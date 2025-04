PerfectSwell(R) Zion 即将开工建设

索拉纳海滩,加利福尼亚州, 2025年4月17日 - (亚太商讯) - 全球顶级冲浪泳池目的地领导者 American Wave Machines 宣布,将在犹他州华盛顿市启动新项目PerfectSwell® Zion。该地毗邻锡安国家公园,是著名的户外活动中心。AWM 将与 Desert Lakes LLC 合作开展该综合开发项目。该商业冲浪公园将成为名为 Zion Shores的高端住宅社区的核心设施,社区将提供滨水独栋住宅和沙滩联排别墅。PerfectSwell® Zion 将对公众开放,Zion Shores 的住户将享有专属福利和冲浪优先权。PerfectSwell® Zion 预计将于2027年第一季度开放。 在历时四年的内部研发基础上,该项目将采用第六代 PerfectSwell® 冲浪技术,带来更大更优质的浪型、更高效的运作、尖端的可持续设计,以及 AWM 至今最具创新性的浪型组合。第六代技术配备优化诊断系统,结合历史与实时数据进行分析,同时具备先进的健康监测、维护计划安排,以及用于空气与水温调节的热控系统。在气动系统方面的进一步优化显著提升了造浪效率。在设计层面,项目将采用天然且持久的构造元素进行能量消散,最大程度减少人造材料的使用。在冲浪及水上休闲部分,项目将循环利用咸水(不适合饮用或农业灌溉),从而节约淡水资源并减少浪费。 “在这片高原沙漠的游乐天地里,我们几乎拥有你能想到的所有户外活动,除了冲浪。我们非常兴奋能与 AWM 合作来改变这一点。PerfectSwell® 背后的团队是真正的专家,”Desert Surf, LLC 首席执行官 Cody Larkin 表示。“AWM 制造的是他们自己也想冲的浪,并始终致力于技术革新。我们已经准备就绪。” “第六代 PerfectSwell® 技术堪称革新突破,我想不出比这里更合适的首发地点,也想不出比 Desert Lakes 更理想的合作伙伴。Desert Lakes 在土木工程和社区基础建设方面拥有丰富经验,这是项目成功的关键所在,”AWM 总裁 Bruce McFarland 表示。“我们非常高兴能与 Cody 及其团队合作,将我们紧密相连的全球冲浪社区网络扩展至犹他州乃至更远地区。” 关于American Wave Machines American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技术的发明者和开发商。 AWM 开发世界级的冲浪设施目的地,拥有可靠的财务状况和刺激的冲浪者。 PerfectSwell(R) 在市场上独树一帜,并受到全球 50 多项专利的保护。 PerfectSwell®的Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections和Wedge Barrels都受到AWM强大的专利组合保护。 关于 Desert Lakes LLC Desert Lakes LLC 是由 Immaculate Homes 与 Salt Lake Excavating 于2019年共同成立的活跃合作企业,致力于开发位于犹他州哈里肯的知名社区——Southern Shores。这一独特的滨水开发项目包括三个人工湖,专为划船、冲浪及各类休闲活动而设计,周围环绕着高端住宅物业。Cody Larkin 在土木工程和湖泊开发方面拥有丰富经验,而 Immaculate Homes 的 Jason 和 Brittany Christensen 则负责垂直建造,双方携手合作,打造独一无二的生活体验。 联系方式:

Jenna Timinsky

info@americanwavemachines.com 来源: American Wave Machines, Inc.



