加速全球药物研发 智赋(R)“云网安”方案助力诺为泰创新



香港, 2025年5月19日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)欣然宣布，其子公司中企网络通信技术有限公司（简称「中企通信」）凭借全球化网络资源优势，结合智赋(R)"云网安"综合解决方案，助力诺为泰（Novotech）提升数字化创新能力，整合全球研发资源和数据，并确保数据的完整性和合规性，加速全球药物研发步伐，推动医药产业数智化发展。 在医药研发的快速演进中，合同研究组织（Contract Research Organization"CRO"）已成为连接医药研发与临床应用的关键桥梁。诺为泰，一家成立于1997年的国际性CRO，凭借其在临床试验和创新药物及先进疗法开发领域的深厚积累，成长为肿瘤学、传染病、神经病学及罕见病等多个治疗领域的行业先锋。 诺为泰在亚太、美国和欧洲的34个办公地点拥有超过3,000名员工，完成了超5,000项临床项目。作为生物技术企业的战略伙伴，诺为泰通过其专业知识和全球化运营能力，助力客户加速创新疗法的开发进程。 数据合规：CRO的全球化基础 CRO行业的核心价值在于为制药企业提供外包研究服务，帮助其优化资源分配、降低风险并缩短新药上市周期。据行业估算，至2026年，全球临床CRO市场规模预计将达到732亿美元。国内市场也进入了高速发展期，2023年中国临床CRO市场规模为442.4亿人民币，预计2026年将增至597.9亿人民币，2023年至2026年间临床CRO市场规模的复合年增长率约为10.6%。[1] 诺为泰多年来致力于推动CRO的全球化运营，通过在亚太地区的深耕使其成为区域内生物技术研发的重要支点。然而，随着全球业务的扩展，如何在多国监管环境下确保数据安全与运营效率，迅速成为其面临的新课题。 诺为泰信息技术部负责人柴敏杰 全球各国对敏感的临床数据都有着严格的要求，比如美国FDA、中国NMPA等机构，均制定了相关标准，要求CRO确保数据完整性与合规性。同时，临床试验涉及多国参与者和利益相关方，实时数据访问和安全通讯的需求对IT基础设施提出更高要求。 "对于CRO来说，数据是非常重要的核心资产，"诺为泰信息技术部负责人柴敏杰指出，数据的隐私保护方面以及临床数据的质量管理方面，诺为泰有着高标准的要求。因此，诺为泰需要更安全、更稳定的网络及数据管理平台，这也为中企通信与诺为泰的合作提供了契机。 CRO行业的IT需求与挑战 CRO行业的IT需求与传统制造业或零售业截然不同。相较于制造业聚焦ERP和MES系统，CRO更依赖临床试验管理（CTMS）和实验室信息管理（LIMS）等专业平台，且对合规性要求极高。 柴敏杰指出："在医药领域，数据修改必须有详细日志记录，任何偏差都可能导致合规风险。"这不仅要求系统稳定性和安全性，还需具备快速响应业务变化的能力，为诺为泰的数字化转型指明了方向。 诺为泰的IT架构因此分为三大支柱：SaaS平台，用于CRM和临床试验管理；私有云部署，如中企通信的中企云时代(R)SmartCLOUD云计算服务，用于承载敏感数据；此外还有本地部署系统，主要处理文件服务器等非关键应用。这种混合模式旨在平衡灵活性、安全性、管控性与成本控制。 "在既有架构无法满足业务需求的时候，我们考虑了把一些核心系统和设备迁到了私有云。"柴敏杰介绍，诺为泰原本以上海和徐州的本地部署互作冗余，但随着数据量的增长，硬件限制导致故障恢复速度受限，无法满足公司SOP一个小时恢复系统的需求。 此外，网络性能瓶颈也频现，尤其是网络高峰期连接问题，影响了业务连续性和用户体验。这些痛点暴露了传统IT模式的局限性，促使诺为泰寻求更强健的解决方案。 中企通信"云、网、安"解决方案 为应对上述挑战，诺为泰选择了中企通信 - 一家智能科技驱动的数字赋能者，作为中信成员企业，其协同母公司中信国际电讯CPC已率先在"一带一路"区域及RCEP成员国进行资源部署且形成独特优势，现已覆盖全球五大洲约160个国家和地区，在全球范围内拥有近170个网络服务节点。 