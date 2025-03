Monday, 31 March 2025, 16:22 HKT/SGT Share: 哈尔滨银行发布2024年度业绩 - 盈利能力显著提升,深度服务实体经济

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 2024年,哈尔滨银行(06138.HK)深度服务实体经济,在特色业务转型发展、风控合规管理加强、经营管理水平提升、体制机制改革创新等方面取得明显进步,保持了"规模、结构、质量、效益"动态均衡发展,展现出稳中有进、进中提质的发展态势,为地方全面振兴发展,助力推进中国式现代化贡献金融力量。 多管齐下增厚盈利,持续加强资产质量管控 通过持续深化改革转型,加强资金运用,积极防范化解风险,多措并举提高盈利能力,哈尔滨银行逐步优化负债结构,推动业务平稳发展,资产质量保持稳定。 业绩公告显示,2024年,哈尔滨银行实现营业收入人民币142.432亿元,同比增长7.56%;净利润人民币10.824亿元,同比增长21.88%;归母净利润人民币9.197亿元,同比增长24.28%。平均权益回报率为0.69%,同比增加0.34个百分点。 截至2024年12月31日,资产总额为人民币9,162.319亿元,同比增长12.65%;客户贷款及垫款总额为人民币3,790.939亿元,同比增长17.30%;客户存款总额为人民币6,936.794亿元,同比增长7.96%。不良贷款余额为人民币107.570亿元,不良贷款率为2.84%,同比下降0.03个百分点;拨备覆盖率202.59%,同比增加5.21个百分点;贷款减值损失准备率为5.75%,同比增加0.09个百分点。 加大实体经济支持力度,推动普惠金融落地 从国家产业政策支持方向以及地区经济发展特点出发,哈尔滨银行回归本土本源,以金融"活水"润泽实体经济。深入做好金融"五篇大文章",落实房地产融资协调机制、小微企业融资协调工作机制,高效服务"两重""两新",助力构筑向北开放新高地,构建信贷投向重大战略、重点领域和薄弱环节的长效机制。 截至2024年末,哈尔滨银行黑龙江省内区域贷款余额人民币2,330.513亿元,较上年末增长28.49%。制造业贷款余额人民币119.73亿元,较上年末增长28.27%;战略性新兴产业贷款余额56.28亿元,较上年末增长398.05%;科技金融贷款余额人民币117.67亿元,较上年末增长41%;绿色金融贷款余额人民币108.32亿元,较上年末增长249.46%;普惠型小微企业贷款投放人民币295亿元,较上年增长4.8%。 "三驾马车"并驾齐驱,竞争优势不断夯实 过去一年,哈尔滨银行保持战略定力,以差异化特色化构建"三驾马车"。围绕差异化经营、批量化获客、综合化发展,推动公司同业、零售小微、跨境金融"三驾马车"并驾齐驱,形成符合实际、独具特色的竞争优势。 公司机构业务向综合化、差异化、产融结合转型,投放首笔"平急两用"贷款、首笔绿色环保银团贷款、首笔ESG+数字资产质押贷款、首笔碳减排支持工具光伏发电项目、首单"龙江绿碳"交易。 零售财富转型效果显现,零售存款余额人民币4,999.77亿元,较上年末增长12.33%。普惠小微业务围绕"场景化、在线化、数字化",加快数智化转型,搭建"标准+特色""线上+线下"的产品体系,加快融合提升、品牌再造步伐。 跨境金融坚持合规底线,强化产品创新和服务效率提升,建设能源矿产、高端成套装备、央企跨境EPC服务三个核心客户生态圈;获批优质企业货物贸易、服务贸易外汇收支便利化试点资格,上线CIPS港币直参功能,搭建跨境数字金融平台。 2025年,中国宏观经济预期将继续恢复回升,促进市场有效需求充分释放。哈尔滨银行将完整、准确、全面贯彻新发展理念,以价值创造、轻资本发展为导向,更加注重提质向新的内涵式发展,加快建设成为风险可控、发展优良、特色鲜明、具有较强竞争力的城市商业银行,全面开启高质量发展新境界。



