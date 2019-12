Friday, 13 December 2019, 15:18 HKT/SGT Share: 禹洲地产(01628.HK)荣获“2019中国上市房企运营能力奖”

香港, 2019年12月13日 - (亚太商讯) - 2019年12月12日,“高屋建瓴”房地产高峰论坛如期在深圳隆重举行。禹洲地产(01628.HK)受邀参加颁奖典礼,凭借着优秀的运营、组织和管理能力,禹洲地产(01628.HK)荣获了“2019中国上市房企运营能力奖”,体现了市场对公司综合能力的高度认可。







本次活动由国内领先的海外投资研究社交平台格隆汇主办,评选覆盖资本市场已上市的百余家优秀房地产及相关行业公司,“2019中国上市房企运营能力奖”除了根据企业过去多年所体现的运营能力进行综合评比外,还从企业组织能力、战略高度等各方面进行审慎的考量,再通过“专家评审团审议+大数据分析”的方式,甄选出年度表现最为突出的企业。



禹洲地产作为中国房地产前40强企业,自成立以来一直紧跟市场发展动向,把握城市发展时机,坚持“区域深耕,全国领先”的发展战略,积极审慎地深耕长三角区域、环渤海区域、海西经济区、华中区域、粤港澳大湾区及西南区域六大都市圈。在企业管理方面,快周转模式见成效,在施工质量得到保障的前提下,项目从拿地到预售的时间缩短到了7个月,项目周转速度大大提升。国际知名投行星展在近期发布的报告中表示,禹洲地产的项目周转率有着明显的提高,看好禹洲地产未来的发展前景;著名券商海通证券近日指出,禹洲地产销售节节破新高,提前完成2019年合约销售目标,盈利能力不断加强,看好禹洲地产未来发展,重申“优于大市”评级。多家知名投行及券商的一致看好也体现了公司高效的运营效率,企业实力与行业的地位稳步提升。评委会一致认为,在变化迅速的经济形势下,禹洲地产具备良好的运营能力,实现了企业内涵和外延高度的延展发挥,获得此次奖项实至名归。



禹洲地产一直备受市场认可,实力共鉴嘉奖不断。本次公司荣获该奖项,意味着在本次评选活动中公司运营能力遥遥领先,在大环境中公司的商业战略与组织能力高度匹配,更是体现市场对公司人才战略、组织体系、运营框架等各方面的高度肯定。不仅如此,禹洲地产优异的表现有目共睹,接连斩获了“2019年度房地产上市公司十大成长潜力榜样”、“2019年度『金瓴奖』——2019年度投资价值企业”以及“新中国成立七十周年中经城市发展影响力企业”等重量级奖项。



恰逢今年禹洲成立25周年里程碑,今年首十一月销售业绩亮眼夺目,人民币672.25亿元的合约销售额早早锁定全年业绩目标,为备战明年千亿征途打下坚实的基础。在追求规模效益的同时,禹洲地产也将一如既往秉承重视规模、平衡利润和负债,提倡“三驾马车”并举的发展策略,致力为客户提供优质服务,创造更大的价值回馈股东,不忘初心稳健睿行。







