或降幅温和；4）华润医药（3320.HK）/上海医药（2607.HK）/东阳光药（1558.HK）均中性偏正面，分别涉及4/3/2个品种，市占率均较低。



关注结构性和个股机会。我们坚持一贯的观点，1）集采常态化，降价主旋律，仿制药的职能从赚取利润向品牌拓展、队伍建设、口碑树立、贡献稳定现金流转换；2）医保基金腾笼换鸟常态化，投资人对降价幅度和仿制药长期的价格走势不应抱有任何侥幸心理，谨慎为上，每一次集采和医保谈判都可能使市场对行业整体成长性和市场空间产生担忧，有可能带来行业整体的估值回调；3）但创新成就竞争力，研发铸就护城河，政策的倒逼为资金和研发实力雄厚、新旧增长动能轮动速度快、创新药管线布局充分的龙头企业带来集中效应，如中国生物制药（1177.HK）、石药集团（1093.HK）、复星医药（2196.HK）等，核心资产虽然估值较高，但也不宜轻易减配，投资者可留意超跌机会；4）持续不断的研发投入将有利CRO/CDMO企业，建议关注药明生物（2269.HK）、维亚生物（1873.HK）等；5）关注具有海外市场、创新能力和长期成长潜力的生物制药头部企业，如百济神州（6160.HK）、信达生物（1801.HK）、君实生物（1877.HK）等。





Dec 17, 2019 14:47 HKT/SGT

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