京能国际2024年度业绩交流会圆满召开

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 3月28日，北京能源国际控股有限公司于香港通过现场、线上同步的方式圆满举办2024年度业绩交流会，吸引了众多国内外知名投行分析师及机构投资者的积极参与。京能国际董事会主席张平、首席财务官黄慧、副总裁贾耕出席会议。

会上，董事会主席和管理层分别从公司经营亮点、财务表现、发展机遇、未来发展策略等角度向现场和线上参与的人员介绍了公司的经营情况和下一步的发展思路。公司2024年经营指标和财务指标均得到了大幅提升，截至2024年末，京能国际总装机容量达13.501GW，较年初增长47.5%；2024年营业收入达70.11亿元，同比增加25.91%；利润总额7.14亿元，同比增长9.2%；成功提前实现"双千"目标（总资产超1000亿元、装机容量超1000万千瓦）；发电量194.20亿千瓦时，同比增长40.9%。

本次业绩交流会同步在新浪财经、富途牛牛等七家网络平台同时直播，累计观看人数多达600余人，现场和线上互动活跃，投资人对京能国际海外业务布局、综合能源业务拓展思路以及136号文对公司业务影响等问题进行提问，出席管理层对问题都进行了详细的解答。

管理层从目前国内外相继出台的可再生能源的利好政策分析，认为可再生能源行业未来将会有非常广阔的发展空间。京能国际将持续以效益为中心，坚持高质量发展，围绕"双环线、一中心、一聚焦"的战略路径，拓展多元化板块，对冲新能源项目盈利不足的下滑风险；公司将持续推进权益融资，优化财务结构，确保可持续健康发展。管理层相信，通过全方位的战略布局和持续创新，京能国际将迎来更加快速的发展。

本次业绩交流会的成功举办标志着京能国际在业务拓展和资本运作上取得了新的突破，也展示了公司在可再生能源行业的强劲发展势头和资本市场的关注度。未来，京能国际将继续致力推动清洁能源发展，实现可持续的高质量和高速发展。

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