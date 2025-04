Moolec Science达成具有变革意义的交易，业务拓展至多个技术平台

卢森堡, 2025年4月21日 - (亚太商讯) - Moolec Science SA(纳斯达克代码:MLEC)(以下简称“公司”或“Moolec”)是一家以科学为基础的食品原料公司,专注于在植物中生产动物蛋白和营养油。该公司今日宣布,已与Bioceres Group Limited(以下简称“Bioceres集团”)及其他相关实体签署了一项全股票交易的《业务合并协议》(以下简称“BCA”)。 根据2025年4月17日签署的BCA条款和条件,若干方将转让其在Bioceres集团、Nutrecon有限责任公司(“Nutrecon”)以及Gentle Technologies Corp(“Gentle Tech”,与Bioceres集团和Nutrecon合称为“出资实体”)中的股份,从而形成一个以Moolec为母公司的扩展企业架构。作为交换,Moolec将向出资实体的股东发行最多8,700万股新股和500万份认股权证,具体情况将在下方“时间表与审批”部分进一步说明。 Bioceres集团董事会成员兼Bioceres Crop Solutions Corp首席执行官Federico Trucco表示:“为了应对当前及未来的挑战,如提高农业盈利能力和降低环境影响,加快农业创新的需求日益明显。以Moolec Science为代表的分子农业,为在生产力与可持续性之间取得平衡提供了一种极具吸引力的解决方案。例如,哪种大豆产量技术能与每公顷3吨大豆直接生产300公斤动物蛋白相比拟?” 他进一步表示:“Moolec近期的这一变革性交易,正是推动农业根本性变革所需的大胆举措。整合技术与能力,以及从农业发展进行全面思考的视角,是突破渐进式改进、实现实质进展的关键。规模化与市场可见度——这两项本次交易的核心要素——对于实现这一目标至关重要。Bioceres非常高兴能够成为一个更大、更有雄心的Moolec的一部分,而这个Moolec的愿景,也已从食品原料领域的科学拓展为一个全面的‘从摇篮到摇篮’战略。” Union Group创始人兼董事长Juan Sartori表示:“这不仅是一次战略性的业务整合,更是一个面向21世纪全新公司形态的诞生。通过将科学、规模与可持续性结合,Moolec已具备引领全球在食品、材料与能源生产方式方面实现变革的潜力。我为能够支持这一愿景以及实现它的卓越团队而感到自豪。” 在业务合并完成后,Moolec将在农业价值链中占据独特地位,拥有一套强大且经过验证的技术研发引擎,能够以具竞争力的成本满足多个上游和下游的需求。Moolec新的价值主张将围绕对种子和微生物的改良与优化,旨在改善人类对土地和水资源的利用方式,同时保护并促进人类健康。 Synbio Powerlabs®董事长Alejandro Antalich补充道:“此次合并标志着生物经济发展的一个关键时刻。通过将下一代食品成分、生物农业解决方案以及深科技制造能力整合于一体,我们正在打造一家在科学深度和商业触达能力方面无可匹敌的企业。我们共同的目标是加速向一个更加可持续、更加具备韧性的食品系统转型——一个与自然和谐共生而非对抗的系统。” 正如各公司在最新年度报告中所披露的那样,在本次业务合并完成后将由Moolec控股或共同控股的公司与品牌,共管理着超过800项专利(或专利申请)及550项以上的产品注册。这一资产组合在上一财年为全球50多个国家的客户创造了超过5亿美元的商品和服务销售额。 Moolec首席财务官兼董事José López Lecube表示:“此次变革性的交易标志着Moolec发展的新阶段,使公司能够在一个更大组织架构中实现增长,并在多个层面释放协同效应。加入一个更大的组织将带来成本效益和显著的营收增长,同时也将推动产品组合多元化。此举还将扩大我们的投资人基础,为Moolec引入支持其新业务结构和多元化发展的新利益相关方。” 最后,正如所通报的,Gastón Paladini先生将在2025年4月22日召开的Moolec特别股东大会(“EGM”)结束后,立即卸任首席执行官(CEO)、董事及董事会主席职务。 重点摘要: 原料创新:Moolec将继续研发其标志性的分子农业产品,如Piggy Sooy™和GLASO™,同时整合来自Nutrecon的Mycofood™,并统一纳入Eternal®品牌旗下。 生物农业扩展:通过Bioceres集团,Moolec将提供面向再生农业的上游技术,包括生物投入品以及具气候韧性的种子,例如Rizobacter®、ProFarm®和HB4®性状种子。 先进研发与服务:借助扩展后的基础设施,Moolec将通过Agrality®和Synbio Powerlabs®品牌分别由Bioceres集团和Nutrecon控股或共同控股提供研发、合同开发与制造组织(CDMO)以及法规合规等服务。 新兴技术与设备:公司还将拓展其在谷物与生物质转化相关的新兴技术领域的布局,特别是在生物材料方面;此外,还将探索农机设备的新概念,结合材料科学、电动化与自动化。这些前沿机会正由Gentle Tech与Bioceres集团旗下子公司推动发展。 