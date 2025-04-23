装机及发电双增超47% 北京能源国际领跑清洁能源赛道

香港, 2025年4月23日 - (亚太商讯) - 近期，港股上市公司北京能源国际(00686.HK)重磅发布2024年度全年业绩。以打造"最受尊敬的国际化清洁能源生态投资运营商"为愿景，过去一年，该公司不仅在营收、利润这两大核心财务指标上取得佳绩，还推动装机容量、发电量等多项能源企业核心底层经营指标取得飞跃增长。

一、47%装机跃升+60GW储备：清洁能源版图的规模扩张

北京能源国际主要在中国及澳洲等区域从事清洁能源项目的开发、投资、运营及管理，以风、光、水三大清洁能源为核心，近年又布局和拓展了储能、绿氢等具有广阔前景的前沿能源领域。

公司2024年全年总营收70.11亿元人民币，同比增长近26%；年度利润5.57亿元人民币，同比增长超18%；发电装机容量12,639MW，总发电量17,674,684MWh，双双同比大增超47%。

笔者在业绩发布会上了解到，公司境内项目储备非常充沛，其中基地类装机储备超过21GW，包括：内蒙古锡林郭勒盟10GW"绿电进京"基地项目、黑龙江哈尔滨2GW风电项目、江苏扬州2GW光伏项目、黑龙江绥化1.45GW风电基地项目、江苏南通450MW海上风电项目、吉林白城清洁能源基地送电华北工程项目、内蒙古锡林郭勒风光制氢氨一体化项目。此外，公司还有超过60GW的二级储备项目。

对于境外市场，北京能源国际近年来积极推行能源出海战略。目前，公司在澳洲落地了945.5MW总装机的多个项目，主要是风电、光伏项目，聚焦在风能、太阳能非常充沛的澳大利亚东南部。在经济活跃、人口稠密、能源需求庞大、能源需求膨胀式增长的东南亚，公司选择以越南作为东盟市场的突破口，目前已经落地了46.2MW装机的风电项目。在西班牙、南欧等国家和地区，公司也正在积极推进能源项目施工。

对于能源企业而言，除了电价、输送电通道等政策相关因素至关重要之外，装机量、能源项目储备数量是一家能源企业能否实现快速增长、是否具有强进增长后续动能的关键因素。北京能源国际过去一年能够实现装机容量、发电量、储备项目数量等多项核心底层经营指标的跃迁，得益于公司主动抓住国内利率下行的重大历史性机遇，充分发挥低利率融资的杠杆效应，做大经营乘数。

二、2.69%融资成本+150亿授信：杠杆撬动负债率两连降

能源行业具有重资产、高投入、资金密集、回报周期长等特点，融资能力对于企业的生存与发展至关重要。而过去一年，北京能源国际的多元化、多维度资本运作堪称行业经典：

成功发行50亿元熊猫永续债；旗下子公司发行10亿元中期票据，仅为2.35%的利率创北京市属企业及电力行业同评级同期限最低；保山水电REITs扩募获得推进，资产证券化率持续提升；新增发行30亿元应收账款ABCP，盘活存量资产，拓展资金来源；引战工作持续推进，与多名潜在投资人达成投资意向。

2024年度，公司境内新增融资213.39亿元，平均利率2.69%；境外新增融资83.18亿元。

良好且稳定的信用评级是公司持续获得大额、低成本融资的保障。2024年，公司保持了境内联合资信"AAA"级、境外标普"BBB+"级和惠誉"A"级评级。公司高管介绍，截至年末，集团整体可用授信余额超过150亿元人民币或等值外币。

得益于公司强劲的融资能力，及其带来的在不同利率、不同还款期限负债之间的置换空间，笔者在业绩发布会上得知，公司净债务负债率实现两连降，从2022年的78%、2023年的76.7%降至2024年末的73.5%，保持在行业健康水平。

随着公司大型能源项目的逐步投产、自身造血能力持续增强，叠加整体平均融资成本压降、短中长期负债结构显著优化，目前公司正在越来越健康的财务状况下奔腾向前。

结语

笔者认为，北京能源国际(00686.HK)在低利率宏观环境下的战略布局与财务韧性，为其未来数年的增长与表现向优奠定基础。

公司丰沛的境内外项目储备和多元化布局，叠加低融资成本优势，为规模化扩张提供了充足动能。其利润率及净利润，也有望在后续项目进一步落地、重大资本开支步入周期性尾声后，进一步释放。资本市场层面，AAA级信用评级以及REITs扩募对ESG资金的吸引力，或将推动公司在清洁能源行业估值修复周期中获得长期价值重估。这些，都将构成北京能源国际在资本市场表现长期向好的确定性的基础。

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