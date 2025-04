Thursday, 17 April 2025, 09:17 HKT/SGT Share:

来源 CBL INTERNATIONAL LIMITED CBL International Limited发布2024年全年业绩 - 在全球扩展下收入上升35.9%至5.925亿美元

- 乘着挑战扩大市场份额 为复苏作好准备

吉隆坡,2025年4月17日 - (亚太商讯) - 4月16日,万利集团(以下简称"万利"或"集团")之上市实体 CBL International Limited(以下简称"公司"或"CBL")(美国纳斯达克交易所代码 :BANL),亚太地区知名燃油供应服务商,今天公布截至2024年12月31日的全年业绩。 财务表现概览 截至2024年12月31日,公司报告全年合并收入为5.925亿美元,较2023年的4.359亿美元增长35.9%。这一增长主要得益于销售量增长38.1%,归因于年内新客户的增加、供应网络扩展至更多港口,以及更广泛的客户群,除集装箱班轮营运商外,还涵盖散货船舶及油气船舶。 由于市场环境充满挑战,公司于2024年录得净亏损387万美元,2023年净收入为113万美元,产生亏损的原因主要是毛利由2023年的721万美元下降25.5%至2024年的537万美元,以及运营费用由2023年的555万美元增加56.8%至2024年的870万美元。公司采取以销量驱动的增长策略,在竞争及价格压力加剧的市场下提供更具优势的价格。但此策略在增加销售量及扩大市场份额的同时也导致利润率收窄。 除毛利率下降外,公司产生净亏损的原因也来自业务扩展和生物燃料运营费用,与提升环境、社会、管治(ESG)相关的额外费用,以及利息开支的增加,惟部分被所得税开支减少所抵销。财务业绩反映了燃油加注行业不断变化的状态及公司为扩大客户群及地域增长所作的持续投资,此等措施预计有助公司于市况恢复正常时提升其长期市场地位。 公司每股盈利由2023年0.045美元下降至2024年每股亏损0.136美元。现金及现金等价物由截至2023年12月31日的740万美元增加8.3%至截至2024年12月31日的802万美元。 在充满挑战时期扩充业务 CBL International于2024年的重点是业务扩充,尤其面对地缘政治局势紧张带来重重挑战的行业环境,如红海危机和中东紧张局势升温。公司的服务网络已从 2023年3月首次公开募股时的36个港口扩展至2024年底的超过60个港口,遍布亚太区、欧洲、非洲和中美洲。中国、香港、马来西亚、新加坡及南韩的收入按年大幅增长。 公司于毛里裘斯、巴拿马及印度新增主要港口,进一步扩大全球覆盖范围。业务扩展体现在为全球12大集装箱班轮公司的其中9家公司提供服务,占全球集装箱班轮船队运力近60%。公司在欧洲的扩展聚焦加强欧亚贸易航线的跨区域服务组合,增长归因于其在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)地区更强大的业务据点以及2023年底新成立的爱尔兰办事处,提升了当地采购能力。 公司亦注重客户多元化,2024财年非集装箱班轮占总收入的份额增加,五大客户的销售集中度下降。 关键亮点之一是公司致力推动可持续发展,带动生物燃料销售激增628.8%,销量激增603.0%。在香港、中国和马来西亚引入B24生物燃料(76%的化石燃料,24%的食用油甲酯)减少了20%的温室气体排放量,于2023年获得ISCC EU和ISCC Plus认证。这符合绿色航运解决方案的全球趋势,并将CBL定位为可持续燃料物流的先驱。 CBL战略升级了信息科技系统,落实实时订单追踪、数据分析及工作流程自动化,以提高效率。公司亦加强了信贷风险管理,并改善营运资金管理,以增加保理设施及现金结余,通过定价策略及港口网络调整应对宏观经济挑战。此外,CBL通过私募配售等方式进入资本市场来扩大资金来源,提高了财务灵活性,以支持增长计划。 前景乐观及客户忠诚策略 尽管录得净亏损,但集团的管理层对未来仍保持乐观,将目前的行业挑战视为树立抵御能力及提升客户忠诚度的机会。在审慎评估美国最新关税政策,以及其他宏观事件,如地缘政治紧张局势、监管变化及全球贸易动态变化等对经济及燃油行业的影响时,公司相信其广泛的全球网络主要集中于亚洲区内及欧亚贸易路线,有助减轻潜在不利影响。由于公司在美国港口无业务,相关政策对近期的影响有限。 公司港口的战略扩张、客户群多元化以及对可持续发展计划的承诺,旨在当市场环境改善时带来增长。通过投资新港口并扩大关键行业伙伴的关系网络,公司的目标是确保长期伙伴关系,随着全球贸易稳定及盈利能力改善,巩固其市场地位。 管理层总结及未来展望 公司董事长兼首席执行官谢威廉博士表示:"尽管当下充满挑战,但我们对扩大服务网络、提高销售量及探索可持续发展产品的策略充满信心。我们对新港口、多元化客户及可持续燃料的投资持续为未来增长奠定基础。相信凭借我们的实力,必定能赢得客户信任,待市场复苏时获得可观的收益,助力CBL于未来数年取得重大成功。" 展望未来,CBL将继续专注于市场扩张,尤其是生物燃料领域,并加强其全球供应网络。公司致力于提高运营效率并实现可持续增长。 网络直播详情 CBL International Limited(纳斯达克:BANL)诚邀您参加线上发布会,就公司截至2024年12月31日止年度财务业绩作出讨论。 活动: 2024年全年业绩线上发布会 日期和时间: 2025年4月17日(星期四)马来西亚时间/香港时间上午10:00-11:00 2025年4月16日(星期三)美国东部时间晚上10:00–11:00 网络直播详情: 线上发布会可通过以下链接观看直播。

网络直播链接:

英文:https://edge.media-server.com/mmc/p/99dbfk3g

中文:

https://webcast.roadshowchina.cn/K1E3N2VMdGJ6RXNRSk5pSGltNzJLZz09

二维码:

英文

普通話

关于万利集团 万利集团成立于 2015 年,以CBL International Limited(纳斯达克:BANL)在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务,被业内称为燃油供应服务商。截至2025年4月 16日,我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务,遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南,共覆盖超过60个港口。集团积极推动可持续燃料,并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。 如欲了解更多信息,请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。 前瞻性声明 本公吿中的某些陈述并非历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般使用"相信"、"可能"、"可以"、"将要"、"估计"、"继续"、"预期"、"打算"、"期望"、"计划"、"应该"、"将会"、"规划"、"未来"、"展望"、"潜力"、"预测"等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述,但不使用这些词语并不意味著陈述并非前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测,以及对市场机会的预测。这些信息涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于各种假设(无论本新闻稿中是否指明)以及BANL管理层的当前预期,而非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供帮助目的,不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。实际事件和情况难以或不可能预测,也会与假设不同。许多实际事件和情况不在BANL的控制范围内。一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异,包括国内外商业、燃料价格和关税、市场、金融、政治、法律环境、地缘政治及其他导致燃料价格发生重大变化的事件的影响。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述来反映随后发生的事件或情况或预期的变化,法律可能要求者除外。尽管公司认为该等前瞻性陈述中表达的预期合理,但不能向您保证此类预期最终正确无误。公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者细阅公司的注册声明和向SEC提交的其他文件所载可能影响其未来业绩的其他因素。 如需更多资讯,请联系:

CBL International Limited

电邮:investors@banle-intl.com 纵横财经公关顾问有限公司

郑松雪 电话:(852) 2864 4834

欧阳蔚雯 电话:(852) 2114 4913

电邮: sprg_cbl@sprg.com.hk



