中国汽车新零售牵手JD汽车，12.12打响汽车新零售第一炮

香港, 2019年12月13日 - (亚太商讯) - 12月3日,中国汽车新零售(00526-HK)宣布联手京东汽车推出“京东汽车-开利星空”品牌,合力进军在线汽车销售平台业务。国内汽车新零售产业的领军者与头部电商强强联合,这会擦出怎样的花火呢?



















在线购物一般被消费者理解成小商品零售的绝佳渠道。殊不知,随着新零售与传统销售商的深度融合,汽车这样的新“三大件”也开始从线上平台引流。



京东汽车线上销售的火热与与国内车市的一抹寒凉形成鲜明对比。中国汽车新零售选择此刻与京东汽车展开合作可谓占尽天时。因为双十二不仅是中国的线上购物盛会,这年终时节也正是国内车市销售的传统旺季。此次合作对于中国汽车新零售来说,正如踏上乘风快船。



提前布局线下资源,为新零售业务筑基



罗马并非一日筑成。从中国汽车新零售近年大手笔的兼并收购历程来看,该公司布局国内进口汽车新零售业务的路线是执着和明确的。



2017年2月,通过收购Mega Convention全部股权正式进军大陆汽车销售市场;



2019年3月,再次签订协议拟收购天津滨海国际汽车城有限公司奠基数字口岸车城业务;



2019年9月,就拟收购北京滚雷电子商务签订谅解备忘录,北京滚雷在主要海外国家拥有仓库及物流设施;



2019年12月,与京东汽车强强联手,推出“京东汽车—开利星空” 打造互联网+实体汽车智慧卖场。



如今中国汽车新零售构建的海外供应商——海外仓储物流——国内口岸车城——线上线下相结合的新零售平台的业务框架已经基本成型,较国内同业已获得先行优势。



中国汽车新零售的核心优势



2017年商务部印发的《汽车销售管理办法并实施》将国内汽车行业的单一的4S店销售模式打破。实际上4S店的销售模式被诟病已久,传统的产销模式令厂商、经销商要承受巨大的库存压力,这可能会进一步导致资金压力。



据中汽协数据显示,今年1至11月,全国汽车累计销量为2311万辆,同比下降9.1% 。在目前中国车市的负增长时代,高库存和现金压力可能成为车企和零售商“不能承受的生命之重”。



在大环境的转变之下,以智慧卖场为标志的汽车新零售成为汽车流通领域的发展突破口,其核心是产销关系的变革,“以销定产”代替传统的汽车销售模式,走向时代前台。而传统的4S店将专注于交车及售后的服务领域。



以中国汽车新零售的业务为例,通过与国内头部电商联手,打造互联网+实体汽车智慧卖场。目前,中国汽车新零售已覆盖40家主流车企品牌的多达240款热销车型。多品牌及海量车型的展示,配合销售以及线上全产业链配套服务,借助大数据分析不断优化销售流程,可获得持久的行业领先竞争力。而“以销定产”的模式不仅降低了经营成本,也提高了公司的现金周转率。



中国汽车新零售可以与京东汽车这样的实力盟友联手共拓汽车新零售业务,这离不开线下资源的早期布局。如今获得线上、线下双翼支持的中国汽车新零售商如刚蜕变的蝴蝶,只需奋力振翅,便可迎风飞翔。



主营推动业绩改善,毛利逆市上扬



2019年,中国汽车行业步入寒冬。根据中汽协的数据,截止9月30日止六个月,2019年中国汽车销量累计实现1198.6万辆,较去年销售1326.6万辆,同比下降9.7%。对比同期的中国汽车新零售中期财报,公司实现收入17.7亿元(单位:人民币,下同),同比虽有小幅回落,但表现远优于行业。即使在这样的行业逆流中,公司的毛利依然实现11.8%的增长至2.69亿元。这致使公司的归属权益股东利润同比持平,至1.02亿元。这样的稳定的盈利表现在2019年中国车市整体不佳的背景下,成为为数不多的行业佼佼者。



中国汽车新零售在成本控制方面亦取得进步。截止9月30日止六个月,2019年公司销售成本为14.97亿元,同比下降12.3%。公司的销售成本率也由去年同期的87.6%下降至84.8%,同比下降2.8个百分点。这推升了公司的毛利率由去年同期的12.4%提升至15.2%,增长2.8个百分点。



从行业上来看,也并非全无利好。财华社统计我国海关总署的数据发现,2019年1至10月,进口汽车(包括整套散件)累计84万辆,同比下降12.5%;进口汽车(包括整套散件)金额386.4亿美元,同比下降9.7%。销售额降速低于销售量降速,这意味着进口汽车的平均单价在提高。



结语:



《金融时报》近日报道,全球最大汽车零部件供应商之一法里奥CEO认为中国车市已经触底,并且已经开始回升。这对于在车市寒冬中提前布局,完成线上与线下新零售布局的中国汽车新零售来说,或许将在车市回暖中振翅高飞。



