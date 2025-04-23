百琦自行车与珠海横琴凯悦酒店联合举办骑行澳门活动​

香港, 2025年4月23日 - (亚太商讯) - 4月22日地球日当天，一场别具意义的骑行之旅跨越粤澳！百琦自行车携手珠海横琴凯悦酒店，共同举办骑行澳门活动，以车轮丈量土地，用绿色出行的方式，为地球母亲庆生。​

在快节奏的都市生活中，人们总是被繁忙的工作与各项事务缠身，逐渐远离了自然与运动。而此次骑行澳门活动，正是为了打破这种桎梏，将绿色环保的价值主张与骑行的生活方式传递给每一个人。

从珠海出发，到达横琴口岸，丝滑通关后，精心规划的路线串联起沿途如画的自然风光与独特的城市景致。既能在骑行中饱览海天相接的壮阔，又能穿梭于澳门街巷，感受历史与现代交融的独特魅力。这不仅是一场骑行，更是一次与地球的深度对话，一场对绿色生活的躬身实践。​

百琦自行车（高飞控股旗下品牌）骑行澳门活动

百琦自行车展示

据悉，百琦自行车（Batch Bycyles）是高飞控股集团（Covation）旗下全球品牌。高飞控股集团（Covation）是一家总部在香港的全球控股公司。高飞控股集团（Covation）始终推动以消费者为中心的创新愿景，旗下拥有丰富多样的户外品牌，包括Huffy、Niner Bikes、Batch Bicycles、Royce Union、VAAST 和 Buzz E-Bikes，凭借广泛的全球分销网络，为全球50多个国家和地区的消费者提供骑行产品，每年自行车运送量超500万辆。不仅如此，高飞控股集团还与迪士尼、漫威、卢卡斯影业、国家地理、福特、尼克国际儿童频道、孩之宝和巴拿马杰克等世界级合作伙伴紧密合作，拥有庞大且多元的许可组合，其产品通过沃尔玛、亚马逊、塔吉特、太古、Big W、Academy、Argos、Smyths 等全球领先零售商，走进千家万户。​

百琦自行车始终以"让骑行变得更简单"为初心。产品线丰富多元，不管是征服山野的山地车，还是在城市中畅行的公路车，亦或是砾石自行车，还有专为青少年打造的骑行装备，凭借创新设计与优质配置，为全球骑行爱好者带来舒适畅快的骑行体验。此次骑行澳门活动，正是百琦自行车践行品牌理念的生动体现，鼓励人们走出钢筋水泥的围城，在骑行中探索世界，拥抱自然，让骑行变得更简单。

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