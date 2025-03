雅仕维传媒2024扭亏为盈 纯利达人民币1,040万元

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 策略重心定于交通枢纽广告媒体经营,包括机场、地铁站及高铁站的知名户外媒体公司雅仕维传媒集团有限公司("雅仕维传媒"或"集团";股份代号:1993.HK)公布截至2024年12月31日止年度("本年度"或"年内")的全年业绩。尽管宏观经济环境充满挑战,集团仍录得净利润人民币10.4百万元,相对2023年则录得人民币9.9百万元亏损。 雅仕维传媒主席兼执行董事林德兴先生(太平绅士)表示:"本人欣然呈报,雅仕维传媒成功实现扭亏为盈,此举不仅标志着我们财务的里程碑,更彰显本集团适应市场变化的能力。我们透过退出表现未如理想的资源及优化现有媒体资源的表现,显著提升营运效率;同时以具竞争力的成本重掌高潜力媒体资源的营运权,并精简架构以强化内部控制。凭借深厚的行业经验,我们持续为长期合作伙伴,尤其是活跃于大众消费领域的客户,提供创新方案,助其实现可量化的品牌突破,从而进一步巩固我们客户网络及捕捉崭新机遇。" 截至2024年12月31日止年度,尽管媒体资源库存因优化措施减少,令收入下滑至人民币1,069.2百万,毛利为人民币306.7百万,而毛利率由2023年的21.9%提升6.8个百分点至28.7%。除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为人民币593.2百万。于2024年12月31日,集团现金及现金等价物(包括受限制现金)达人民币232.5百万,财务根基稳健,为业务复苏提供坚实后盾。 业务回顾 地铁线及户外广告牌业务分部录得收入人民币399.6百万,毛利为人民币103.8百万,毛利率为26.0%。地铁业务方面,集团凭借专业市场洞察,成功争取以更有利的条款续约深圳地铁等核心资源,并取得显著成效。同时,杭州地铁等成熟媒体资源的表现亦稳如预期。此外,高铁出行热潮所带来稳定增长的客流,叠加集团大中华区资源网络形成的业务协同效应,香港西九龙站、昆明火车站等枢纽的广告价值得以持续提升。而广告牌业务则透过持续优化多元化媒体形式,包括因应需求调整设计,逐步提升效益。 机场业务分部录得收入人民币358.3百万,毛利为人民币124.5百万,而毛利率则按年上升8.2个百分点至34.8%。受惠于集团透过持续优化资源配置实现机场媒体组合升级,包括以更优越的成本条件重获海口美兰国际机场广告媒体合约,这一举措大幅降低了成本,进而提升此分部的盈利能力。尽管全面营运重整仍在进行,但本年度的进展已令人鼓舞,印证了现有策略于提升回报方面的成效。 巴士及其他业务分部录得收入人民币311.4百万,毛利为人民币78.4百万,毛利率则按年增长14.3个百分点至25.2%。集团于下半年正式终止表现不佳的合约,同时精简运作,提升整体效率,令此分部表现回稳。 本年度,集团继续凭借自身领先业界的户外线上("O&O")新媒体策略及DOOH+平台,在具影响力的行业平台上赢得45项创新广告的殊荣。集团充分利用其市场深度洞察、数十年经验与规模优势,以创意连结品牌与受众,同时重视快速执行及成本效益。亮点项目包括与全球知名的饮料品牌的合作,该项目夺得了金场景营销大奖[1] 。集团对地铁站进行创意改造,成功打造充满品牌基因的活力展示空间,同时配合巴黎奥运热潮,融入田径赛道及奥运五环装置,凸显"为健儿喝彩"的主题。