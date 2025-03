Friday, 28 March 2025, 20:43 HKT/SGT Share:

来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程2024年收益升至64.50亿港元 经调整本公司拥有人应占溢利增至2.06亿港元 - 把握市场转变机遇 手头合约稳居高位

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 领先的机电工程与智慧城市的资讯及通讯科技服务供应商安乐工程集团有限公司(「安乐工程」或「公司」,连同附属公司统称(「集团」))(股份代号:1977),今天宣布截至2024年12月31日止年度(「年内」或「2024财政年度」)的全年业绩。 财务摘要 - 手头合约总值维持在110.527亿港元高位

- 收益上升至64.501亿港元,按年增加5.2%

- 扣除一次性开支及拨备,经调整本公司拥有人应占溢利为2.06亿港元1,按年增加10.2%2

- 全年合共派息每股4.38港仙 主席麦建华博士表示:「尽管年内全球及香港面临挑战,我们凭借多元化的业务范畴,把握转趋于智能及数码解决方案、数据中心、环境工程和气候解决方案、医院、基建和房屋等市场机遇,使手头合约维持高位,为未来两年及未来的业务发展奠定稳固的基础。」 「新总部安乐工程大厦的启用,不仅是集团对未来发展的重要投资,亦彰显我们对香港前景信心满满。我们将继续发挥专业知识和财务优势,把握更多香港市场的机会,并拓展海外市场的新业务发展。持续投资于研发和创新将增强我们的核心优势和竞争力。我们将贯切实践『重承诺、慎履行、献成果』的座右铭,推动可持续增长,最终为股东和其他持份者创造最佳价值,贡献社会。」 业务回顾:屋宇装备工程 - 该业务板块对集团的收益贡献最大,收益上升5.3%,达39.33亿港元。

- 经常性维修保养收益增加40.2%至4.22亿港元。

- 在创新建筑技术 - 机电装备合成法(「MiMEP」)的业界领导地位于年内获得进一步提升,不仅获得重大合约,为铜锣湾一幢甲级办公大楼应用MiMEP达85%,属商业楼宇的最高水平,更自主研发系统化的MiMEP指引及解决方案。

- 在珠海设立「机电装备合成法设计及建造中心」和「机电装备合成法高效生产研发中心」,以及于香港设立相关的MiMEP生产设施,旨在将我们于大湾区的生产力与香港的尖端技术相结合。 环境工程 - 订单额大幅增长107.4%至15.14亿港元,主要由于赢得的合约涉及加强气候适应力、环境保护、供水及废物处理的可持续性,以及支持公共房屋及公用事业所需的环境基建。

- 积极将其优质服务扩展至全球,包括菲律宾特蕾莎(Teresa)、杜拜及全球其他地区。 资讯、通讯及屋宇科技(「ICBT」) - 订单额增加22.5%至7.57亿港元,手头合约价值上升13.8%至9.59亿港元。

- 积极与全球及中国内地的领先生产商合作,以扩大技术应用范畴,并为不同领域提供先进技术的解决方案。 升降机及自动梯 - 订单额和收益均获得显著的增长,分别提升48.5%至5.48亿港元和39.9%至5.29亿港元。

- 近年收购的两家英国升降机公司对收益增长作出贡献,并推动英国业务取得进展。

- 美国联营公司于2024财政年度实现转亏为盈,并将业务进一步扩展至美国南部其他城市。 有关2024年度业绩详情,请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。 注: 1.本公司拥有人应占溢利为1.353亿港元,当中包括因搬迁至新综合总部以增强业务部门之间的效率及协同效应而产生一次性税前开支约2,310万港元,以及预期信贷亏损的税前拨备8,800万港元,以反映与若干建筑公司有关的应收款项及合约资产可收回性的风险。

2.比较2023财政年度经调整本公司拥有人应占溢利1.869亿港元(已撇除一间中国内地联营公司完成私人配售后一次性税前摊薄收益、出售于联营公司权益的税前收益及就若干医疗保健业务合约的税前拨备)。 关于安乐工程集团有限公司 安乐工程集团有限公司成立于1977年,为领先的机电工程与智慧城市的资讯及通讯科技服务供应商,总部设于香港,业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业,包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务,涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技(「ICBT」),以及升降机及自动梯等四大业务板块。 本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯,并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。



