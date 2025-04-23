Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, April 23, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 23 April 2025, 18:23 HKT/SGT
Share:
百琦自行车与珠海横琴凯悦酒店联合举办骑行澳门活动​

香港, 2025年4月23日 - (亚太商讯) - 4月22日地球日当天，一场别具意义的骑行之旅跨越粤澳！百琦自行车携手珠海横琴凯悦酒店，共同举办骑行澳门活动，以车轮丈量土地，用绿色出行的方式，为地球母亲庆生。​

在快节奏的都市生活中，人们总是被繁忙的工作与各项事务缠身，逐渐远离了自然与运动。而此次骑行澳门活动，正是为了打破这种桎梏，将绿色环保的价值主张与骑行的生活方式传递给每一个人。

从珠海出发，到达横琴口岸，丝滑通关后，精心规划的路线串联起沿途如画的自然风光与独特的城市景致。既能在骑行中饱览海天相接的壮阔，又能穿梭于澳门街巷，感受历史与现代交融的独特魅力。这不仅是一场骑行，更是一次与地球的深度对话，一场对绿色生活的躬身实践。​

百琦自行车（高飞控股旗下品牌）骑行澳门活动

百琦自行车展示

据悉，百琦自行车（Batch Bycyles）是高飞控股集团（Covation）旗下全球品牌。高飞控股集团（Covation）是一家总部在香港的全球控股公司。高飞控股集团（Covation）始终推动以消费者为中心的创新愿景，旗下拥有丰富多样的户外品牌，包括Huffy、Niner Bikes、Batch Bicycles、Royce Union、VAAST 和 Buzz E-Bikes，凭借广泛的全球分销网络，为全球50多个国家和地区的消费者提供骑行产品，每年自行车运送量超500万辆。不仅如此，高飞控股集团还与迪士尼、漫威、卢卡斯影业、国家地理、福特、尼克国际儿童频道、孩之宝和巴拿马杰克等世界级合作伙伴紧密合作，拥有庞大且多元的许可组合，其产品通过沃尔玛、亚马逊、塔吉特、太古、Big W、Academy、Argos、Smyths 等全球领先零售商，走进千家万户。​

百琦自行车始终以"让骑行变得更简单"为初心。产品线丰富多元，不管是征服山野的山地车，还是在城市中畅行的公路车，亦或是砾石自行车，还有专为青少年打造的骑行装备，凭借创新设计与优质配置，为全球骑行爱好者带来舒适畅快的骑行体验。此次骑行澳门活动，正是百琦自行车践行品牌理念的生动体现，鼓励人们走出钢筋水泥的围城，在骑行中探索世界，拥抱自然，让骑行变得更简单。



话题 Press release summary

部门 Transport & Logistics
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Waterloo Startup Axibo AI Secures $12M to Pioneer 'Made in Canada' Humanoids  
Apr 23, 2025 21:00 HKT/SGT
Batch Bicycles and Hyatt Place Zhuhai jointly organized An Exhalating Cycling Event in Macau  
Apr 23, 2025 19:02 HKT/SGT
EdgePoint Towers advances renewable energy integration in telecommunications with first solar hybrid deployment  
Apr 23, 2025 14:00 HKT/SGT
Fujitsu expands strategic collaboration with Supermicro to offer total generative AI platform  
Wednesday, April 23, 2025 10:55:00 AM
Furuya Metal and Asahi Kasei Embark on Demonstration Trial Regarding Recycling of Metals for Chlor-alkali Electrolysis Cells and Electrodes  
Wednesday, April 23, 2025 10:00:00 AM
Earth Day Special: foundit Report Reveals 27% Surge in Green Jobs as Singapore Accelerates Sustainability Push  
Apr 23, 2025 09:00 HKT/SGT
2025 U.S. Open Polo Championship Final Concludes American High-Goal Season, Supported by U.S. Polo Assn.  
Apr 22, 2025 19:00 HKT/SGT
A Strategic Event for HR Leaders and Experts to Drive Transformation in the Saudi Workforce  
Apr 22, 2025 16:40 HKT/SGT
Under the patronage of Maktoum bin Mohammed DIFC to host 3rd edition of Dubai FinTech Summit on 12-13 May 2025  
Apr 22, 2025 16:00 HKT/SGT
New Trading Bot Pivozon Targets Gold Traders Using Hourly Chart Strategies  
Apr 22, 2025 15:30 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       