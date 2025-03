Monday, 31 March 2025, 15:59 HKT/SGT Share: 复星一次性非现金账面损失不影响业务稳健发展

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 3月30日,复星国际(00656)公布2024年度业绩,总收入达到人民币1921.4亿元,其中,四大核心子公司豫园股份、复星医药、复星葡萄牙保险和复星旅文,总收入达到人民币1346.5亿元,占集团总收入的比重达到70.1%。归属于母公司股东之亏损为人民币43.5亿元,主要是受累阿里巴巴集团低价回购菜鸟致股份账面值大减。剔除该因素影响,2024年复星国际归属于母公司股东之利润仍有约人民币7.5亿元,而反映复星基本面及未来增长潜力的产业运营利润更达到了人民币49亿元。 根据公告,复星国际对菜鸟单体投资项目在报告期内的一次性计提账面损失作出详细解释,并提供了充足的数据支持。复星国际指出,于投资期间,复星是基于市场化交易作为菜鸟项目账面估值的衡量基础,2023年底复星持有的5.6418亿股菜鸟股权账面价值约为美元10.5亿元。2024年度内,阿里巴巴集团出于对菜鸟业务的进一步调整需要,以每股美元0.62元的价格回购菜鸟少数股东持有的菜鸟股份,较2023年底复星持有菜鸟项目的账面价值存在大幅下降。由此,菜鸟项目的账面价值按照每股美元0.62元的回购价格进行调整,从而对公司2024年财务报表产生一次性非现金账面损失约人民币51亿元。就菜鸟项目的后续安排,复星仍和阿里巴巴集团在持续协商中。 投资者均了解,港股上市公司按香港会计准则对投资股权公允价值进行审慎调整属非现金性账面变动,和公司经营面没有直接关系,也不会影响公司现金流。复星国际在公告中也强调,本次账面调整是一次性、非现金的,「公司整体运营基本面仍然稳健,核心产业依然健康发展,产业运营利润和经营性现金流保持健康稳定。」 同时,公告也披露了复星在菜鸟项目的出资和退出情况:「本集团于菜鸟的累计出资约为人民币15亿元,截至2024年底历史累计退出已回笼约人民币44亿元,实现内部收益率(IRR)约为34%。」 从投资角度而言,复星在菜鸟项目上已获得了可观的投资收益,现在因菜鸟估值下降造成的非现金账面损失属于正常的财务反映,并不代表实际经营,但仍然可能会造成外界对复星经营状况的误读。 事实上,清晰的战略聚焦和扎实的产业运营能力,正成为市场观察复星长期稳健发展的关键切口。复星旗下子公司近期陆续公布2024年业绩报告,整体保持了良好的增长势头和经营韧性。 其中,复星医药实现营业收入人民币410.67亿元,归母净利润人民币27.70亿元,同比增加16.08%;复宏汉霖实现营业收入约人民币57.244亿元,同比增长约6.1%,净利润达人民币8.205亿元,同比增长50.3%;复星旅文连续保持盈利,Club Med营业额达到人民币161.5亿元,再创历史新高,三亚亚特兰蒂斯全年营业额保持高位;豫园股份资产负债率进一步下降至67.82%,处于安全合理水平,在手货币现金充沛,达人民币106.9亿元;复星葡萄牙保险境内和国际业务录得双增长,毛保费收入达约欧元61.72亿元,海外收入达到欧元18.4亿元,通过海外拓展把国际业务占比由2014年的不足5%提升至29.8%;海南矿业实现归母净利润人民币7.06亿元,同比增长12.97%,扣非净利润人民币6.80亿元,同比大增23.72%。 在经营性现金流方面,复星国际表现稳健。截至2024年底,集团总债务占总资本比率为52.0%,期末现金、银行结余及定期存款为人民币1063.4亿元。 2024年,复星持续推动「瘦身健体,有进有退」的战略,通过退出一些非主业资产及重资产,持续聚焦主业、降低负债并优化资产结构。集团层面资产退出签约约人民币175亿元等值,合并报表层面资产退出签约约人民币300亿元等值。 2024年11月,复星时隔三年重返境外美元债市场,成功发行长久期美元债券,实质性拓宽境外的融资选项。银行融资方面,复星3年期纯信用银团超额完成再融资,连续8年境外银团筹组成功。复星高科发行多笔超短期融资券,总计融资人民币51亿元。2024年6月,国际评级机构标普充分认可复星国际信用状况的稳步改善,确认BB-评级和稳定的信用展望。 近日,复星国际成功完成2025年3月28日到期的8.7亿美元等值贷款的再融资,其中6.75亿美元等值是通过成功筹组一笔新银团贷款。本次银团贷款是今年以来中国民营企业同类贷款中规模最大的一笔,充分体现境内外银行对复星这几年战略发展的认可。 预期未来,复星将继续聚焦主业,依托全球化能力和创新驱动力,在「有进有退」战略高效执行下,资金流保持充裕,并支撑公司继续稳健发展。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 健康与医药, Banking & Insurance, 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network