在香港,集团亦为国际啤酒品牌重新设计巴士站,融入氛围灯光,营造出沉浸式的夜间体验,为行人带来全新视角,因而荣获IAI传鉴国际广告奖[2] 。 供应端方面,集团深化了与The Trade Desk、Hivestack by Perion及Vistar Media等程序化广告领导平台的合作关系,让优质数码户外媒体资源与寻求精确及数据导向广告解决方案的全球客户无缝对接。例如,一个针对精通科技、重视数据的移动用户为对象的电讯品牌透过程序化平台,接入集团于新加坡汤申东海岸线的媒体资源。结合集团的天气触发技术,广告创意根据实时天气在"晴天"及"雨天"版本之间动态切换,串联线下到线上 - 每逢新加坡下雨,品牌即向客户提供免费数据以驱散雨天郁闷。该实时定制化的方式将奖励与即时情景结合,增加了互动性及趣味性,从而提高参与度。此类创新不仅丰富城市视觉景观,亦展现了创新影响力及营运灵活性之间的策略平衡。 前景 展望2025年,在中国政府提振内需政策的支持下,集团将深化与当前消费趋势契合的行业合作。凭借机场、地铁及高铁等战略性媒体资源网络,集团将持续推出连结品牌目标与消费潮流的广告活动,创造具备针对性及创新性的广告方案,从而拓阔收入来源并巩固市场地位。 长远而言,集团将继续完善其内部控制,并恪守审慎的理财策略以减低风险及应对不断变化的营商环境。同时,集团将继续凭借与主要媒体资源拥有人的长期合作关系,优化媒体组合,从而提升营运效率及盈利能力。该等举措将辅以组织架构调整,令集团得捕捉瞬息万变的市场需求与机遇。 林先生总结:"2024年揭示一项质朴至理:若以明澈之思、坚毅之志直面挑战,挑战自能化身为新展程的契机。创新始终是驱动我们战略的核心引擎。我们持续突破广告技术边界,优化广告活动,并将市场洞察转化为商业实效。依托集团大中华交通广告领域的领军优势,我们将深化跨媒体解决方案布局,精准衔接品牌与消费者不断变化的需求。凭借灵活的调节机制、深厚的市场积淀及前瞻战略视野,雅仕维传媒将持续将行业变化转化为发展契机,在巩固创新基因与韧性传承的同时,为股东及持份者创造长远价值。" 关于雅仕维传媒集团有限公司(股份代号:1993.HK) 雅仕维传媒于1993年成立,是一家大中华地区的户外媒体公司,策略重心定于大交通广告媒体经营,包括机场、地铁及高铁。集团现时的业务网络覆盖大中华地区接近40个城市,包括于24个机场提供广告媒体资源服务(22个独家经营机场);于国内及新加坡汤申-东海岸地铁线(TEL)共15条地铁线路,及高速铁路香港西九龙站、中老铁路(玉磨段)等16个高铁及铁路站提供独家广告媒体资源服务。此外,集团亦拥有港珠澳大桥(珠海口岸)、香港九巴巴士候车亭的广告媒体独家经营权。近年,集团亦积极与Google、 Hivestack by Perion及The Trade Desk 等多个广告技术合作伙伴进行程序化广告交易。 雅仕维传媒一直不遗余力履行企业社会责任,其在环保方面的努力获得官方肯定,荣获"香港环境卓越大奖"及"香港绿色机构"的荣誉,并被评为"商界展关怀"机构。 有关雅仕维传媒的详情,请流览网站:www.asiaray.com 或通过以下二维码关注集团的微信帐号(帐号名称:雅仕维传媒集团或asiaray_airport)。 [1] 金场景营销大奖为行业基准,至今已连续举办九届。其目的乃从众多参赛者中发掘最具代表性的户外场景营销的创新精神及传播价值的优秀案例,从而推动行业发展。作为中国广告界最具权威的奖项之一,该奖项拥有严格的评审标准及具系统性的甄选机制。 [2]IAI传鉴国际广告奖于2000年设立,由中国商务广告协会及中国传媒大学广告学院共同筹办,享誉业界。其大约200名评审来自学术界、广告界、企业界及媒体界别中具影响力的人物,于行内具有高度认受性。



