来源 Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝酒业2024年全年公司所有者应占溢利增加57% - 董事会建议派发末期股息每股 0.35港仙

财务摘要 (经审核) (港币千元) 截至十二月三十一日止年度 2024年 2023年 变动 收入 271,372 262,801 +3% 毛利 104,720 90,666 +16% 本公司所有者应占溢利 33,440 21,338 +57% 毛利率 39% 34% +5个百分点 每股基本盈利 (港仙) 2.37 1.62 +0.75港仙

香港, 2025年3月29日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828)今日公布截至2024年12月31日止(「年内」)经审核之全年业绩。 2024年,受惠于全国经济逐步复苏及集团不断创新产品及消费模式令销售改善,集团收入较去年同比增加3%至2.71亿港元,另外由于年内豁免若干前董事酬金产生的其他收益约 12.2百万港元,本公司所有者应占溢利较去年同比增加57%至33.4百万港元,每股基本盈利为每股2.37港仙。董事会建议恢复派息,2024年度派发末期股息每股 0.35港仙。 集团白葡萄酒产品的销售于年内录得良好增长,成为集团主要的收益贡献来源。红葡萄酒及白葡萄酒产品的销售分别占集团于年内收入的约41%及56%(2023年:红葡萄酒及白葡萄酒:约52%及44%)。于2024年,红葡萄酒产品及白葡萄酒产品的毛利率分别为37%及41%(2023年:分别为32%及38%)。整体毛利率增加至39%(2023年:34%),主要由于年内控制生产成本及销售安排项下的市场推广费用的报销减少所致。 集团于2024年第3季度完成位于宁夏青铜峡市鸽子山葡萄酒文化旅游小镇的天夏酒庄(一期)及其附属厂房的开发项目。该酒庄毗邻中国优质葡萄主产区之一的宁夏贺兰山东麓。其集压榨、发酵、处理、化验及研发于一体,年生产及加工能力为5,000吨。压榨、发酵、加工设备已于2024年第3季度投产试运行。该酒庄将成为集团新的长期稳定经济增长点,有助于王朝葡萄酒的区域布局,符合中国葡萄酒行业发展的整体规划及行业规划。 年内,王朝批准新设立两间合资公司,并于2025年2月成立,分别于中国江苏省东台市生产及销售黄酒及陈皮酒,以及于全国范围内买卖酱香型白酒产品。对于黄酒项目,合资公司将于2025年上半年在江苏启动建设一座储罐容量为3,000吨黄酒及特种黄酒-陈皮酒的生产厂房。计划从特种黄酒-东台陈皮酒开始。此举目标旨在有效扩展产品品类,把握中国黄酒行业的发展机遇,实现酒业高质量发展的重大战略举措。对于酱香型白酒领域,王朝集团策略性涉足此领域,乃对当前葡萄酒品类创新的突破尝试。通过整合上下游相关方共同设立新公司,构建利益共享、风险共担、持续合作及创新机制的商业模式。王朝酱香型白酒产品,即「汉」、「唐」、「宋」、「明」,全新推向市场,满足不同消费习惯的客户群体的需求,并为集团业务作出贡献。未来,酱香型白酒产业的持续发展及扩张及客户群体水平的持久提升,必将及有效推动王朝葡萄酒及相关产品销售规模的增长,从而提升行业影响力及品牌知名度。 集团积极求新,聚焦「5+4+N产品战略」,其中「N」代表集团推出N项需求定制,不断开拓创新产品,以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。年内,集团推出中高端新品-王朝甲辰龙年生肖纪念干红葡萄酒,将高端品质酒品与中国生肖文化相融合,引领「国潮风」。此外,基于其现有的优质产品,集团继续推出新产品并推进产品升级。集团于2024年3月在第110 届全国糖酒商品交易会上推出新品传承系列「续写辉煌,传承经典」,以及年内推出龙运系列、珍藏解百纳等其他新品,以进一步完善其产品矩阵,为消费者提供多元的消费选择。集团凭借自家领先及传承的技术,对产品的工艺、包装设计等进行了全面升级。随着国潮的崛起,全新升级的设计更易触发中国消费者内心文化自信的共鸣,进一步加强王朝品牌的认知度,并吸引追求国货及国潮的主流消费群体。 除了丰富产品矩阵外,集团正在加速创新消费场景,提升及强化葡萄酒文化体验。于2024年6月及7月,王朝星空酒吧于王朝基地天津正式开业。星空酒吧是王朝精心设计的线下快闪酒吧,旨在创新产品体验形式,满足多元消费需求,打造国民消费新场景。其致力于使消费者感受到品牌温暖及认同品牌价值,从而用创新圈粉更多的消费者。于年内,集团通过线上渠道,持续打造「王朝小酒馆」,在王朝酒业微信公众号打造系列产品推介稿件,利用新媒体形式,推广王朝各大主流产品。结合夜市的环境,拓展葡萄酒多种饮用场景,推广王朝年轻化产品。 电商销售方面, 集团的电商团队于传统电商平台全面运营在线商店销售产品,例如京东商城、天猫商城及拼多多,以及通过兴趣电商平台(包括小红书app、快手app 及抖音app)全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式。集团继续为改善网上销售渠道及时投入资源,优化在线商店界面,以把握中国客户消费行为的变化。年内,集团积极通过直播或广播等渠道推广电商平台上的独家产品系列,除主流传统电商平台维持增长外,集团竭力整合现有渠道并改进其效益及以及利益型电商覆盖的盈利能力。因此,经整合的电子商务销售额于年内有若干的下降,但整体实现了盈利较去年明显改善。集团相信线上平台不仅是集团与消费者之间的企业对客户交易平台,亦是品牌新增的市场推广及宣传渠道,此更可提升集团的整体业务潜力。 王朝主席万守朋先生总结︰「展望2025年,集团将继续以市场及消费者需求为导向,重塑消费埸景,提升产品质量。同时,集团将继续创新市场营销策略,激发品牌活力,进一步扩大王朝产品的市场占有率,加强王朝品牌作为国产葡萄酒代表的形象。集团将进一步加强在宁夏及新疆的布局,以获取优质葡萄及葡萄汁供应。宁夏天夏酒庄(一期)落成后,将推出以当地采购的优质葡萄及葡萄汁酿制的相关优质新品葡萄酒,以满足不同市场及消费者需求。除致力于中国核心葡萄酒业务外,集团亦将通过2025年新设立的合资公司,进一步拓展至新的酒类饮料领域,如酱香型白酒、黄酒及特种黄酒-陈皮酒,以实现收入来源的多元化。鉴于中国经济增长及消费持续恢复,董事会目前对2025年的业务保持审慎乐观。集团将继续通过产品品类及消费场景的创新,以及跨行业合作,积极开拓新的营销前景,以提升销量,藉此支持国家扩大内需及释放消费增长潜力的工作。」 关于王朝酒业集团有限公司

王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号00828。成立于1980年,王朝为中国优质葡萄酒生产商,主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品,是中国第一家中外合资的酿酒企业,主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种,及引入进口葡萄酒产品,为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。



