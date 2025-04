Friday, 18 April 2025, 10:04 HKT/SGT Share: 金嗓子集团:业绩持续增长 多维驱动长期价值释放

香港, 2025年4月18日 - (亚太商讯) - 咽喉健康作为细分领域,受益于空气污染、用嗓场景多元化及后疫情时代健康意识提升,需求刚性凸显。与此同时,政策端持续推动中医药行业发展,叠加消费者对「药食同源」产品的偏好,兼具疗效与便捷性的润喉片市场进入扩容期,拥有品种、品牌优势的企业有望长期受益。 金嗓子集团(06896.HK)凭借过硬的技术壁垒与深厚的品牌积淀,稳居行业龙头地位。近期,金嗓子集团公布2024年业绩,期内,营收同比增长23.3%至人民币11.85亿元,权益持有人应占溢利同比27.3%至人民币3.19亿元。 得益于经营发展的持续向好,金嗓子股价2025年以来累计升幅逾20%,显著跑赢恒生医疗保健指数,印证资本市场对其成长逻辑的认可。事实上,公司股价已强势多年,4月3日最高升至4.20港元,创2016年10月份以来新高。 回顾 2024 年,金嗓子集团在业务拓展方面成绩斐然。在国内市场,公司构建起了庞大的销售网络,让产品触达每一位有需求的消费者。在海外市场,持续加强国际传播,通过YouTube、TikTok等平台向海外用户推广金嗓子,培养了一大批忠实的海外消费群体。截至目前,金嗓子YouTube频道总展示量近8,000万次,视频观看量超400万次,为「中国制造」扬名海外奠定了坚实基础。迄今,金嗓子产品已出口全球五大洲共60多个国家和地区。 作为咽喉类产品市场的领军者,金嗓子集团核心产品金嗓子喉片(OTC)和金嗓子喉宝持续保持强劲增长势头,为集团贡献稳健现金流。据了解,金嗓子喉片深受消费者信赖,自 2022 年金嗓子喉片被列入北京市新冠病毒感染者用药目录推荐用药后,市场对其需求更是一路攀升。2024年,在中国非处方药相关评选中,金嗓子喉片斩获「中成药 - 咽喉类」第一名及黄金大单品荣誉。 在核心产品竞争壁垒持续巩固的同时,金嗓子集团积极布局大健康领域拓展增量市场。目前公司已建立了丰富的大健康产品矩阵,拥有银杏叶片、金嗓子肠宝等多款产品。并于近期推出金嗓子复合益生菌含片,使用自主知识产权的菌株,获得六种专利的活性益生菌,采用三层包埋技术、360度热辐射冷冻干燥技术等国际领先技术保证益生菌活性质量,有望给公司带来新的业绩增长点,进一步丰富产品矩阵,满足消费者多样化的需求,提升市场竞争力。 此外,为满足不断增加的市场需求,金嗓子集团正稳步推进产能扩张。目前,其新药品生产研发基地的厂房及办公楼、生产线的调试及试产阶段已完成,预计将全面提升产品的制造质量和技术含量,提高企业综合竞争力。针对大健康产品布局的基地二期工程的建设也在有序推进之中,准备进入内部装修阶段。随着二期工程的建成,金嗓子集团将进一步巩固其在核心领域的技术优势,同时推动金嗓子大健康产业的发展。 总体而言,金嗓子集团以咽喉健康领域为基,向大健康全产业链延伸,持续深化其「单品牌、多品类、多渠道」的发展策略。短期看,核心产品需求刚性支撑业绩确定性;中长期看,大健康领域拓展及新品类放量打开增量空间。在行业高景气支撑下,其成长前景可观。



