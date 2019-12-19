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  • Thursday, December 19, 2019
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Tuesday, 17 December 2019, 12:22 HKT/SGT
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来源 朗华国际集团有限公司
朗华国际控股股东增持集团8,518,000股股份
充分显示控股股东对集团多元化业务发展策略的信任和支持

香港, 2019年12月17日 - (亚太商讯)  - 朗华国际集团有限公司（「CBG」，连同其附属公司统称为「集团」；香港交易所股票代号：8026.HK）近日获悉，集团控股股东张春华（「张先生」）通过Brilliant Chapter Limited 由12月2日至12月12日以每股平均价0.721港元增持集团8,518,000股股份，令其持股量增加至832,601,294股，约占集团股份总数的57.38%。控股股东是次增持集团股份充分反映其对集团的发展前景充满信心。

集团一直积极寻求多元化发展，其业务涵盖珠宝贸易和零售、贷款业务及医药和保健产品业务等不同领域。近期，集团拟与独立第三方成立合营企业、进一步把集团业务扩展到银行业务领域，在哈萨克斯坦斯坦为客户提供多元化银行服务，并预期于二零二零年中期开始营运。这是集团基于其已发展成熟的贷款业务的进一步延伸，扩大集团为客户提供的服务范围，并大幅提升CBG的市场价值。

是次控股股东张先生增持集团股份，充分显示了其对集团多元化业务发展策略的信任和支持，并相信集团的战略性业务重组能够扩阔集团收入基础的多元性、有利于其长远发展，最终为集团股东带来最大利益。

关于朗华国际集团有限公司
朗华国际集团有限公司（「CBG」）于 1999年在开曼群岛注册成立，并于2000年3月在香港联合交易所GEM 上市。自2018年以来，CBG致力于进行业务重组，以扩阔收入基础的多元性。集团业务遍布珠宝贸易和零售、贷款业务以及医药和保健产品业务。


Dec 17, 2019 12:22 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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