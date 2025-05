Tuesday, 13 May 2025, 22:00 HKT/SGT Share:

来源 OMP OMP 的 Unison Planning 通过 SAP(R) 认证,实现与 RISE with SAP S/4HANA(R) Cloud 的整合

比利时安特卫普, 2025年5月13日 - (亚太商讯) - 全球供应链规划解决方案领导者 OMP 今日宣布,其 Unison Planning™ 平台已获得 SAP® 认证,实现与 RISE with SAP S/4HANA® Cloud 的整合。这一重要里程碑延续了 OMP 长期以来提供 SAP 认证整合的传统,并确认 Unison Planning 完全支持 S/4HANA 环境,且与 RISE with SAP 兼容。 此次整合实现了 SAP 与 Unison Planning 高阶供应链功能之间的无缝、近乎实时的连接,进一步强化了 OMP 作为复杂规划环境中值得信赖伙伴的角色。 OMP 产品长 Tom Wouters 表示:“获得这项认证彰显了我们对创新及企业级可靠性的承诺。这也证实了我们能够协助全球企业在数字化转型过程中前行,特别是正在通过 RISE with SAP 迁移至 S/4HANA 的企业。” OMP 最近再度获得 Gartner®《供应链规划解决方案魔力象限™》领导者殊荣,这是其连续第十次入选,并在 2025 年获评为“执行能力”最高的供应商。 OMP 商务与市场长 Philip Vervloesem 补充道:“我们提供的是实实在在的解决方案,背后有着真正的专业实力作为支撑。来自多个产业的客户,包括多家《财富》500 强企业,已在其 SAP S/4HANA 环境中使用 Unison Planning,并实际获益匪浅。此项认证可协助正在迁移至 SAP S/4HANA 的公司,将其非 SAP 系统无缝整合至 SAP ERP,为 IT 和业务领导者带来安心。” Unison Planning 的主要整合功能包括: 近乎实时提取与需求、配送、生产规划及采购相关的主数据与交易数据

规划结果的增量式同步

无需代码的数据选择与内容配置能力

支持与多个 SAP 客户端进行整合,适用于混合 SAP 架构(如 ECC 与 S/4HANA),对于同时运行多个 SAP 实例的企业尤其有价值 随着这个获得 SAP 认证的附加组件的加入,Unison Planning 进一步简化了部署,并在企业 SAP 环境中强化了互操作性。 SAP 整合与认证中心(SAP Integration and Certification Center, SAP ICC)已认证 Unison Planning 的整合软件使用标准整合技术与 RISE with SAP S/4HANA Cloud 进行整合。 关于 OMP OMP 通过提供业界最佳的数字化供应链规划解决方案,协助面临复杂规划挑战的企业实现卓越、成长和持续发展。遍布消费品、生命科学、化学、金属、纸张、塑料及包装等多个行业的数百家客户均受益于 OMP 独特的 Unison Planning™ 解决方案。 免责声明 SAP 以及本文所提及的其他 SAP 产品与服务,以及其各自的标志,均为 SAP SE 在德国及其他国家的商标或注册商标。请参见 https://www.sap.com/copyright 以获得更多商标信息与声明。本文所提及的所有其他产品与服务名称均为其各自公司的商标。 联系方式

Philip Vervloesem

Chief Commercial & Markets Officer

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723 来源: OMP



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

OMP May 6, 2025 17:00 HKT/SGT OMP在2025年Gartner《供应链规划解决方案关键能力报告》中四项用例排名前二 Apr 17, 2025 17:00 HKT/SGT OMP在2025年Gartner(R)供应链计划解决方案魔力象限(TM)中“执行能力”方面排名最高 更多新闻 >> Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   