供应链+渠道创新双轮驱动 锅圈2024营收毛利双升

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌锅圈食品(上海)股份有限公司(简称"锅圈"或"公司",股票代号:2517.HK)公布截至2024年12月31日止十二个月经审核之全年业绩。 2024年,面对极具挑战的市场环境,公司凭借扎实的供应链能力、创新的渠道策略、高效的会员运营,实现营收毛利双增长。截至2024年12月31日,锅圈年度收入为人民币6,469.8百万元,同比增长6.2%;毛利为人民币1,416.8百万元,同比增长4.9%;核心经营利润为人民币310.8百万元,同比增长3.1%。与此同时,锅圈尤为注重股东回报,董事会已决议派发2024年度末期股息每股人民币0.0746元,股东回报金额超人民币2亿元。 夯实万家门店基础,精准布局下沉市场 2024年,锅圈主动把握消费趋势的变化,通过优化产品组合,提升门店运营管理和经营能力,拥抱线上渠道等多方位举措,形成了全方位的即时零售门店网络,门店数量从2024年6月30日的9,660家门店增长至2024年12月31日的10,150家门店,零售门店网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市。与此同时,基于对下沉市场的深入理解,公司在乡镇市场的门店开拓也取得了不俗表现,二零二四年度净新增287家乡镇门店。新乡镇门店,在产品结构和门店陈列等方面均有别于锅圈的标准门店,更好地满足乡镇市场的消费者需求。 线上与线下双轮驱动,全渠道销售网络撬动多场景消费生态 为赋能加盟商并促进其销售增长,以及进一步扩大消费者范围并提供更灵活的购物体验,锅圈亦开发了多种线上销售网络,包括公司的锅圈APP、微信小程序、第三方外卖平台以及流行社交商务平台(如抖音),以推动线下门店和线上渠道的联动。于二零二四年,公司继续通过多层级的抖音账号进行锅圈产品的消费者触达,全年通过抖音渠道的总曝光量突破62.1亿次。此外,锅圈陆续推出诸如"99元毛肚自由火锅套餐"、"99元酸菜鱼自由火锅套餐"等质价比受到广大消费者喜爱的产品组合。其中,从五月底开始陆续推出的毛肚火锅套餐,深受广大消费者欢迎,于二零二四年度累计售出超过人民币5亿元。 优质会员生态赋能增长,体系化革新提升消费粘性 锅圈通过会员计划,与消费者建立紧密的线上及线下联系和互动,培养消费者忠诚度。2024年下半年,锅圈针对会员体系进行全面升级,通过对会员等级分级体系的调整,同时加强会员权益的回馈,以期进一步带动会员数量的增长和黏性的提升。于2024年,注册会员数量达到约41.3百万名,同比增长48.2%。公司继续加强及深化预付卡计划,预付卡预存金额达约人民币9.9亿元,同比上升36.6%。 深化上游产业布局,筑牢"好吃不贵"护城河 锅圈通过采纳单品单厂策略,已具备战略性的食材生产力,对公司主要产品的生产及供应实现更加严格的控制。公司已全面实现对火锅主要食材的产业端布局,于二零二四年,拥有六个食材生产厂,即生产牛肉产品的"和一工厂"、生产肉丸产品的"丸来丸去工厂"、生产火锅底料产品的"澄明工厂"、生产水产类产品的"欢欢工厂"、生产滑类产品的"逮虾记"、以及生产酸汤底料产品的"台江工厂"。通过产业端的深耕与布局,锅圈在上游采购端的议价能力持续提升,生产端的规模效应不断释放,助力生产成本持续优化。 2025年,锅圈将围绕"品牌、产品、渠道"三位一体的发展战略,深化"产、供、销"一体化的协同效应,通过持续整合上下游供应链、拥抱AI与无人零售、实现线上线下融合发展,积极探索海外市场,传递中国好味道。 一是,扩大及深化全渠道销售网络,持续拓展下沉市场。锅圈计划继续拓展多层级的销售网络,提升已覆盖地区的市场渗透率及将门店网络扩展至新地区,并通过诸如乡镇店等新店型,覆盖更多的县乡市场。公司也将继续推出满足下沉市场消费需求的产品及服务,在庞大的下沉市场中占据更多市场份额。 二是,夯实会员体系建设,IP赋能品牌触达。锅圈将持续延展拓客渠道推动会员拉新,完善公域、私域引流路径,并通过知名电视广告、线下广告和社交电商平台(如抖音等)触达消费者,从而扩大公司的会员群体。公司将通过丰富会员积分商城及升级会员权益体系,不断优化会员福利计划。公司将逐步围绕品牌卡通IP形象"锅宝",创作和发布各种图文和视频形式的优质内容,与消费者产生情感连结,更好的传递品牌价值理念。公司亦会提高对消费者行为的理解,以提供最合适的营销、服务及产品,提高会员活跃度。 三是,强化社区央厨定位,加码即时零售、智慧零售。锅圈将继续深化多元消费场景,最终打造成为亿万户家庭的社区厨房。公司也将继续创新销售渠道,发展"一店一铺一库"的商业模式,提供无限的购物体验,摆脱实体门店零售空间的限制。公司也将依托于物联网、大数据及AI技术,对部分即时零售门店进行智慧化的无人零售改造,以进一步延长门店营业时间,服务更多在家吃饭的消费场景,打造全时段覆盖的智慧零售网络。 四是,推动产业端布局,夯实供应链体系,巩固产品的核心竞争优势。锅圈将继续采取"单品单厂"战略,以实现规模经济效应并提升成本优势。公司计划通过投资或合作的方式,推动产业端布局,联合具备市场潜力、能与锅圈实现协同效应的海内外优质食品供货商,进一步整合公司的上游资源及引进优质食材,形成强大的产业供应链。 五是,探索海外市场,传递中国好味道。锅圈计划初步探索海外区域市场,审慎评估及选择合适的地点,诸如中国香港、东南亚等地,尝试布局销售公司的产品,向外输出供应链能力,传递中国好味道,从而不断提升全球知名度,探索海外销售增长点。 关于锅圈食品(上海)股份有限公司(2517.HK):

锅圈食品(上海)股份有限公司(股票代号:2517.HK)是中国领先的一站式在家吃饭餐食产品品牌,提供即食、即热、即煮和即配食材,并专注于在家火锅和烧烤产品。凭借强大的供应链能力、自有工厂的产业端布局,遍布全国的万家即时零售门店网络及精心策划的产品组合,公司使用"锅圈食汇"品牌为消费者提供各种在家吃饭餐食产品解决方案,服务于不同的用餐场景。



