2025年美国高水平马球赛季圆满落幕——美国马球协会鼎力支持的U.S. Open马球锦标赛总决赛

佛罗里达州西棕榈滩, 2025年4月22日 - (亚太商讯) - 2025年U.S. Open马球锦标赛®于3月26日至4月20日在佛罗里达州棕榈滩县的美国马球协会国家马球中心(USPA National Polo Center, NPC)举行,为观众呈现顶级马球赛事。本周日,La Dolfina Tamera队在总决赛中以12比8击败La Dolfina Catamount队,赢得胜利,现场观众人数创下新高。

La Dolfina Tamera队赢得U.S. Open马球锦标赛®奖杯。

锁定ESPN,观看U.S. Open马球锦标赛

本次总决赛由ESPN传奇播报员克里斯·福勒主持,在美国马球协会主场球场上演,现场气氛热烈。这场精彩对决将通过多个ESPN平台向全球观众播出,包括美国东部时间4月26日(周六)上午10:30在ESPN2频道,以及4月27日(周日)黄金时段在ESPNews频道播出。请查询您所在地的播出时间。

U.S. Polo Assn. 持续支持马球运动与马类慈善事业

作为北美最具声望的马球锦标赛事,U.S. Open 马球锦标赛汇聚了全球最优秀的马球选手和顶级马匹。今年赛事再度由美国马球协会(USPA)官方品牌 U.S. Polo Assn. 提供支持,包括为参赛队伍提供印有品牌标志的球衣、为国家马球中心(NPC)工作人员和裁判提供制服、为选手颁发奖品,并向多家本地慈善机构捐赠资金。整个赛季中,这一全球性的运动生活方式品牌已向马球慈善和马类福利等项目捐赠约25,000美元,受益机构包括: Homes for Horses Coalition、 马球博物馆与名人堂(Museum of Polo and Hall of Fame)、Polo for Life、马球选手支持基金会(Polo Players Support Group)、Polo Pony Rescue、Polo Training Foundation、Replay Polo、退役赛马计划(Retired Racehorse Project)、 Vinceremos 治疗骑乘中心、以及Work to Ride 计划。

“U.S. Polo Assn. 很荣幸再次支持 U.S. Open 马球锦标赛,这项赛事将通过 ESPN 各大平台播出,成为春季最重要的体育盛事之一,与高尔夫大师赛(Masters)和肯塔基赛马会(Kentucky Derby)齐名。”USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示。该公司负责运营和推广市值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。“我们非常荣幸今年由 ESPN 传奇主播克里斯·福勒(Chris Fowler)主持赛事,并由 Kenny Rice 和 Adam Snow 联袂讲解,在我们不断吸引全球更多体育迷和消费者的同时,也让更多人接触和了解马球这项精彩的运动。”

现场观众人数创纪录,巅峰对决震撼上演

数千名观众齐聚国家马球中心,共同见证“马球三冠王系列赛”(Gauntlet of Polo®)最终战的精彩对决。该系列赛包含 C.V. Whitney 杯®、USPA 金杯®以及 U.S. Open 马球锦标赛。今年每一周赛事均吸引破纪录人潮,而总决赛更是高潮迭起、精彩纷呈,两支参赛队伍由世界顶尖马球选手组成——La Dolfina Tamera 队阵容包括 10杆选手阿道夫·坎比亚索(Adolfo Cambiaso)、迭戈·卡瓦纳(Diego Cavanagh)、马特·科波拉(Matt Coppola)以及亚历杭德罗·波马(Alejandro Poma);La Dolfina Catamount 队则由 10杆选手波罗托·坎比亚索(Poroto Cambiaso)、杰西·布雷(Jesse Bray)、鲁菲诺·梅洛斯(Rufino Merlos)和斯科特·德文(Scott Devon)组成。这是连续第二年由这对父子——Adolfo 与 Poroto Cambiaso——在 U.S. Open 马球锦标赛总决赛中正面交锋,奉上了一场马球史上的经典对决。

巅峰对决,现场观众人数创历史新高

现年50岁的阿道夫·坎比亚索在过去两届 U.S. Open 总决赛中连续败北,上一次正是败给了自己19岁的儿子波罗托。今年他卷土重来,在这场比赛中成功复仇,拿下个人第10座 U.S. Open 冠军奖杯。更有意义的是,就在本周,阿道夫刚刚迎来50岁生日,这座奖杯无疑是他送给自己的完美生日礼物。阿道夫被誉为马球历史上最伟大的选手,不仅在阿根廷公开赛中斩获超过17座冠军奖杯,更被公认为“史上最伟大”(GOAT)之一,与老虎伍兹、迈克尔·乔丹和汤姆·布雷迪等体坛传奇齐名。

