AI产业延续高景气 明略科技讲出企业级「DeepSeek+Manus」好故事

香港, 2025年4月24日 - (亚太商讯) - 近期,中美贸易摩擦持续升温,环球科技股市剧烈波动。尽管外部压力增大,但中国AI产业展现出超预期韧性,DeepSeek、Manus等企业崛起更是受到环球关注。斯坦福最新发布的《2025年人工智能指数报告》显示,2024年全球AI领域32项重大突破中,中国占据三席,标志中国AI创新能力进入全球第一梯队。 这股技术新浪潮也在2025年香港国际创科展上有所体现。来自内地的企业级AI独角兽 - 明略科技(海外主体:汇智控股)成为场内焦点之一。作为中国数据智能应用软件领军企业,明略科技展示了旗下秒针系统、InsightFlow CMS等核心产品,彰显其深厚的产品化实力与技术底座。 从数据智能出发,构建企业级AI应用 明略科技于去年11月29日递交了招股书,欲来港IPO。招股书显示,该公司在内地率先将大数据技术应用于业务场景,其2008年推出的旗舰产品「秒针系统」,打下营销智能业务基础,其后进入营运智能领域。按总收入计,明略科技已是中国最大的数据智能应用软件供货商。 基于多模态数据集成、多模态数据洞察和数据驱动的人工智能决策能力,明略科技为客户提供标准化的数据智能产品,满足营销和营运场景需求。2024年上半年,该公司营销智能和营运智能两个业务板块收入占比分别为57.1%、40.7%。 当下,AI产业的快速发展,特别是DeepSeek和Manus的出现,昭示着AI Agent大规模应用时代的到来。而AI只有与垂直场景中的行业知识和多模态数据相结合,才能真正赋能企业。 明略科技能在企业级AI领域建立壁垒,正是基于其多年来在多个垂直行业服务于营销和营运场景所累积下来的,具有特定行业属性的多模态数据,这些构成其难以复制的数据资产护城河。系统性打造"带有行动能力的企业级AI智能体",也被其视作下一个关键突破方向。 布局香港,链接全球市场 2025年政府工作报告明确将人工智能列为「未来产业」重点扶持方向,为企业级AI发展提供了内生动力,而明略科技亦凭借政策红利和技术实力进一步开拓业务。 事实上,香港在全球资本与科技网络中的枢纽地位,使其成为了明略科技国际化战略的核心支点。在数周前于北京举行的京港科技论坛上,公司副总裁张旭明确表示,未来将以香港为基点,推动更多企业级AI产品走向全球。筹备香港IPO可谓该公司落实国际化战略的关键一步。 面向未来市场,明略科技具备显著的竞争力。数据显示,明略科技是中国唯一一家被科学技术部评选为在营销智能领域负责牵头建设「国家新一代人工智能开放创新平台」的企业。基于数据智能、企业知识图谱、数据隐私三大核心技术,明略科技具备了为不同企业构建专属AI智能体的综合能力。 同时,明略科技拥有一批高质量和高忠诚度的客户群体。截至2024年6月30日,公司累计服务135家财富世界500强企业,覆盖零售、食品及饮料、汽车、3C、化妆品等行业,大客户留存率高达84.4%,处于行业领先水平。 企业级AI:下一个价值高地? 在生成式AI热潮逐步向行业应用渗透的当下,企业级AI也成为市场新风口。与面向C端的产品不同,企业级AI需同时解决数据接入、安全可控、商业转化等问题,进入门坎更高,但商业价值与行业黏性也更强。 明略科技正是这类高壁垒玩家的代表 - 其基于垂直场景的"企业级智能体",不仅提升企业运营效率,亦推动了AI从生成内容向生成决策的进化。当全球资本正积极寻找"新质生产力"的确定性投资方向,来自中国本土、具备原始创新能力与产业落地实力的企业级AI公司,正在成为下一个价值高地。明略科技的故事,也许才刚刚开始。



