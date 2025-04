Wednesday, 23 April 2025, 16:19 HKT/SGT Share: 海通恒信:创新不息 驱动新质生产力发展行稳致远

香港, 2025年4月23日 - (亚太商讯) - 在发展新质生产力的道路上,科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,起著至关重要的主导作用,是发展新质生产力的核心要素和关键变量,也是根本驱动力。融资租赁龙头海通恒信(1905.HK)紧跟国家以"科技创新引领新质生产力发展"的目标导向,把握新质生产力发展机遇,推动业务创新发展与突破。 2024年,海通恒信坚定立足租赁本源,不断提升核心竞争力,在经营稳健、结构优化、风险管控、融资管理等方面取得了较好成绩,经营效能持续提升。年内,海通恒信实现收入总额及其他收入、收益人民币88.55亿元,净利润人民币15.13亿元,基本每股收益人民币0.17元。公司还长期重视股东回报,拟派发2024年年度股息每10股人民币0.40元(含税),派息总额达人民币3.29亿元,与股东共享发展成果。 坚持创新驱动发展,加快创新产品落地 海通恒信的四大经营方针中,"创新驱动"紧随"跨界思维"之后,与之紧密相连,是公司高质量发展的引擎。公司深入挖掘新产业政策带来的业务机遇,在国家大规模设备更新战略政策下,持续提升产融对接能力,进一步创新业务模式,发展特色化融资租赁专业服务,为业务开拓释放新动能,实现与产业伙伴的共赢。 针对战略新兴领域业务,海通恒信深入研究新兴产业和未来产业,坚持创新驱动发展,助力加快推动新质生产力发展与现代化产业体系建设。2024年,公司积极配合上海市融资租赁协会编制《中国绿色租赁年度发展报告》,推动出台了上海市绿色租赁业务认定的地方标准;海通恒信"油翠新生"方案荣获上海市融资租赁行业协会首届全国绿色融资租赁年度创新案例,低空经济项目入选江西省租赁保理行业协会2024年度科技金融优秀案例,居家养老设备租赁项目入选2024年度上海融资租赁行业创新案例之"最佳案例",大规模设备更新专项支持方案"更新租(2024)"入选2024年度上海融资租赁行业创新案例之"优秀案例"。 与此同时,海通恒信的小微子公司湿电子化学品行业国产替代租赁项目、智能可循环物流托盘租赁项目共同入选2024年度上海融资租赁行业创新案例之"优秀案例";恒运子公司荣获第四届中国汽车金融与产业发展竞争力论坛暨汽车行业年度"星辰奖"之"2024年汽车金融新质生产力创新产品奖"。 创新优化融资模式,为产业化布局敞开空间 产品创新是海通恒信"创新驱动"方针的A面,而融资管理创新则是B面,二者彼此协同、互相呼应,成就了公司创新发展的深刻内涵。2024年,公司不断创新融资方式,丰富绿色融资品种,有效降低融资成本,助力公司产业化转型。 年内,海通恒信持续深化与银行等金融机构的合作,优化授信条件,融资管理水平不断提升。截至2024年12月31日,公司与64家金融机构建立授信合作关系,累计获得授信额度约为人民币1,131亿元,其中未使用的授信余额约为人民币615亿元;有息负债中,直接融资余额占比49%,间接融资余额占比51%。公司直接融资与间接融资比例相对合理、融资结构稳定,融资成本有效降低,2024年计息负债平均付息率为3.37%,较上年下降0.26个百分点。 透过创新和丰富融资方式,海通恒信业务产业化布局发展进一步加快,并获得了市场广泛认可。2024年,公司在上海证券交易所成功发行融资租赁行业首单中小微企业支持债券;积极开拓与政府间国际金融组织的合作,成为首家与新开发银行合作的商业融资租赁公司,获批的1亿美元等值人民币贷款将用于支持环境保护和能效提升项目。同时,公司还参与编写了全国首个融资租赁行业债券和资产证券化产品系列指数"中债-融资租赁信用债指数",助力融资租赁行业资产证券化发展的基础性建设。 此外,基于融资业务在绿色金融领域的创新能力和服务实体经济的优异表现,公司发行的"海通恒信第十五期绿色资产支持专项计划"荣获第八届不动产证券化与REITs论坛组委会颁发的2024年度"金萃奖"之"最佳绿色ABS产品奖项"、"海通恒信租赁7号资产支持专项计划"荣获第九届CNABS中国资产证券化年度奖"金桂奖"之"最具行业影响产品奖"。 受惠于持续优化负债结构、创新融资产品,引导优质资金支持公司鼓励的产业领域的业务开展,海通恒信连续七年获得AAA级主体信用评级(展望稳定)。2024年,公司总体债务结构持续改善,资金成本稳步下降,也为其连续稳定派发股息提供了充足的底气。据统计,自2019年港股上市起,公司连续每年派发2次股息,迄今派息总额超40亿元。 展望2025年,主动适应新质生产力发展的新要求,合规创新业务模式,推动创新租赁产品的批量化、複制化落地推广,与企业创新同频共振,共绘可持续发展新篇章,将是海通恒信的业务重心。通过多元化的创新金融服务解决方案,优化服务新兴产业发展的业务模式,海通恒信"融通万物、助力产业"的愿景正逐步照进现实。



