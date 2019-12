Monday, 16 December 2019, 08:39 HKT/SGT Share: 新经济产业GDP贡献度扩大 人瑞人才料成基金爱股

香港, 2019年12月16日 - (亚太商讯) - 中美贸易谈判的首阶段协议预期于短期内可以达成,令市场对未来中国大陆经济增长的担忧稍稍松一口气。随着进出口贸易总额预期回升、新经济产业继续成为中国GDP增长的主要动力,将为未来中国人力资源服务市场创造新的增长动力。



据中国大陆权威财经媒体《经济参考报》指出,内需消费对中国GDP增长的贡献度将有望迎来改革开放以来的第四度高峰,再次达到70%以上。而这次与之前三次不同的是,内需消费是在以科技驱动的新经济、新常态、新模式下实现高速发展。亦因此,对人力资源的需求和过去的传统模式截然不同。



因应新经济特有的人力资源需求及雇用模式,中国灵活用工服务市场日渐成为了整体人力资源市场的主要发展动力。根据灼识咨询的报告,中国灵活用工服务市场规模于2014年至2018年间的复合年均增长率为26.4%,预期直至2023年将按24.5%的复合年均增长率进一步扩大至1,771亿元,这较整体人力资源服务外包市场的同期复合年均增长率19.0%为高。再者,中国灵活用工服务市场正处于起步阶段,目前的市场渗透率不足1%,但在欧、美、日等国家的市场渗透率则已分别达到3%、10%及4%。因此,预期未来灵活用工服务外包市场的增长动力不仅来自于新经济行业自身的显著增长,亦会来自于传统行业对灵活用工聘用模式的认同度提升而产生的巨大商机。



自主研发O2O招聘平台变现能力强

中国最大的灵活用工服务市场龙头企业 - 人瑞人才 (6919. HK) 已于上周五正式登陆香港联交所主板。凭着其强大的综合实力、拥有唯一自主开发的O2O招聘平台和全面覆盖职位聘用流程的生态系统,以及与众多客户于过去三年多以来保持100%续约率的高度市场认同,人瑞人才于2016至2018年间的收入及纯利均实现了超过100%的复合年均增长率。



在纯利方面,特别值得注意的是,人瑞人才和一般新经济公司类似,有不少的风投基金以可转债和优先股的形式在上市前入股,所以在历史财务数据因会计准则而产生复合金融工具的公平值亏损。撇除复合金融工具的公允值亏损和上市费用,公司的调整后纯利由2017年的987万人民币(下同)大幅增长约6倍到2018年的6,769万,2019年上半年更达到5,848 万,增幅达1.7倍,远胜目前已上市的同业。 而在公司上市后,原优先股会换成普通股,将不再有复合金融工具公平值的会计处理影响。



除此之外,受惠于人瑞人才对科技研发投入的持续,令其有效控制行政成本,并不断优化人均生产效益。于过去三年以来,人瑞人才的行政费用占总收入的比率正持续下降,其中员工总数于过去三年一直保持约600多人之内。随着业务不断扩张,科技驱动大规模招聘的高效益效应将可进一步提升,这对业务毛利率及纯利率未来保持稳中有升的趋势提供良好动力。



新经济龙头企业的HR管家

综合上述灵活用工市场的良好前景、卓越的招聘生态系统为企业的人力资源招聘流程带来明显的降本增效作用,加上中国人口老龄化及少青化持续,令中国人口红利逐渐消失,就业与招聘出现失衡,将有利中国人力资源市场及人瑞人才的未来业务增长。现再加上宏观进出口贸易的回暖预期,势必推动未来内需消费规模持续扩大,从而为各行业的新经济头部企业的业务发展赋能。



人瑞人才正是以服务新经济行业著称,截止2019年6月30日,公司拥有新经济客户218家,其中绝大多数, 是行业中实力雄厚的独角兽及新经济头部企业,根据此前公布的招股书 ,2017年在中国164家独角兽企业中,超过42%是人瑞人才的客户, 而2016到2018年间,人瑞人才分别服务过28家、45家以及39家独角兽企业。如腾讯(700.HK)、网易、字节跳动、摩拜、小红书等均是人瑞人才的服务客户。



因此,人瑞人才一直有「中国独角兽及新经济龙头企业的HR管家」之称号。基于中国新经济公司的前景备受看好,加上人瑞人才的客户均是实力相对雄厚的领先企业,它们未来业务的持续扩张,势必拉动人瑞人才的灵活用工服务业务的增长动力。因此,人瑞人才这次上市集资深受机构投资者的欢迎,在国际配售上取得了近2倍的超额认购,而当中更不乏国际著名的大型长线基金大额入市,连同IPO前期的联想、VMS及麦格理资本等著名基金,人瑞人才绝对有望成为基金爱股。







