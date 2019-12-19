Monday, 16 December 2019, 20:35 HKT/SGT Share: 宝龙商业管理控股有限公司全球发售

香港, 2019年12月16日 - (亚太商讯) - 宝龙商业管理控股有限公司（「公司」，连同其附属公司，「集团」；股份代号：9909），今日宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。



全球发售摘要

- 全球发售下发售股份数目：150,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）

- 香港发售股份数目：15,000,000股股份（可予重新分配）

- 国际发售股份数目：135,000,000股股份（包括优先发售项下14,369,156股预留股份）（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）

- 发售价： 每股发售股份不超过10.00港元，预期不低于7.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项将予退还）

- 香港公开发售将于2019年12月16日（星期一）上午九时正至2019年12月19日（星期四）中午十二时正（网上白表eIPO申请于2019年12月19日（星期四）中午十一时三十分）结束

- 预期股份于2019年12月30日（星期一）上午九时正于香港联交所开始买卖

- 股份代号：9909

- 公司股份将以每手500股为单位进行买卖

- 农银国际融资有限公司为独家保荐人和独家全球协调人

- 农银国际融资有限公司、兴证国际融资有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、克而瑞证券有限公司、中泰国际证券有限公司及招银国际融资有限公司为联席账簿管理人



全球发售的发售股份数目共150,000,000股（视乎超额配股权行使与否而定）。公司按发售价初步提呈发售15,000,000 股发售股份（相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数10%）供香港公众人士认购。国际发售包括初步提呈发售的135,000,000股发售股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），相当于初步可供认购的发售股份90%。



香港公开发售将于2019年12月16日（星期一）上午九时正至2019年12月19日（星期四）中午十二时正（网上白表eIPO申请于2019年12月19日（星期四）中午十一时三十分）结束。预期股份于2019年12月30日（星期一）上午九时正于香港联交所开始买卖。公司的股份将以每手500股股份买卖，股份代号为9909。



根据超额配股权，国际包销商有权（由独家全球协调人（代表国际包销商）行使）可于上市日期至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时要求公司按与国际发售项下每股发售股份相同的价格额外发行及配发最多22,500,000股发售股份（相当于初步提呈发售股份的15%）以补足国际发售的超额分配（如有）。



假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份8.75港元（即招股章程所述发售价范围的中位数），公司估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为1,223.5百万港元（经扣除公司就全球发售支付的包销费用及佣金以及估计开支）。假设发售价定为每股发售股份8.75港元（即指示性发售价范围的中位数），公司拟按下列用途使用全球发售所得款项净额：



- 约50%或611.8百万港元将用于战略收购及投资于其他中小型商业运营服务供货商，以扩大集团的商业运营服务业务及扩充集团的商业运营服务组合；

- 约25%或305.9 百万港元将用于升级信息技术系统数字化及智能运营及管理，旨在优化消费者体验、改善集团向租户提供的服务质量及提升集团的运营效率；

- 约10%或122.4百万港元将用于若干租户及供应商的股权投资，旨在与其建立紧密战略合作；

- 约5%或61.2百万港元将用于根据轻资产业务模式翻新由独立第三方开发或拥有的零售商业物业；

- 约10%或122.4 百万港元将用于一般业务用途及用作营运资金。



农银国际融资有限公司为独家保荐人和独家全球协调人。



农银国际融资有限公司、兴证国际融资有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、克而瑞证券有限公司、中泰国际证券有限公司及招银国际融资有限公司为联席账簿管理人。





Dec 16, 2019 20:35 HKT/SGT

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