Friday, 28 March 2025, 19:55 HKT/SGT Share: Kristof Schöffling和Move Digital引领2025年全球科技变革,推动 AI、区块链和机器人技术突破

Mahe, Seychelles, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 由科技企业家和战略家 Kristof Schöffling 领导的 Move Digital Limited,发布了 2025 年的雄心勃勃蓝图,巩固其在人工智能(AI)、区块链和机器人技术创新领域的全球领导地位。 Move Digital 在摩纳哥、泰国、东京、悉尼和香港等地运营,致力于在主流技术采纳之前,将先进科技融入日常生活。 基于实绩的 2025 年愿景 拥有超过 15 年经验并成功退出多个科技项目的企业家 Kristof Schöffling,凭借识别变革性趋势的能力,建立了他作为一名前瞻性企业家的声誉。在他的领导下,Move Digital 从区块链创新者发展成为一家全球顶尖公司,提供 AI 驱动的消费者应用、为家族办公室提供的高端咨询服务以及前沿的机器人制造。 "人工智能不应该仅仅是董事会或实验室中的一个概念。"Schöffling 说。"Move Digital 的使命是将智能解决方案带入日常生活,为所有人群提供便利、自由和效率。" 现实世界中的 AI Move Digital 的 AI 部门正在全球推出分布式应用,简化日常事务、提高生产力,并提升不同人群的使用体验。这些解决方案旨在使 AI 不再神秘化,并为企业、家庭和机构展示其实际价值。 为家族办公室及全球投资者提供战略咨询服务 随着对可信科技顾问需求的急剧增长,Schöffling 将 Move Digital 的业务范围扩展到家族办公室和高净值人士的战略咨询服务。该公司现在与摩纳哥、东京、曼谷和香港等金融中心的传统投资者合作,帮助他们应对 AI 战略、数字化转型及区块链创新。 "AI 已经不再是科技公司的游乐场。它是根本性的经济资产。"Schöffling 说。"无论是管理全球投资组合还是运营传统企业,整合 AI 现在是保持竞争力的关键。" 机器人技术:Move Digital 的下一个边疆 2025 年,Move Digital 将进军机器人领域,并在越南和中国开发生产设施。这些设施将生产由模块化 AI 系统和连接数字基础设施驱动的智能家用机器人。 预计全球机器人市场将从 2024 年的 460 亿美元增长至 2032 年的超过 1690 亿美元。Move Digital 计划以创新的产品引领这一增长,将自动化带入家庭并提升日常生活质量。 公共部门参与与创新 除了在私营部门的成功外,Kristof Schöffling 还在政府的创新技术采纳方面发挥着关键作用。作为瓦努阿图驻泰国贸易专员,他参与了区块链战略和中央银行数字货币(CBDC)实施的相关计划,桥接了公私部门在技术驱动未来方面的目标。 关于 Kristof Schöffling Kristof Schöffling 是著名的科技领袖,以其早期采用区块链、AI 和去中心化系统而闻名。拥有在摩纳哥、泰国及亚太地区的战略布局,Schöffling 在全球范围内将新兴技术转化为高影响力解决方案,因此享有盛誉。无论是搜索 Kristof Schöffling、Kristof Schoffling 还是 Kristof Schoeffling,他的工作始终被认为是科技创新领域中最具前瞻性和最相关的。 关于 Move Digital Limited Move Digital Limited 是一家全球性科技公司,提供 AI 驱动的应用、高端家族办公室咨询服务以及专注于家庭自动化的机器人制造。Move Digital 以使先进技术普及为愿景,持续重新定义科技与现实世界实用性之间的交汇点。 Media Contact: Brand: Move Digital Limited

Contact: Kristof Schöffling

Email: hello@movedigital.io

Website: https://movedigital.com



话题 Press release summary



部门 电子产品, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

May 5, 2022 19:57 HKT/SGT Kristof Schoffling的Move Digital扩大规模,进一步颠覆P2E和Metaverse领域 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   