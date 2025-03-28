光大环境(00257)派息稳定增长 行业龙头地位牢固

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 国内环保行业在政策、技术研发及市场扩张方面，正经历全面格局重塑，在新格局下突围需要新策略，需要深刻理解新的市场需求和行业运行逻辑。环保企业的成功不再依赖简单的扩张，需要以更精细的策略实现突破，转型与升级将成为关键节点。中国环保行业龙头光大环境(00257.HK)在行业面临较大的发展瓶颈背景下，去年仍实现稳健业绩表现，派息见增长；谋划"两化一型"的发展策略，开启"二次创业"，国内外市场拓展加快，可望迎来重估。

派息比率提高 领先同业

近日，光大环境公布截至2024年12月底止的全年业绩，收益302.58亿港元；其中，占整体收益比重64%的运营服务收益约194.3亿港元，同比增长1%，反映收入结构进一步优化。公司拟派末期息每股9港仙，较2023年度增长12.5%；全年股息达每股23港仙，全年派息率41.8%，较2023年度的30.5%大幅提升，反映集团对未来发展的信心，并于同业中领先。

光大环境提供环境综合服务，涵盖各类环保项目的投资、建设和运营，产业链布局较为完整。集团巩固传统优势主业同时，也积极探索新业务、新模式，加强产业链延伸与协同业务拓展，促进轻重资产业务平衡发展。

2024年，光大环境共投资落实新项目12个，总投资约人民币17.64亿元；新签署各类轻资产业务合同，合同总额约人民币18.35亿元。例如去年集团取得其首个储能项目、首个生物质气化项目和首个废旧电池回收资源化利用项目，进一步拓宽业务范畴。海外市场方面，先后于埃及、印度尼西亚、马来西亚、印度等地签署或中标轻资产业务，进一步推动自主研发的环保装备、工艺包出海。

二次创业缔造新增长引擎

过去一年，光大环境深入调查研究，研判内外部形势，制定"十五五"战略发展预规划，明确"两化一型"（科技化、国际化、生态型）发展方向，开启"二次创业"新征程。

科技化方面，集团以新质生产力为指引，用科技创新引领产业创新，通过人工智能赋能企业治理，积极打造科研"生态圈"，以高科技实现高效能，助力高质量发展。国际化方面，集团以在新市场发挥传统优势，向海外输出自身优势业务、管理经验和专业技术，稳步推进国际化发展进程。生态型方面，集团致力于通过耦合各类资源，促进将社会关系转化为生产力，促进共赢共生，进而助力打造自身的高质量发展。

截至2024年12月31日，光大环境业务分布已拓展至国内26个省（市）、自治区及特别行政区，足迹遍及229个市县区，海外市场布局德国、波兰、越南和毛里求斯；共投资落实环保项目604个，总投资约人民币1,624.25亿元。集团另承接环境修复、垃圾分类、设计谘询、设备供货、技术服务等各类轻资产服务。

在深耕环保主业的同时，光大环境正以"两化一型"战略为引领，著力巩固环保行业龙头地位，以高质量发展步伐，开启"二次创业"新征程，未来可望进一步迎来"质"的飞跃，前景值得留意。

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