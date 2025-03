Monday, 31 March 2025, 20:39 HKT/SGT Share: AI助推科技股领跑 联控(3396.HK)迎来估值重塑机会

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 据AAStock报道,业绩发布期已进入最后阶段,在过去一年外部环境不确定性显著增加、全球经济复苏动能分化的大环境下,各上市公司的业绩表现也呈分化态势。而DeepSeek的问世,再度引发新一轮AI热潮,带动恒指在不到三月的时间内累涨近20%。对此,国金证券策略首席分析师表示:"港股领跑全球权益市场,本质驱动力之一是港股'AI含量'高,且AI相关的科技类资产更具'辨识度'。"今年以来,投资者加倍关注谁会成长为可以类比美股"七姐妹"的中国公司。华泰证券将小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团列为中国科技核心资产,认为它们会成为中国科技股估值重塑的重要担当。这也将资本市场的聚光灯再次落到联想集团和其背后的联想控股身上。 上周五,联控发布2024全年业绩,收入同比增长18%至5,128亿元,净利润暴增至76.83亿元,归母净利也成功扭亏为盈录得1.33亿元。公司管理层表示,这主要是因为"联想控股保持战略定力,夯实产业基础,加强抗风险能力,通过持续的技术创新与管理优化,确保了整体业务稳健经营。同时,公司紧抓科技浪潮机遇,前沿领域布局效能得到持续释放。" 说到效能释放,最直接的便是旗下企业的上市情况。在二级市场稳步复苏趋势的加持之下,联控在报告期内推动了13家企业IPO,其中自动驾驶领域的企业有三家,分别是地平线(9660.HK)、黑芝麻(2533.HK)和小马智行(PONY.O),可谓实打实的"硬科技"含量。此外,我们再来看看联控体系的布局是否契合了当下"热点"。《2025年国务院政府工作报告》提到,要建立未来产业投入增长机制,培育具身智能等未来产业,"具身智能"一词入选两会上的新词矩阵,被正式纳入国家战略,作为国家重点培育的未来产业。而联控体系在该领域其实已经进行了提前布局,公司在与投资人的沟通会上明确表示:"联控在具身智能领域的被投企业近40家,数量行业最多、门类最为完整。"可以说,这一次,联想控股再一次走在了前列。 判断一家公司的投资价值,一个是看其本身的业务基础是否稳健扎实,这一点对于联想控股而言自不必多说,其一众产业支柱型企业便是最好的证明,像被资本市场熟知并认可的联想集团等。而另一个重要因素就是上文提到的投资布局,联想控股对于"未来"的投入一直保持着持续增长,2024年公司研发费用再创历史新高达到158亿元,投向科技创新特别是人工智能领域。公司在全球搭建技术双向通道,促进先进技术在中国的产业化落地;与高校联名申请专利,并开始布局科技创新催化器和联合实验室;2024年,公司共申请发明专利9项。与此同时,整个联控体系的AI企业投资版图已扩展到270家之多,覆盖人工智能、集成电路、新能源、新材料等关键领域;仅2024年就新增投资超百个,涵盖量子计算、生物技术、半导体芯片、机器人、大数据与云计算、医疗健康等新兴产业与未来产业。 从投资视角分析,联想控股的独特价值在于其构建了一个涵盖不同发展周期科创企业的产业生态。作为控股平台,公司通过前瞻性的产业布局,以相对较低的估值水平为投资者提供了参与中国科技创新红利的优质通道。随着旗下投资企业逐步进入价值释放期,其投资组合的隐含价值有望通过资本市场实现系统性重估,为股东创造可持续的价值回报。 分析员: 岑智勇(梧桐研究院分析员) 笔者为香港证监会持牌人士,没持有上述股份,并为个人意见,不构成投资建议。