运营协同效应:本次业务合并预计将带来显著的成本协同效应及一体化管理架构,相关内容将在交易完成时或此前公布。 时间表与审批事项 本次业务合并已获所有参与交易实体董事会的一致批准。预计将在2025年第二季度或之后完成,前提包括Moolec完成其反向股票拆分程序以及公司注册地迁移至开曼群岛,同时还需满足其他惯常的交割条件与监管审批要求。其中也包括Moolec股东在特别股东大会上对与本次业务合并相关提案的批准。鉴于该交易最初由约70%的Moolec现有股东提议,公司预计将获得强有力的股东支持。 本次业务合并将通过股权交换方式完成。Bioceres集团的股东将交出其在Bioceres集团的股份,并获得最多80,590,280股Moolec股票作为交换。Nutrecon 100%股份和Gentle Tech 50%股份的股东将交出其在上述两家实体中的持股,并作为交换获得6,475,000股Moolec股票以及5,000,000份Moolec认股权证,认购价为每份$2.00,具体数量将依据反向拆股结果进行调整。 交换比例的内在价值以及认股权证每份2美元的行权价,不仅相较于Moolec当前股价具有显著溢价,还代表着一次组建农业行业最具实力的上市公司的独特机会。 出资实体及资产概况 出资实体包括Bioceres集团及其子公司、Nutrecon及其子公司,以及Gentle Tech及其子公司。 Bioceres 集团 Bioceres Crop Solutions Corp. (NASDAQ: BIOX) Bioceres是一家全面整合的作物生产力解决方案提供商,涵盖种子和微生物农业投入品的专利技术,以及新一代的作物营养与作物保护解决方案。 该公司开发了HB4®技术,该技术可赋予大豆和小麦应对气候变化的能力,使作物能够耐受干旱和土壤盐碱等不利条件。 此外,Bioceres拥有并授权超过570项产品,并在美国、加拿大、巴西、阿根廷及其他国家拥有约750项专利和专利申请。 Bioceres Tech Services (Agrality® 与 Inmet) Agrality®是一家全球农业服务提供商,面向全球农业产业公司提供服务。其服务范围全面,涵盖种子生产与研发、田间试验及法规合规支持,为客户提供端到端的解决方案。Agrality的重要资产包括先进的种子生产设施,确保高质量种子的开发与生产。 Inmet专注于农业工业废弃物的生物转化,为农业领域提供可持续的废弃物管理解决方案。公司运用创新技术将农业废弃物转化为有价值的产品。此外,Inmet也从事生物塑料的生产与评估,致力于开发环保替代传统塑料的可持续材料。 Nutrecon (Synbio Powerlabs®) 总部位于芬兰赫尔辛基的Synbio Powerlabs®是一家创新型早期生物技术公司,专注于可持续性真菌来源原料的研发与生产。公司拥有先进的实验室和从中试到工业规模的精密发酵设施,在运营模式上独具一格,兼具研发技术组织(RTO)与合同开发与生产组织(CDMO)的双重职能。这一双重角色使Synbio Powerlabs®能够无缝衔接尖端生物技术研究与现实工业应用,加速新型生物基产品的商业化。其主打产品线以Eternal®品牌销售,涵盖多种由真菌提取的高质量、可持续性原料,服务于多个行业与应用场景。 Gentle Tech(G-FAS与Gentle Farming) 一家前沿技术公司,致力于开发可持续的自动化农业设备。专注于通过材料科学、信息技术和替代能源的创新来降低环境影响,以最大限度提高效率并减少碳足迹。其商业模式包括G-FAS(直接向农民销售超轻型收割头)和Gentle Farming(开发用于自主作业和智能管理的农业机械)。 前瞻性声明 本新闻稿包含“前瞻性声明”。前瞻性声明可能通过使用诸如“预测”,“打算”,“寻求”,“目标”,“预期”,“相信”,“期望”,“估计”,“计划”,“展望”和“项目”等表达方式来识别,以及其他类似的表达,预测或指示未来事件或趋势,或者不是历史事实的陈述。就Moolec业务的表现,前景,收入和其他方面的前瞻性声明是关于未来事件的预测,预测和其他声明,这些预测,预测和其他声明基于目前的期望和假设,并因此而受到风险和不确定性的影响。尽管我们相信我们对本新闻稿中包含的每一项前瞻性声明都有合理的依据,但我们提醒您,这些声明是基于一系列事实和因素,我们无法确定其中的情况。我们无法向您保证本新闻稿中的前瞻性声明将证明准确。这些前瞻性声明受到许多重大风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与预期结果有重大差异,其中包括但不限于,适用法律或法规的变化,Moolec可能受到经济,商业和/或其他竞争因素的不利影响,与Moolec业务规模扩大相关的成本以及其他风险和不确定性,包括在Moolec提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的20-F表格的“风险因素”标题下列出的风险因素,以及Moolec向SEC提交的其他文件。如果其中一个或多个风险或不确定因素成为现实,或者Moolec的任何假设被证明不正确,实际结果可能在很大程度上与这些前瞻性声明中预期的结果不同。我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是基于新信息,未来事件还是其他原因,除非在适用的证券法律下可能要求。因此,您不应过分依赖这些声明。 联系信息

