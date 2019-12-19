Friday, 13 December 2019, 08:01 HKT/SGT Share: 人瑞人才科技(6919)今天登陆港股 大型国际基金大手入市

香港, 2019年12月13日 - (亚太商讯) - 有中国独角兽、新经济龙头公司策略HR管家之称的人瑞人才科技(6919)以26.6港元定价，今天于港交所主板上市，正式登陆港股市场。据了解，公司此次IPO的国际配售获得适度超购，且不乏中外著名长线基金列于首10位内，当中更包括罕有于新股市场投资的大型「股神级」国际基金。港股有云︰货入强者手，未来有看头。时近12月，一般大型基金都鲜有出手，以确保今年的投资利润。所以，君不见阿里巴巴(9988)也要赶在11月底上市。



正因如此，可见大型基金对人瑞人才科技的未来发展充满信心，料对公司未来股价走势亦有正面作用，是中长线投资之选。若大市波动，将是吸纳机遇。



公司是次IPO已取得两名在资本市场极具实力的基石投资者，包括马来西亚富商、完美集团大股东古润金旗下的金阳公司、以及晨曦投资(Anatole)合共认购2,850万美元。连同公司IPO前期投资者如联想、VMS、麦格里资本等，股东名单星光熠熠。



事实上，如果了解内地新经济产业发展的情况，也会知道近年整个产业对中国GDP的贡献度不断扩大。中国信息通信研究院数据显示，2018年中国数码经济规模达到31.3万亿元人民币(下同)，占GDP比重达34.8%，对中国GDP增长的贡献率更达约68%。随着今年内地进出口贸易数据表现参差，内需、基建成为GDP增长主题，个别相关的新经济产业对中国GDP增长贡献度更是进一步提升。市场专家指，人瑞人才科技作为众多中国独角兽及新经济行业龙头公司的HR管家，亦将随着这一众新时代龙头公司的高速成长而持续扩张业务，前景十分可观。



中国灵活用工市场发展空间巨大

不少新经济公司都以灵活用工为其主要的员工招聘模式，且近年有快速延伸扩展至其他领域的趋势。一如过去20年来发达国家的人力资源市场的发展。目前，欧美日等成熟市场的灵活用工市场渗透率分别为3%、10%及4%，而中国市场不足1%，大有发展空间。市场专家已预期到2023年，中国的灵活用工市场渗透率或会超过日本，达到4%或以上。



随着灵活用工市场规模的不断扩张，作为灵活用工人力资源服务外包市场龙头公司的人瑞人才科技绝对不愁生意。特别是中国正积极拓展第三产业，这些行业都需要大量招聘具弹性工作间的员工。再者，公司的客户包括了众多中国独角兽、新经济龙头公司。据了解，除招股书显示的腾讯(700)、字节跳动、小红书、摩拜、去哪儿？等外，美团(3690)、京东亦是其灵活用工业务的客户。



2016-2018年间，公司来自灵活用工服务的收入的复合年増长率达约119%，远高于同业。期内，总收入的复合年增长率亦达约107%，反映公司的整体业务正急速扩张。今年上半年，公司经调整纯利达5,850万元，同比大升约170%。而值得注意的是，2018年上半年的利润贡献度仅约2018全年的三分之一，换言之，人瑞人才科技的2019年全年盈利或有望可达到1.7亿元或以上。之前，市场就给予公司2020年现价预测市盈率为13倍，以高速增长的行业龙头公司来看属偏低。单是看日本的Recruit和A股的科锐国际，市盈率都超过30倍，便知道人瑞人才科技的估值非常便宜，长线投资者都入市，未有持货的不妨小注在上市后趁机吸纳。



人力资源服务就是保就业，受中央祝福，而新经济产业对GDP增长贡献度扩大，与新经济产业息息相关的人瑞人才科技绝对有望成为第二只美团，成为基金爱股，此不可不察。





Dec 13, 2019 08:01 HKT/SGT

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