联想控股2024年扭亏为盈 效能释放能否助推回归增长曲线

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,3月28日,联想控股(3396.HK)公布其2024年度业绩,报告显示,公司收入5,128亿元(人民币,下同),同比升18%;净利润76.83亿元,较去年同期的6.3亿元录得显著增幅;归母净利1.33亿元,实现扭亏为盈。早前,联控便发布盈利预告,而从今天正式公告的这份成绩单来看,实绩接近预测上限。 笔者犹记得2023年对于联控而言曾是充满挑战的一年,彼时全球PC市场经历了历史级别的下滑,资本市场的大幅波动和IPO政策的收紧也对创投行业造成冲击。不过承压之下,联控这间公司的韧性与潜能却能从其稳健的产业支柱和高质量的前沿科创布局中得到体现。步入2024年,全球市场又经历了经济格局的深度调整与贸易保护主义的抬头,伴随地缘政治风险加剧,种种原因都导致了大环境的转圜余地仍十分有限。在此复杂局面下,联控成功实现扭亏为盈,着实不易。 联控公告说明,业绩改善的主要原因之一,便是其旗下作为支柱产业之一的联想集团业绩同比大幅增长,而这背后的更多细节也在这份业绩单中得以展示。2024年,联想集团把握住了混合式人工智能崛起的机遇,收入同比增长19%,归属于联想控股权益持有人净利润同比增长74%。其中第四季度,PC业务以24.3%的全球市场份额稳居榜首,AI PC在中国笔记本电脑市场销量占比达15%。同时作为战略转型重点的方案服务业务营收保持同比双位数增长,营运利润率为21%;联想集团的业务结构得到持续优化,数据显示,非PC业务营收占比已升至46%的历史新高。 不难看出,联想集团业绩大幅上升的主因之一便是受到了人工智能发展周期的带动,而随着中国人工智能渗透率呈爆发式增长,资本市场也迎来了一波回暖行情,相当大程度上催化了多年来联控在科创领域布局的效能释放。以下几组数据可以一定程度上支撑这一观点:2024年,联控体系推动了13家企业登陆资本市场,其中有3家来自自动驾驶领域,包括地平线(9660.HK)、黑芝麻(2533.HK)和小马智行(PONY.O)。此外,在GPU领域也有三家被投企业沐曦、摩尔线程、格兰菲相继进入了上市辅导阶段。公开资料显示,2024年,联想控股继续加码科创投入,研发费用达到158亿元,创下历史新高,全年新增投资超百家中国科技企业;同时通过自主技术攻坚形成了核心专利集群,以前瞻技术研究院为核心,与19家顶尖机构建立IP共创生态圈,挖掘了数百项核心技术。截止目前,联控已形成超270家的AI企业投资版图,实现了AI"基础层-技术层-模型层-平台层-应用层"的全栈布局,据业界统计,是目前在AI投资领域体系最完整、企业数目最多、持续时间最长的投资机构,从而在竞争格局中建立了先发优势和生态优势。 随着人工智能行业发展进入到应用落地阶段,联控的多年布局在逐步释放显性价值的同时,也令整个体系在不同阶段的发展过程中得以保持先手优势,这无疑将会开启公司下一个中长期增长曲线。2025年初,DeepSeek横空出世,为AI的蓬勃发展带来了新的范式和机会。高盛表示,DeepSeek挑战传统人工智能训练成本的假设,推动了人工智能推理需求的加速增长。由此,新一轮科技创新发展如火如荼,而AI无疑是这一轮科技浪潮的核心。联控旗下联想集团再度紧握市场机遇,第一时间将DeepSeek融入到联想AI智能体的相关功能中,之后又陆续推出全球首款国产DeepSeek训推一体机、全球首款端侧部署DeepSeek模型的AI PC,并将DeepSeek全面接入到手机、平板等产品中,从而构建了丰富的"一体多端"应用场景。 说到应用场景,我们再来看下联控体系内深耕大语言模型领域的被投企业达观数据,作为智能文本处理领域的首家国家级专精特新"小巨人"企业,其所研技术广泛应用于各行业的文档自动撰写、智能审批、流程自动化,客户覆盖金融、制造、传媒、政企等。而在近期占据热门话题的具身智能领域,联控同样进行了提前布局,拥有近40家被投企业,包括人形机器人、机械臂操作、机器人核心零部件等。同时,联想自身也推出联想晨星机器人,在南极科考、工业巡检等场景实现了商业化落地。 无论从联控体系自身的成长潜能,还是从资本市场的认可程度,笔者看到的是一家多年来不断夯实支柱产业、布局以AI为核心的科创领域以及新兴未来产业的公司。更为重要的是,联控已逐步从布局阶段开始走入效能释放期,想必也将马上迎来成果展示期,迈向下一个可持续的良性增长周期。



