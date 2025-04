Tuesday, 22 April 2025, 09:16 HKT/SGT Share: 中国同辐2024财年再创新高 - 核药龙头地位持续巩固 核医疗装备成发展新引擎

香港, 2025年4月22日 - (亚太商讯) - 近年来,随着核药顶层设计出台及配套支持政策陆续落地,国内核医药产业迎来黄金发展期。据BCC Research数据分析,全球核医药市场将从2023年126亿美元增长到2029年底的210亿美元,在2024年至2029年的预测期内的复合年增长率(CAGR)为8.29%。而专注于放射治疗和核医学的市场情报机构Medraysintell则预期2030年全球核药市场将达约300亿美元。 作为国内核药龙头,中国同辐(01763.HK)近日披露了截至12月31日止的2024年度报告,中国同辐在2024年实现了营收、净利的显著增长,在业绩层面交上了令人满意的答卷,在核药研发方面也展现出强大的技术转化能力。 业绩逐年提升 核医疗装备成新引擎 从财务数据来看中国同辐在2024年实现营业收入75.75亿元,同比增长14.2%;净利润8.80亿元,同比增长13.3%。 从分部业务来看,各领域全面开花。核药业务作为公司的核心支柱,实现收入41.68亿元,占据总营收的55%。其中,显像诊断及治疗用放射性药物收入同比增长4.1%,医药中心全国布局成效显著,锝标药物收入同比增长8.7%。呼气检测业务持续保持稳定的高市场占有率,实现收入23.50亿元,同比增长1.1%。 值得注意的是,2024年中国同辐加速推进高端放疗设备国产化,核医疗装备及相关服务成为增长新引擎,营收达到12.23亿元,同比增长31.0%。全新一代Precision放射治疗计划系统成功获批医疗器械注册证,全球首台螺旋断层放疗系统Tomo C运至山东省肿瘤医院装机并入选2024年两部委(工业和信息化部╱国家卫生健康委)高端医疗装备推广应用项目和《天津市首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》(2024版),年销售持续领跑国内市场。

放射源产品业务同样表现出色,实现收入7.16亿元,同比增长22.2%。伽玛刀源、探伤源持续保持稳定的高市场占有率,中核秦同顺利取得甲级辐射安全许可证,钴-60放射源生产线交付产品200万居里。 40年核技术深耕 构筑全产业链护城河 作为中核集团核技术应用产业发展主体,中国同辐深耕行业逾40年,更通过"6+N"产业布局形成了核素、核药、核医疗装备、核医学整体解决方案、放射源及应用、辐照应用等核心业务协同发展的生态体系。报告期内,公司新获专利授权224项,累计有效专利达969项,研发投入强度持续保持行业领先。 在核药研发领域,中国同辐展现出强大的技术转化能力。氟[18F]化钠注射液的获批上市填补了国内骨显像PET诊断显像剂市场空白;碘[131I]-MIBG注射液III期临床收尾,该药物上市后将为嗜铬细胞瘤和神经母细胞瘤等神经内分泌肿瘤提供新的诊断方式。值得关注的是,公司前瞻性布局诊疗一体化药物,镥[177Lu]氧奥曲肽注射液研发进展顺利,标志着从单纯诊断向精准诊疗的战略升级。 除了稳住核药的基本盘外,公司对于核医疗装备的重视程度逐渐提升。从近年销售数据来看,核医疗装备收入稳步上升。2024年全新一代伽马刀获批,融合CBCT图像引导、六维床校正等智能技术,治疗效率提升30%。在甲类大型医用设备市场,中国同辐通过控股子公司中核安科锐占据绝对主导地位,今年2月,国家卫健委发布的2024年第二轮甲类大型医用设备准予许可名单中28台高端放疗设备有19台来自该公司,市场占有率达68%。值得注意的是,公司在钴60立体定向治疗系统等领域的突破,也推动着放疗设备国产化替代进程。

面对核药市场的爆发式增长,中国同辐加速医药中心全国网络布局持续拓展。2024年,新增兰州正电子药物生产线,累计投产23条;新增福州锝药生产线,累计投产27条。中国同辐建成国内首条万居里级镥[177Lu]生产线及千条级锗镓[68Ge-68Ga]发生器产线,实现高端核素国产化突破。 值得关注的是,中国同辐通过"母子协同"模式,打造了层次分明的创新生态。2024年,其子公司中核海得威(呼气检测)、中核高通(核素)企业获评国家级专精特新"小巨人",至此中国同辐旗下专精特新企业总数达18家。其中,中核海得威以"药盒+仪器"一体化方案占据呼气检测市场主导地位,中核高通则通过"核素-药物-装备"全链条布局,成为核技术应用领域标杆。这种"航母战斗群"式的创新体系,为公司长期增长提供了可持续动力。 全球化布局拓展发展空间 作为中核集团面向人民生命健康科技进军的主力和先进核科技成果转化的主通道,中国同辐响应集团"整体-协同"的国际化战略以及国家"一带一路"倡议,大力推进国际化战略,不断拓展海外市场。2024年实现出口收入达6.27亿元,产品远销巴西、秘鲁、尼日利亚等数十个国家和地区。 今年初更是成功签署孟加拉百万居里设计装源量辐照站设备供应合同,这是继2024年中标孟加拉核农业研究院设计装源量百万居里伽马辐照站项目后,又一辐照站设备供应项目落地。该辐照站建成启用后主要服务于孟加拉医疗领域产品的辐照灭菌,将显著提升当地医疗产品质量水平及生产加工能力,助力孟加拉医疗产业发展,造福当地民生。 在尼日利亚,公司成功签约核医疗设备整体供应项目,实现集团核医疗装备整体供应项目首次成功落地。此外,公司还积极拓展东盟市场,放药配套冷药成功出口泰国;亦与巴西多个主体签署战略合作协议,支撑国家原子能机构与巴西签署核技术应用领域战略合作备忘录。 结语 在政策支持与市场需求持续释放的背景下,中国同辐表示将围绕"健康中国"战略框架,聚焦"国之所需",进一步深化核医药与高端装备的协同发展。据其2025年规划,秦山同位素基地、夹江放射源基地一期及华北医药基地一期等重点项目将按节点推进,涉及核素生产、放射源制造及医药供应链布局。同时,中国同辐将通过智慧核医学项目迭代,提升数字化诊疗服务能力,计划年内上线不少于3个智能系统。 国际化层面,中国同辐将延续"一带一路"沿线市场拓展策略,依托现有辐照站设备出口、核医疗装备整体解决方案输出等业务模式,重点聚焦南美、东南亚、中东、北非等区域市场的合作,未来或通过本地化合作进一步提升全球市场渗透率。 公司管理层表示,2025年中国同辐将持续加强科技创新,健全现代产业体系,加快培育发展新质生产力,不断增强核心功能,提升核心竞争力,加快建成国际知名的同位素与辐射技术应用产品和服务供应集团。



