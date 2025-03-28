深圳, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 由深圳市残联和龙华区人民政府指导，区残工委主办、区残联承办的"孤独星球 - 星光跑"公益活动将于3月30日上午在深圳龙华人才绿道群贤广场正式开跑。本次活动旨在提升社会对自闭症群体的认知，推动社会各界共同为他们构建更加友好的成长环境。作为本次活动的主要协办单位，深圳海纳特教集团正积极筹备，号召自闭症儿童及家长、特教从业者和社会各界爱心人士踊跃参与。

孤独症，又称自闭症，是一种广泛性发育障碍，主要表现为社交障碍、语言沟通困难和刻板行为模式。世界卫生组织（WHO）数据显示，全球每100名儿童中就有1名被诊断为孤独症。为提高公众对这一群体的关注度，联合国自2008年起将每年的4月2日设立为"世界自闭症关注日"。今年的孤独星球-星光跑，正是为了在世界自闭症关注日前夕，通过运动和公益行动，让更多人了解并接纳自闭症群体。

海纳特教集团创始人郭洁波

携手同行"孤独星球-星光跑"，用爱点亮星光

本次星光跑活动，社会各界爱心人士和企业积极响应，踊跃报名参与并提供支持。活动将在3月30日早上7:30进行签到和物资领取，并于8:30正式开跑。参与者将通过奔跑与陪伴，让自闭症儿童及其家庭感受到社会的温暖与关怀。

"我们希望不仅仅是为孤独症儿童提供康复和教育服务，更要让社会认识到，他们的成长和发展需要社会各界共同努力。"郭洁波先生补充道，"同时，我们也希望吸引更多投资者关注特殊儿童教育产业，这不仅具有重要的社会价值，也蕴藏着可持续发展的经济潜力。"

未来，海纳特教集团将持续深化在孤独症康复教育领域的探索，为更多特殊儿童及其家庭带去希望与改变。

关于中国自闭症儿童康复事业的可持续发展

近年来，中国自闭症儿童康复和教育行业逐步发展，社会关注度不断提升。然而，行业仍面临专业人才短缺、服务资源分布不均、长期资金支持不足等挑战。根据《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》，我国孤独症群体已超过1000万人，其中儿童超过200万。

海纳特教集团创始人郭洁波先生表示："特殊儿童教育不仅是一项公益事业，更是具备长期可持续发展的社会产业。随着社会认知的提升和政府政策的支持，行业正在从单一的康复培训模式向'康复+教育+就业'的多元化方向发展，为投资者提供了可观的经济回报。"

他进一步指出："当前，社会资本的进入将加速行业的标准化和规模化，提升服务质量，同时推动技术创新，如智能辅助康复设备、AI特教平台等，使更多孤独症儿童获得更高效的成长支持。这不仅有助于解决社会问题，也能带来稳定的长期收益。"

未来，随着政府、社会组织及市场资本的共同推动，中国自闭症康复与教育行业将迎来更广阔的发展前景，实现经济效益与社会效益的双赢。

构建自闭症儿童全生涯支持体系

海纳特教集团创始人郭洁波先生表示："孤独症儿童被称为'星星的孩子'，他们的成长离不开社会的支持。海纳希望通过此次星光跑活动，让社会各界更加关注这一特殊群体，促进自闭症人士的社会融合。"

为了帮助孤独症群体实现更好的发展，海纳于2019年创办了"海纳星智梦工场"，整合特教康复、职业培训与就业支持，探索"康复教育+职前培训+就业支持"的发展模式。在龙华区民政局的支持下，海纳还注册成立了深圳市龙华区海纳儿童康复中心，为孤独症儿童提供从学龄期到职前技能培训、再到就业支持的全链条服务，助力他们更好地融入社会。

关于海纳特教集团

海纳特教集团成立于2009年，致力于为心智障碍者提供涵盖早期干预、融合教育、职业培训、支持性就业等在内的全生涯服务。截至目前，海纳已为5000多名心智障碍人士提供支持，在深圳乃至整个大湾区享有良好声誉。自2009年成立以来，海纳不断拓展服务体系，包括发育评估、早期康复、融合教育、职业技能培训、支持性就业等，帮助孤独症群体更好地融入社会，提升生活质量。了解更多，请关注http://hainatejiao.com/

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