来源 朗华国际集团有限公司 朗华国际控股股东增持集团8,518,000股股份 充分显示控股股东对集团多元化业务发展策略的信任和支持

香港, 2019年12月17日 - (亚太商讯) - 朗华国际集团有限公司(「CBG」,连同其附属公司统称为「集团」;香港交易所股票代号:8026.HK)近日获悉,集团控股股东张春华(「张先生」)通过Brilliant Chapter Limited 由12月2日至12月12日以每股平均价0.721港元增持集团8,518,000股股份,令其持股量增加至832,601,294股,约占集团股份总数的57.38%。控股股东是次增持集团股份充分反映其对集团的发展前景充满信心。



集团一直积极寻求多元化发展,其业务涵盖珠宝贸易和零售、贷款业务及医药和保健产品业务等不同领域。近期,集团拟与独立第三方成立合营企业、进一步把集团业务扩展到银行业务领域,在哈萨克斯坦斯坦为客户提供多元化银行服务,并预期于二零二零年中期开始营运。这是集团基于其已发展成熟的贷款业务的进一步延伸,扩大集团为客户提供的服务范围,并大幅提升CBG的市场价值。



是次控股股东张先生增持集团股份,充分显示了其对集团多元化业务发展策略的信任和支持,并相信集团的战略性业务重组能够扩阔集团收入基础的多元性、有利于其长远发展,最终为集团股东带来最大利益。



关于朗华国际集团有限公司

朗华国际集团有限公司(「CBG」)于 1999年在开曼群岛注册成立,并于2000年3月在香港联合交易所GEM 上市。自2018年以来,CBG致力于进行业务重组,以扩阔收入基础的多元性。集团业务遍布珠宝贸易和零售、贷款业务以及医药和保健产品业务。