中企通信 销售总经理 高力衡 "我们为诺为泰提供了云、网、安三大产品线的综合解决方案。"中企通信销售总经理高力衡介绍，协同母公司中信国际电讯CPC打造的SmartCLOUD™ vONE专属云服务部署于多个亚太地区，如上海、北京和新加坡等，确保数据驻地合规并支持关键应用的运行；中企通CeOne-CONNECT MPLS专用网络服务和SD-WAN技术则构建了高效、稳定的全球化网络；TrustCSI 3.0云网神盾(R)UTM统一威胁管理服务为网络安全提供多重防护。 除了帮助诺为泰的GXP系统顺利上云之外，中企通信还协助解决了诺为泰与澳洲供应商之间的跨国IDC打通问题。柴敏杰回忆说："我们起初担心澳洲对接会有问题，但中企通信团队提供了全程支持和优秀的解决方案，最终实现了国内与澳洲间的数据实时同步。" 高力衡表示："在澳洲部署中，中企通信充分发挥了销售和实施团队的协作能力，跨国协调多方软硬资源分配落地，更克服了异国合作带来的挑战，确保了按时交付。"这凸显了中企通信在全球化项目中的技术与服务优势。 "我们选择中企通信还有一个原因，就是与我们的市场步调往往'一拍即合'。"柴敏杰表示，诺为泰在全球各地市场选择IDC供应商的过程中，往往会发现中企通信已经布局了站点，可以快速的提供满足需求的解决方案。 "我们理应走在客户前面，否则无法为客户提供一个快速的解决方案。"高力衡介绍，中企通信的服务需要在本地设置一个POP接入点，需要与本地稳定的数据中心合作，并且搭建自己的云系统，这些都需要半年左右的准备时间。 中企通信的解决方案为诺为泰带来了显著成效。灾备能力大幅提升，站点级恢复从一周缩短至一天，远超内部目标。网络稳定性也获突破，柴敏杰评价："自去年上线以来，运营可用性超过99.99%，未发生任何故障。" 此外，云平台的灵活性让资源调整更高效，例如近期从物理硬盘升级至固态硬盘的需求迅速实现，IT团队与客户均对此赞誉有加。在2024年全国医药大健康数字化优秀案例评选中，诺为泰与中企通信的合作项目荣获优秀案例及优秀团队奖。 "长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。"柴敏杰用李白的《行路难》中的一句来形容双方的合作，对未来双方在全球范围内的合作前景持乐观态度。中企通信高质量、高可靠性的综合性"云网安"方案，将助力诺为泰更好的将科技潜能转化为业务价值，在全球医药产业道路上行稳致远。 参考资料

[1] 《医药研发外包服务市场研究报告》，来源：弗若斯特沙利文 文章来源：中国IDC圈 关于诺为泰

诺为泰（Novotech）立足亚太、面向全球，是专业的生物技术合同研究组织(CRO)。诺为泰是家包含实验室、I期临床中心、药物开发咨询服务和专业FDA法规服务的临床CRO，拥有超5000项临床项目经验，包括I期至IV期临床试验。诺为泰专注于服务在亚太、美国与欧洲等地进行临床试验的生物技术客户。诺为泰目前在全球34个办公地点共拥有3000多名员工。 关于中企通信

中企网络通信技术有限公司（简称"中企通信"或"CEC"）是中信成员企业。凭借扎实的全球市场经验、多行业应用、客户实践以及技术实力，结合广泛的ICT资源覆盖、专业的本地化服务、优质的技术解决方案，中企通信为「一带一路」及全球化企业打造综合数智解决方案，满足千行百业ICT服务需求。 请浏览www.china-entercom.com获取更多信息。 中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。 请浏览www.citictel-cpc.com获取更多信息。 传媒查询： Catherine Yuen

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