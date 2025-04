Wednesday, 23 April 2025, 11:28 HKT/SGT Share: 装机及发电双增超47% 北京能源国际领跑清洁能源赛道

香港, 2025年4月23日 - (亚太商讯) - 近期,港股上市公司北京能源国际(00686.HK)重磅发布2024年度全年业绩。以打造"最受尊敬的国际化清洁能源生态投资运营商"为愿景,过去一年,该公司不仅在营收、利润这两大核心财务指标上取得佳绩,还推动装机容量、发电量等多项能源企业核心底层经营指标取得飞跃增长。 一、47%装机跃升+60GW储备:清洁能源版图的规模扩张 北京能源国际主要在中国及澳洲等区域从事清洁能源项目的开发、投资、运营及管理,以风、光、水三大清洁能源为核心,近年又布局和拓展了储能、绿氢等具有广阔前景的前沿能源领域。 公司2024年全年总营收70.11亿元人民币,同比增长近26%;年度利润5.57亿元人民币,同比增长超18%;发电装机容量12,639MW,总发电量17,674,684MWh,双双同比大增超47%。 笔者在业绩发布会上了解到,公司境内项目储备非常充沛,其中基地类装机储备超过21GW,包括:内蒙古锡林郭勒盟10GW"绿电进京"基地项目、黑龙江哈尔滨2GW风电项目、江苏扬州2GW光伏项目、黑龙江绥化1.45GW风电基地项目、江苏南通450MW海上风电项目、吉林白城清洁能源基地送电华北工程项目、内蒙古锡林郭勒风光制氢氨一体化项目。此外,公司还有超过60GW的二级储备项目。 对于境外市场,北京能源国际近年来积极推行能源出海战略。目前,公司在澳洲落地了945.5MW总装机的多个项目,主要是风电、光伏项目,聚焦在风能、太阳能非常充沛的澳大利亚东南部。在经济活跃、人口稠密、能源需求庞大、能源需求膨胀式增长的东南亚,公司选择以越南作为东盟市场的突破口,目前已经落地了46.2MW装机的风电项目。在西班牙、南欧等国家和地区,公司也正在积极推进能源项目施工。 对于能源企业而言,除了电价、输送电通道等政策相关因素至关重要之外,装机量、能源项目储备数量是一家能源企业能否实现快速增长、是否具有强进增长后续动能的关键因素。北京能源国际过去一年能够实现装机容量、发电量、储备项目数量等多项核心底层经营指标的跃迁,得益于公司主动抓住国内利率下行的重大历史性机遇,充分发挥低利率融资的杠杆效应,做大经营乘数。 二、2.69%融资成本+150亿授信:杠杆撬动负债率两连降 能源行业具有重资产、高投入、资金密集、回报周期长等特点,融资能力对于企业的生存与发展至关重要。而过去一年,北京能源国际的多元化、多维度资本运作堪称行业经典: 成功发行50亿元熊猫永续债;旗下子公司发行10亿元中期票据,仅为2.35%的利率创北京市属企业及电力行业同评级同期限最低;保山水电REITs扩募获得推进,资产证券化率持续提升;新增发行30亿元应收账款ABCP,盘活存量资产,拓展资金来源;引战工作持续推进,与多名潜在投资人达成投资意向。 2024年度,公司境内新增融资213.39亿元,平均利率2.69%;境外新增融资83.18亿元。 良好且稳定的信用评级是公司持续获得大额、低成本融资的保障。2024年,公司保持了境内联合资信"AAA"级、境外标普"BBB+"级和惠誉"A"级评级。公司高管介绍,截至年末,集团整体可用授信余额超过150亿元人民币或等值外币。 得益于公司强劲的融资能力,及其带来的在不同利率、不同还款期限负债之间的置换空间,笔者在业绩发布会上得知,公司净债务负债率实现两连降,从2022年的78%、2023年的76.7%降至2024年末的73.5%,保持在行业健康水平。 随着公司大型能源项目的逐步投产、自身造血能力持续增强,叠加整体平均融资成本压降、短中长期负债结构显著优化,目前公司正在越来越健康的财务状况下奔腾向前。 结语 笔者认为,北京能源国际(00686.HK)在低利率宏观环境下的战略布局与财务韧性,为其未来数年的增长与表现向优奠定基础。 公司丰沛的境内外项目储备和多元化布局,叠加低融资成本优势,为规模化扩张提供了充足动能。其利润率及净利润,也有望在后续项目进一步落地、重大资本开支步入周期性尾声后,进一步释放。资本市场层面,AAA级信用评级以及REITs扩募对ESG资金的吸引力,或将推动公司在清洁能源行业估值修复周期中获得长期价值重估。这些,都将构成北京能源国际在资本市场表现长期向好的确定性的基础。



话题 Press release summary



部门 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Apr 22, 2025 10:48 HKT/SGT 北京能源国际2024年业绩:战略韧性筑基 创新效能引领绿色增长新范式 Apr 2, 2025 22:38 HKT/SGT 京能国际持续增长背后:融入“双碳”时代,迈向高质量发展 Mar 31, 2025 16:34 HKT/SGT 京能国际2024年度业绩交流会圆满召开