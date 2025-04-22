Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, April 22, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 22 April 2025, 10:11 HKT/SGT
Share:
云顶新耀"摘B"成功 盈利能力与创新价值获双重验证

香港, 2025年4月22日 - (亚太商讯) - 今日，云顶新耀（HKEX 1952.HK）宣布公司已获香港联交所批准，将"B"标记从股票代码中移除。此举不仅标志着公司在市值与收入等方面达到了更高标准，更向资本市场释放出强劲的盈利能力与持续增长潜力的明确信号。

自香港联交所2018年推出18A上市机制以来，已有逾60家生物科技企业在港交所上市，但成功移除"B"标记的企业数量仍然有限。根据香港联交所规定，18A公司需满足年收入不低于5亿港元、市值不低于40亿港元的标准，方可申请摘除"B"标记。这一要求不仅是对企业财务表现的衡量，同时也反映了其盈利能力、产品研发进展及商业化成熟度。

2024年，云顶新耀持续深化"双轮驱动"战略，已由精准引进海外产品进入到具有出海潜力的自主研发和授权引进的并进模式，专注高价值"蓝海"领域的同时，致力于研发同类首创或同类最佳的创新疗法。根据最新年报业绩，公司全年总收入同比大幅增长461%至人民币7.067亿元，超额完成7亿元的既定目标，并首次实现年度商业化层面盈利。三款已上市产品表现亮眼：耐赋康(R)实现销售额3.534亿元，同比增长1581%；依嘉(R)收入达3.528亿元，同比增长256%；伊曲莫德（VELSIPITY(R)）已在中国澳门和新加坡获批上市，并通过"港澳药械通"政策成功进入粤港澳大湾区，其新药上市申请亦于2024年12月分别在中国大陆（商品名：维适平™）与中国香港（商品名：维长宁™）获得正式受理。

在持续夯实商业化基础的同时，云顶新耀积极推进自研及全球权益产品差异化管线布局。公司自主研发的新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001展现出积极的临床数据，全球开发进程稳步推进。在AI+mRNA平台方面，公司在肿瘤及自身免疫治疗领域实现了从基础研究到全球临床转化的里程碑突破，充分验证了其自主研发实力、AI+mRNA技术平台的创新优势以及全球价值。其中，自研的个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16已进入临床阶段，并于今年3月完成首例患者给药；通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14的新药临床试验申请已获美国FDA批准，成为公司首款自研进入全球临床阶段的mRNA肿瘤治疗性疫苗；自体生成CAR-T项目也将于今年完成首个临床前候选药物筛选。

中金公司在最新研报中指出，云顶新耀的业务重心精准聚焦于肾病治疗和mRNA肿瘤疫苗领域，预计其核心产品组合的增长将持续超越市场预期。鉴于公司盈利能力的提升和产品估值的体现，中金上调其目标价至70港元，并维持"跑赢行业"评级。

云顶新耀此次"摘B"，不仅标志着其财务表现与商业化能力获得资本市场认可，更有望吸引更多机构投资者关注，进一步提升公司在二级市场的流动性与配置价值。凭借稳健增长的营收表现、持续增强的盈利能力，以及基于卓越运营体系构建的商业化平台所带来的强劲"造血"能力，云顶新耀正持续巩固其在核心治疗领域的领先地位，并加速推进AI+mRNA技术平台的创新转化。随着更多高潜力产品进入收获期，公司有望实现估值重构与基本面共振，长期成长空间和全球化潜力加速释放，作为亚洲领先综合性生物制药企业的战略定位日益清晰。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Mar 19, 2025 18:41 HKT/SGT
云顶新耀启动嘉善工厂伊曲莫德生产建设项目 加速本地化供应布局
Mar 10, 2025 18:09 HKT/SGT
云顶新耀"AI+创新药"第一股成港股18A黑马
Mar 7, 2025 19:16 HKT/SGT
云顶新耀股价创3年新高 AI+mRNA赋能管线重塑估值
Feb 26, 2025 14:18 HKT/SGT
云顶新耀发布伊曲莫德（VELSIPITY(R)）完整维持期数据 创新研发实力再获认可
Feb 19, 2025 14:25 HKT/SGT
高盛上调云顶新耀目标价至48.32港元 认可其商业化进程加速
Jan 8, 2025 16:59 HKT/SGT
云顶新耀引入新的国际投资者 首席执行官罗永庆及管理层坚定看好公司未来发展
Jan 2, 2025 10:48 HKT/SGT
新版国家医保药品目录落地 全球首个IgA肾病对因治疗药物耐赋康(R)纳入报销
Dec 18, 2024 14:20 HKT/SGT
云顶新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY(R)）大湾区内地首张处方在佛山正式落地
Dec 17, 2024 10:47 HKT/SGT
云顶新耀宣布中国国家药品监督管理局正式受理伊曲莫德（VELSIPITY(R)）
Dec 12, 2024 11:47 HKT/SGT
云顶新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY(R)）在中国澳门的首张处方落地
Dec 11, 2024 10:56 HKT/SGT
云顶新耀：加速肾病领域创新 迈向全球生物制药领先地位
Dec 4, 2024 10:48 HKT/SGT
云顶新耀宣布治疗原发性膜性肾病的新型BTK抑制剂EVER001在1b/2a期临床试验阶段性数据中取得积极结果
Dec 2, 2024 10:25 HKT/SGT
云顶新耀宣布中国香港卫生署正式受理伊曲莫德（VELSIPITY(R)）
Nov 29, 2024 10:42 HKT/SGT
耐赋康(R)纳入新版国家医保药品目录
Nov 26, 2024 11:04 HKT/SGT
'依拉环素临床应用综合评价项目'终期报告发布
Nov 19, 2024 17:10 HKT/SGT
云顶新耀宣布耐赋康(R)在韩国获批 商业化进程再创里程碑
Nov 11, 2024 12:15 HKT/SGT
云顶新耀宣布耐赋康(R)Ⅲ期试验开放标签第二疗程扩展研究积极结果
Oct 25, 2024 11:20 HKT/SGT
云顶新耀宣布伊曲莫德（VELSIPITY）获批进入粤港澳大湾区 为溃疡性结肠炎患者带来新选择
Oct 22, 2024 11:37 HKT/SGT
云顶新耀宣布耐赋康(R) NefIgArd III期全球临床试验完整中国亚组数据的积极结果
Oct 21, 2024 12:08 HKT/SGT
云顶新耀宣布中国台湾地区药政部门批准全球首个对因治疗IgA肾病药物耐赋康®的新药上市许可申请
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       