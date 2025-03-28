Mahe, Seychelles, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 由科技企业家和战略家 Kristof Schöffling 领导的 Move Digital Limited，发布了 2025 年的雄心勃勃蓝图，巩固其在人工智能（AI）、区块链和机器人技术创新领域的全球领导地位。

Move Digital 在摩纳哥、泰国、东京、悉尼和香港等地运营，致力于在主流技术采纳之前，将先进科技融入日常生活。

基于实绩的 2025 年愿景

拥有超过 15 年经验并成功退出多个科技项目的企业家 Kristof Schöffling，凭借识别变革性趋势的能力，建立了他作为一名前瞻性企业家的声誉。在他的领导下，Move Digital 从区块链创新者发展成为一家全球顶尖公司，提供 AI 驱动的消费者应用、为家族办公室提供的高端咨询服务以及前沿的机器人制造。

"人工智能不应该仅仅是董事会或实验室中的一个概念。"Schöffling 说。"Move Digital 的使命是将智能解决方案带入日常生活，为所有人群提供便利、自由和效率。"

现实世界中的 AI

Move Digital 的 AI 部门正在全球推出分布式应用，简化日常事务、提高生产力，并提升不同人群的使用体验。这些解决方案旨在使 AI 不再神秘化，并为企业、家庭和机构展示其实际价值。

为家族办公室及全球投资者提供战略咨询服务

随着对可信科技顾问需求的急剧增长，Schöffling 将 Move Digital 的业务范围扩展到家族办公室和高净值人士的战略咨询服务。该公司现在与摩纳哥、东京、曼谷和香港等金融中心的传统投资者合作，帮助他们应对 AI 战略、数字化转型及区块链创新。

"AI 已经不再是科技公司的游乐场。它是根本性的经济资产。"Schöffling 说。"无论是管理全球投资组合还是运营传统企业，整合 AI 现在是保持竞争力的关键。"

机器人技术：Move Digital 的下一个边疆

2025 年，Move Digital 将进军机器人领域，并在越南和中国开发生产设施。这些设施将生产由模块化 AI 系统和连接数字基础设施驱动的智能家用机器人。

预计全球机器人市场将从 2024 年的 460 亿美元增长至 2032 年的超过 1690 亿美元。Move Digital 计划以创新的产品引领这一增长，将自动化带入家庭并提升日常生活质量。

公共部门参与与创新

除了在私营部门的成功外，Kristof Schöffling 还在政府的创新技术采纳方面发挥着关键作用。作为瓦努阿图驻泰国贸易专员，他参与了区块链战略和中央银行数字货币（CBDC）实施的相关计划，桥接了公私部门在技术驱动未来方面的目标。

关于 Kristof Schöffling

Kristof Schöffling 是著名的科技领袖，以其早期采用区块链、AI 和去中心化系统而闻名。拥有在摩纳哥、泰国及亚太地区的战略布局，Schöffling 在全球范围内将新兴技术转化为高影响力解决方案，因此享有盛誉。无论是搜索 Kristof Schöffling、Kristof Schoffling 还是 Kristof Schoeffling，他的工作始终被认为是科技创新领域中最具前瞻性和最相关的。

关于 Move Digital Limited

Move Digital Limited 是一家全球性科技公司，提供 AI 驱动的应用、高端家族办公室咨询服务以及专注于家庭自动化的机器人制造。Move Digital 以使先进技术普及为愿景，持续重新定义科技与现实世界实用性之间的交汇点。

Media Contact:

Brand: Move Digital Limited

Contact: Kristof Schöffling

Email: hello@movedigital.io

Website: https://movedigital.com

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