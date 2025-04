Tuesday, 22 April 2025, 10:48 HKT/SGT Share: 北京能源国际2024年业绩:战略韧性筑基 创新效能引领绿色增长新范式

香港, 2025年4月22日 - (亚太商讯) - 北京能源国际(00686.HK)(下称"京能国际")近期发布了2024全年业绩。笔者除了仔细阅览业绩公告外,还有幸作为嘉宾参与了业绩发布会并与公司高管们直接交流,不禁感叹:这一年,京能国际以"战略韧性坚守"与"效能革新驱动"双擎牵引,实现了多项经营数据里程碑式增长,交出了一份高质量发展的亮眼答卷。下面我将对京能国际2024业绩进行浅解读,抛砖引玉以供各位参考。 一、业绩突破与战略深化:双轮驱动铸就增长里程碑 京能国际主要从事发电站及其他清洁能源项目的开发、投资、运营及管理。其2024年全年总营收70.11亿元人民币​​,同比增长25.9%;年度溢利5.57亿元人民币,同比增长18.01%;发电装机容量 13,501兆瓦,同比增长47.5%;总发电量194.20亿千瓦时,同比增长40.9%;资本负债比率73.5%,同比下降320BP。 2024年H2营收37.39亿元人民币,环比增长14.27%,同比增长24.88%;溢利2.65亿元人民币,同比增长17.78%;发电装机容量新增2,594兆瓦,环比增长76.70%,同比增长46.79%;发电量10,084,328兆瓦时,环比增长32.86%,同比增长45.82%。 从上述数据可以看出,京能国际不仅2024年全年营收、溢利实现双双增长,而且2024年下半年财务表现亦可圈可点,同比增收又增利。特别值得注意的是,作为一家能源企业,京能国际在2024 H2的新增发电装机容量扩容迅猛,环比、同比增幅分别达到了惊人的76.70%、46.79%,反映了京能国际的项目开工及并网工作进展顺利。 更进一步地,作为一家实体资产运营企业,项目开工顺利的背后,是强劲的现金流提供保证。但与此同时,京能国际的资本负债比率反而下降了3.2个百分点,这反映公司的盈利能力十分可观。 基于从业绩公告中及业绩发布会上获得的公开信息,笔者认为:面对行业竞争加剧、经济形势复杂的大环境,过去一年京能国际成功实现总营收、净利润、装机容量、发电量、资产负债率"四增一降",成功实现夯实"国际化清洁能源生态投资运营商"这一发展定位的同时在降本增效、科技与数字化等多个方面取得可喜成就和良性发展,主要得益于管理层提出并坚定执行"聚焦主业、多元驱动、精益管理、创新创效"的战略。 二、战略深耕:双环线筑基,全球化布局激活增长引擎 "聚焦主业、多元驱动、精益管理、创新创效"不是一句空喊口号,在实际运营中,京能国际管理层又将其拆解为"双环线、一中心、一聚焦"的落地战略,来加速推进能源基地建设。 2024年,京能国际双环线基地取得突破,规模化与协同效应凸显。北环线"吉电进京"项目(东北松辽清洁能源基地)配套火电预可研通过专家评审;内蒙古"蒙电进京"基地获得京蒙联合纳规研究,为跨区域绿电输送铺平道路。南环线聚焦长三角高收益市场,扬州1.56吉瓦光伏项目预收购协议落地,南通如东45万千瓦海上风电投资协议签署。南北双环线协同发力,形成"绿电进京"与"东部消纳"的双向赋能格局,规模化效应显著提升产业链协同效率。 此外,京能国际还持续推动多业态协同发展,形成差异化竞争优势,进一步扩大市场影响力。公司突破单一风光业务,构建了"风电光伏+水电+燃机+综合能源(储能业务及电力交易代理业务)+绿氢"多元业态。水电领域,保山能源近1GW的水电项目自重组后收益良好,贡献了新的利润增长点;燃机业务以阳西项目为标杆,主机安装就位,计划投产后将实现"投产即盈利",此外还获得江门珠西分布式能源站项目的开发权;综合能源业务方面,共享储能业务初成规模,广西田阳、山东荣成与浙江萧山三个共享储能项目成功投运,公司自主设计开发的储能电池模块完成新国标产品认证;绿氢领域,宣钢制氢配套60兆瓦光伏项目开工建设。 京能国际的海外布局也成果斐然,展示了强大的国际化资源整合能力。澳洲沃拉28万千瓦光伏项目全容量并网;完成澳洲资产40%股权交易,成为当地最大中资清洁能源企业。在深耕澳洲市场的同时,京能国际也正在积极推进欧洲新能源市场。实际上,笔者在发布会中直接与公司高管交流后,有这样一种感触:京能国际的能源"出海", 不仅为公司带来了利润贡献,而且顺应了中国企业通过走出国门参与全球技术与管理竞争而提升发展质量的历史趋势,具有非常强的战略前瞻性,值得国内企业学习借鉴。 三、效能革新:精益运营与科技创新驱动全价值链升级 笔者在前文提到,京能国际的盈利能力十分可观、现金流强劲。这主要得益于公司的"开源节流":除了能源主业造血能力十足、持续产生现金流和利润之外,公司在精细化运营以降本增效、抓住利率下行历史机遇以大力拓展融资等方面,也积极作为。 通过精细化运营,京能国际成本管控效果明显。2024年,公司通过严控初设概算、推行集采模式,严控组件价格、加强EPC项目过程监督等方式共节约成本超5000万元。 京能国际还在科技与数字化等软实力上精准投入来提升运营效率,从而实现压降成本。譬如,公司搭建及持续迭代经营计划管理系统、营销售电一体化平台、电力现货辅助决策系统、BI系统,既能实现生产、投资、经营数据的快速汇总、数据交互、追根溯源及可视化,为公司经营管理决策提供精准支撑、降低运维成本,又能提升现货交易水平,并在提升电力结算价格上取得明显成效。 京能国际的资本运作也十分顺利,财务费用获得有力压降,资本结构和负债结构获得显著优化。京能国际2024年维持了良好信用,保持了境内联合资信"AAA"级、境外标普"BBB+"级和惠誉"A"级评级;成功发行50亿元熊猫永续债;旗下子公司发行10亿元中期票据,仅为2.35%的利率创北京市属企业及电力行业同评级同期限最低;保山水电REITs扩募获得推进,资产证券化率持续提升。。公司年度在境内外新增融资213.39亿元,平均利率2.69%;在境外新增融资83.18亿元;存量高息融资优化158.74亿元。 结语 经过笔者上文抛砖引玉,不难看出,2024年,北京能源国际(00686.HK)以"战略韧性"筑基、"效能革新"破局,在全球能源变局中实现规模与质量的双重跃升。而根据年报展望,2025年,北京能源国际将以"提质增效年"为牵引,深化双环线基地产能释放,加速吉电、蒙电项目落地;推动绿氢与储能商业化进程,拓展高收益区域共享储能;依托澳洲、欧洲8等项目规模化,持续扩大国际影响力。 在"双碳"目标时限趋近、能源革命日行千里、利率渐次下行的历史机遇背景下,笔者对北京能源国际2025年的运营与发展充满信心,认为其在资本市场的表现亦值得多一分期待与耐心。



话题 Press release summary



部门 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Apr 2, 2025 22:38 HKT/SGT 京能国际持续增长背后:融入“双碳”时代,迈向高质量发展 Mar 31, 2025 16:34 HKT/SGT 京能国际2024年度业绩交流会圆满召开 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   