君圣泰医药三项创新研究成果即将亮相2025欧肝会(EASL)

香港, 2025年4月24日 - (亚太商讯) - 君圣泰医药（股票代码: 2511.HK），一家专注于开发多功能创新疗法以解决代谢性疾病未满足临床需求的医药公司，今日宣布将于欧洲肝脏研究协会（EASL）2025年大会（5月7日-10日，荷兰阿姆斯特丹）上发表三项研究成果，分别为熊去氧胆小檗碱（HTD1801，一种全球首创的靶向肠-肝系统的抗炎及代谢调节剂）针对代谢相关脂肪性肝炎（MASH）治疗的临床2期研究事后分析结果、针对2型糖尿病（T2DM）治疗的临床2期研究事后分析结果，以及Rimtoregtide（HTD4010，一种Reg3α衍生肽）在肝衰竭小鼠中的临床前研究结果。

"熊去氧胆小檗碱（HTD1801）在处于进展风险的MASH合并T2DM 患者中的疗效"

（摘要SAT-440，欧洲中部时间5月10日，8:30AM，墙报）

摘要：伴有中度至重度肝纤维化的MASH患者面临较高的疾病进展与不良结局风险，当下对于这类患者的诊疗存在明确的未满足临床需求，因此MASH领域的临床研究聚焦于该人群。本次分析旨在评估在患有较高进展风险MASH（定义为基线MRI cT1 >875 ms）且合并T2DM的患者中HTD1801的疗效。结果显示，经过HTD1801治疗18周后，患者在多项关键肝脏及心脏代谢指标上均有显著改善。HTD1801治疗组中，肝脂含量（MRI-PDFF）或纤维性炎症指标（cT1）达到和肝组织学改善相关的下降水平的患者数是安慰剂组的两倍。HTD1801目前正在全球开展一项基于肝脏活检的临床2b期研究，受试者为患有较高进展风险MASH 合并T2DM或糖尿病前期的患者。本研究分析结果对于HTD1801的后续开发具有重要意义。

"熊去氧胆小檗碱（HTD1801）在中国T2DM合并疑似MASLD患者中的研究结果"

（摘要SAT-432，欧洲中部时间5月10日，8:30AM，墙报）

摘要：T2DM常伴有高脂血症、肥胖、MASH等代谢异常，这些共病可加速T2DM的疾病进展并导致更差的预后，显著增加患者的心血管事件发生率及死亡风险。在一项针对T2DM患者的2期临床研究中，HTD1801达到了主要终点（显著降低HbA1c）。根据最新诊断标准，该受试人群中可能有相当比例的患者同时患有代谢相关脂肪性肝病（MASLD，又称MAFLD）。本次分析以基线控制衰减参数值>288 dB/m（对应5%肝脂肪含量）作为诊断MASLD的标准，进一步评估了HTD1801在合并患有MASLD的T2DM患者中的疗效。结果显示，HTD1801可剂量依赖性地改善T2DM合并MASLD患者的多个肝脏与心脏代谢指标。这些数据表明，HTD1801在血糖控制基础上，可广泛改善代谢与心血管风险因素，为患者带来综合获益。

"Rimtoregtide（HTD4010）及DUR-928在急性肝衰竭小鼠中的保护作用比较"

（摘要FRI-141，欧洲中部时间5月9日，8:30AM，墙报）

摘要：本研究旨在：1）评估Rimtoregtide（HTD4010）在脂多糖（LPS）诱导的急性肝衰竭小鼠模型中的潜在保护作用；2）与处于后期开发阶段、用于治疗酒精相关性肝炎的DUR-928进行比较研究。在 LPS 诱导的急性肝衰竭小鼠模型中，与对照组相比，HTD4010 显著提高了小鼠存活率（＞2倍）。HTD4010的对小鼠保护作用显著优于DUR-928。本次分析表明，HTD4010在急性肝病（包括酒精肝炎及其他急性炎症相关疾病）中具有潜在临床获益。

关于熊去氧胆小檗碱（HTD1801）

熊去氧胆小檗碱（HTD1801）是一种靶向肠-肝系统的口服抗炎及代谢调节剂，正在开发用于治疗代谢及消化系统疾病。HTD1801作为熊去氧胆酸和小檗碱形成的离子盐，是一种具有独特双机制的新分子实体，通过激活AMPK及抑制NLRP3发挥其生物学活性。这两种关键机制与改善胰岛素抵抗、葡萄糖代谢、脂质代谢和肝脏炎症相关，为复杂代谢性疾病的治疗提供综合性解决方案。

HTD1801目前正在针对多种适应症进行临床开发，其在针对2型糖尿病（T2DM）开展的两项临床3期试验均达成主要终点，HTD1801可具有临床意义地显著改善HbA1c。同时，两项试验均达成多个次要终点， 表明HTD1801可带来心血管代谢指标改善等综合获益。除T2DM以外，在临床2a期研究中HTD1801展示了针对代谢相关脂肪性肝炎（MASH）治疗的有效性，目前针对该适应症的全球多中心 2b期临床试验正在顺利推进，预计2025年公布试验结果。

关于Rimtoregtide（HTD4010）

Rimtoregtide（HTD4010）是一款针对酒精性肝炎（AH）等急性炎症适应症开发的临床阶段的候选药物。HTD4010是一种Reg3α蛋白衍生肽，具有免疫调节、抗炎及抗细胞凋亡作用。临床前研究发现，HTD4010在急性胰腺炎和急性肝衰竭的动物模型中表现出良好的保护作用。此外，在已完成的1期临床试验中，HTD4010在健康受试者中展现出良好的安全性。AH由长期大量饮酒或短期内饮酒剧增所致，其主要特征为严重的肝脏炎症，进而可能导致肝衰竭甚至死亡。目前尚无获批治疗AH的药物，仅有极少数候选药物处于临床开发阶段，现有的临床治疗方案仍以症状管理为主，包括戒酒、消除炎症及补充营养等。

关于君圣泰医药

君圣泰医药（股票代码：2511.HK）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注代谢性疾病领域的重大未满足临床需求。以"标本兼治、深求治愈"这一DeepCure理念为目标，立足源头创新，开发First-in-Class的原创新药，以期为全球患者提供基于中国智慧的，安全、有效、综合获益的解决方案。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢相关脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）和原发性硬化性胆管炎（PSC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）被美国FDA授予2项"快速通道资格认定"、1项"孤儿药资格认定"，并获得国家"十三五-重大新药创制"科技重大专项支持。

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