50岁的阿道夫·坎比亚索击败19岁的儿子波罗托,重夺冠军奖杯

La Dolfina Catamount 队在第一节比赛(Chukker 1)一开始占据优势,但 La Dolfina Tamera 很快扭转局势,比赛始终紧咬比分。第三节结束时,比分战成6比6平。随后,波马(Poma)在第3、4和第5节中连续贡献关键进球,加上阿道夫的一记精彩远射,Tamera 队逐步掌控局面并持续领先。尽管波罗托全场攻入5球,布雷(Bray)也在第6节——即最后一节——为 Catamount 队进球,将比分追至11比8,但时间所剩无多,难以逆转局势。最终,科波拉(Coppola)打入制胜一球,将比分定格在12比8,Tamera 队锁定胜局。La Dolfina Tamera 队的波马凭借全场最高的4个进球荣获MVP,阿道夫则贡献了3个进球。

“祝贺 La Dolfina Tamera 队在 U.S. Open 马球锦标赛中取得非凡胜利,”美国马球协会(USPA)主席斯图尔特·阿姆斯特朗(Stewart Armstrong)表示,“我还要感谢并致敬所有在2025赛季参与比赛的队伍,你们为这项运动全力以赴。”

阿姆斯特朗补充说:“感谢所有的支持者、选手、赞助商以及热爱马球运动的球迷们,是你们的热情和支持成就了这个精彩的赛季。”

美国马球协会国家马球中心:世界冬季马术之都

NPC(国家马球中心)作为全球顶级马球场地,位于佛罗里达州棕榈滩县,观众可从多种尊贵角度观赛,包括场边看台、包厢、尾箱帐篷、主看台,以及 U.S. Polo Assn. MVP 休息区——这里同时也是标志性的“周日马球早午餐”举办地。

此外,体育迷还能在 NPC 现场专属的 USPA 旗舰店尽情选购限量版运动奢品,包括 The Polo Club 系列与 U.S. Polo Assn. 全球系列,为自己带回一份马球文化的纪念。今年新增的亮点之一是与环保品牌 4ocean 联名的定制手链,作为两大品牌长期合作的一部分。4ocean 也是2025年 U.S. Open 马球锦标赛的官方回收合作伙伴。

1. La Dolfina Tamera 队赢得 U.S. Open 马球锦标赛® 冠军奖杯。

2. La Dolfina Tamera 队的阿道夫·坎比亚索(Adolfo Cambiaso)在一次关键防守中成功勾住了其子、La Dolfina Catamount 队球员波罗托·坎比亚索(Poroto Cambiaso)的球杆,最终帮助球队以12比8赢得 U.S. Open 马球锦标赛®。

3. 在 USPA 国家马球中心(NPC),创纪录的观众人数现场观看了这场惊心动魄的 U.S. Open 马球锦标赛® 总决赛。

关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 是美国马球协会(USPA)的官方品牌,该协会成立于1890年,是北美最大的马球俱乐部及马球运动员联合会。 U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球影响力,并通过超过1,100家 U.S. Polo Assn. 零售店以及数千个其他销售据点在全球190多个国家销售,为男性、女性和儿童提供服装、配饰和鞋类产品。与美国 ESPN 以及印度 Star Sports 达成的历史性协议现已转播由 U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球锦标赛,使这项激动人心的运动首次向全球数以百万计的体育迷开放。

据《License Global》报导,U.S. Polo Assn. 一直被评为全球顶级体育授权商之一,与NFL、NBA 和 MLB 齐名。此外,这一受体育启发的品牌因其全球及数位化增长而在国际上获得奖项认可。凭借其作为全球品牌取得的巨大成功,U.S. Polo Assn. 曾在《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》以及 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等众多知名媒体上亮相。

欲了解更多资讯,请造访 uspoloassnglobal.com 并关注 @uspoloassn。

USPA Global 是 USPA 的子公司,管理着全球价值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。透过其子公司 Global Polo Entertainment(GPE),USPA Global 还管理着提供体育和生活风格内容的 Global Polo TV。

欲了解更多体育内容,请造访 globalpolo.com。

La Dolfina Tamera 队的阿道夫·坎比亚索(Adolfo Cambiaso)在一次防守中勾住了其子、La Dolfina Catamount 队的波罗托·坎比亚索(Poroto Cambiaso)的球杆,最终带领球队以12比8赢得 U.S. Open 马球锦标赛® 冠军。

创纪录的人群齐聚 USPA 国家马球中心(NPC),现场观赏这场扣人心弦的 U.S. Open 马球锦标赛® 总决赛。

来源:U.S. Polo Assn.

