OMP在2025年Gartner(R)供应链计划解决方案魔力象限(TM)中“执行能力”方面排名最高



比利时安特卫普, 2025年4月17日 - (亚太商讯) - 全球领先的供应链计划解决方案提供商OMP，第十次连续被评为Gartner魔力象限的领导者。在“执行能力”维度中排名最高，OMP认为这一认可凸显了其持续为全球供应链提供创新解决方案和可衡量业务成果的能力。 应对最复杂计划需求的成熟平台 OMP将其持续进步归功于Unison Planning™平台的强大能力。该平台是满足各类供应链计划需求的成熟解决方案——从战略层面到运营层面，从需求端到供给端。作为一个开放的、云原生的、由AI驱动的平台，Unison Planning专为满足动态全球供应链日益增长的需求而打造，帮助企业在复杂网络中做出更聪明、更快速的决策，并实现更高效的协同。 OMP首席商务与市场官Philip Vervloesem表示：“当今的供应链领导者必须以业务发展的速度做出决策，才能保持竞争力。这是应对关税、地缘政治变化和供应中断的唯一方式，同时也是抓住新机遇的关键。” 以AI为核心，实现更智能、更快速的计划制定 OMP的以决策为中心的计划方法借助AI生成现实可行的情境方案，帮助企业领导者保持供应链的敏捷性和韧性。 OMP首席产品官Tom Wouters表示：“Unison Planning使企业能够更高效地做出数据驱动的决策。我们的AI驱动方法可主动优化供应链运营，同时，生成式AI助手OMP Companion促进用户使用和协同，从而释放平台的全部价值。” 共创创新的实践 OMP的创新战略植根于与客户的紧密合作，确保平台的发展能直接回应供应链所面临的全球现实挑战。 “我们对共创创新计划充满期待，这些计划为我们的长期客户和合作伙伴带来了实际成果。”OMP首席商务与市场官Philip Vervloesem补充道，“我们今年的排名再次验证了我们与客户携手解决最棘手挑战、推动生态系统共同成长的理念。” 通过战略性长期合作实现客户成功 OMP深受财富500强企业的信赖，包括阿斯利康（AstraZeneca）、陶氏化学（Dow）、强生（Johnson & Johnson）以及雀巢（Nestlé）等。凭借强有力的合作关系，OMP持续在各行业交付可扩展的成果。 “我们为与目标行业内全球领先企业建立的信任合作关系感到自豪。”OMP首席执行官Paul Vanvuchelen表示，“我坚信，这一认可体现了我们40年来在供应链计划领域积累的深厚专业经验。我也衷心感谢我们敬业的团队、忠实的客户和战略伙伴一直以来的支持。” 关于Gartner魔力象 《2025年Gartner供应链计划解决方案魔力象限》于2025年4月发布，依据“执行能力”和“愿景完整性”两个维度对供应商进行评估，帮助企业领导者在这个复杂且快速演变的市场中识别合适的合作伙伴。 如需了解OMP在Gartner魔力象限中的领导者地位及供应链计划的未来发展，请点击此处此处阅读全文。 联系信息

Philip Vervloesem

Senior Vice President OMP USA

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723 来源: OMP



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