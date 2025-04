Tuesday, 22 April 2025, 10:11 HKT/SGT Share: 云顶新耀"摘B"成功 盈利能力与创新价值获双重验证

香港, 2025年4月22日 - (亚太商讯) - 今日,云顶新耀(HKEX 1952.HK)宣布公司已获香港联交所批准,将"B"标记从股票代码中移除。此举不仅标志着公司在市值与收入等方面达到了更高标准,更向资本市场释放出强劲的盈利能力与持续增长潜力的明确信号。 自香港联交所2018年推出18A上市机制以来,已有逾60家生物科技企业在港交所上市,但成功移除"B"标记的企业数量仍然有限。根据香港联交所规定,18A公司需满足年收入不低于5亿港元、市值不低于40亿港元的标准,方可申请摘除"B"标记。这一要求不仅是对企业财务表现的衡量,同时也反映了其盈利能力、产品研发进展及商业化成熟度。 2024年,云顶新耀持续深化"双轮驱动"战略,已由精准引进海外产品进入到具有出海潜力的自主研发和授权引进的并进模式,专注高价值"蓝海"领域的同时,致力于研发同类首创或同类最佳的创新疗法。根据最新年报业绩,公司全年总收入同比大幅增长461%至人民币7.067亿元,超额完成7亿元的既定目标,并首次实现年度商业化层面盈利。三款已上市产品表现亮眼:耐赋康(R)实现销售额3.534亿元,同比增长1581%;依嘉(R)收入达3.528亿元,同比增长256%;伊曲莫德(VELSIPITY(R))已在中国澳门和新加坡获批上市,并通过"港澳药械通"政策成功进入粤港澳大湾区,其新药上市申请亦于2024年12月分别在中国大陆(商品名:维适平™)与中国香港(商品名:维长宁™)获得正式受理。 在持续夯实商业化基础的同时,云顶新耀积极推进自研及全球权益产品差异化管线布局。公司自主研发的新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001展现出积极的临床数据,全球开发进程稳步推进。在AI+mRNA平台方面,公司在肿瘤及自身免疫治疗领域实现了从基础研究到全球临床转化的里程碑突破,充分验证了其自主研发实力、AI+mRNA技术平台的创新优势以及全球价值。其中,自研的个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16已进入临床阶段,并于今年3月完成首例患者给药;通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14的新药临床试验申请已获美国FDA批准,成为公司首款自研进入全球临床阶段的mRNA肿瘤治疗性疫苗;自体生成CAR-T项目也将于今年完成首个临床前候选药物筛选。 中金公司在最新研报中指出,云顶新耀的业务重心精准聚焦于肾病治疗和mRNA肿瘤疫苗领域,预计其核心产品组合的增长将持续超越市场预期。鉴于公司盈利能力的提升和产品估值的体现,中金上调其目标价至70港元,并维持"跑赢行业"评级。 云顶新耀此次"摘B",不仅标志着其财务表现与商业化能力获得资本市场认可,更有望吸引更多机构投资者关注,进一步提升公司在二级市场的流动性与配置价值。凭借稳健增长的营收表现、持续增强的盈利能力,以及基于卓越运营体系构建的商业化平台所带来的强劲"造血"能力,云顶新耀正持续巩固其在核心治疗领域的领先地位,并加速推进AI+mRNA技术平台的创新转化。随着更多高潜力产品进入收获期,公司有望实现估值重构与基本面共振,长期成长空间和全球化潜力加速释放,作为亚洲领先综合性生物制药企业的战略定位日益清晰。



