日清食品公布2025年首季度业绩

香港, 2025年5月13日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今日公布截至2025年3月31日止三个月（「报告期」）之未经审核第一季度财务业绩。

报告期内，集团录得收入1,071.9百万港元，较2024年同期的963.0百万港元增加11.3%。毛利按年上升8.5%至376.1百万港元，主要受销量增长所带动，毛利率达35.1%。公司拥有人应占溢利录得110.0百万港元，按年下降6.7%；经调整EBITDA则按年增长9.2%，至201.5百万港元。

来自香港及其他地区业务的收入增加15.2%，此乃因各地区面类业务的稳健表现，以及韩国和澳洲的非面类业务恢复增长和并入所致。中国内地业务收入增加9.1%，主要由于集团努力拓展内陆地区的销售以及中国内地保持上升势头所致。

日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「集团的增长势头从2024年下半年持续至今年首季，各地区的营运表现平稳，核心面类业务及中国内地的销售表现尤为强劲。此外，集团致力扩张海外市场，提升了集团业务的适应力和韧性，增强了集团的竞争优势，并持续为客户及股东创造价值。」

有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他地区开展业务，包括越南、台湾、韩国及澳洲市场。

日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

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