光大环境(00257)派息稳定增长 行业龙头地位牢固

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 国内环保行业在政策、技术研发及市场扩张方面,正经历全面格局重塑,在新格局下突围需要新策略,需要深刻理解新的市场需求和行业运行逻辑。环保企业的成功不再依赖简单的扩张,需要以更精细的策略实现突破,转型与升级将成为关键节点。中国环保行业龙头光大环境(00257.HK)在行业面临较大的发展瓶颈背景下,去年仍实现稳健业绩表现,派息见增长;谋划"两化一型"的发展策略,开启"二次创业",国内外市场拓展加快,可望迎来重估。 派息比率提高 领先同业 近日,光大环境公布截至2024年12月底止的全年业绩,收益302.58亿港元;其中,占整体收益比重64%的运营服务收益约194.3亿港元,同比增长1%,反映收入结构进一步优化。公司拟派末期息每股9港仙,较2023年度增长12.5%;全年股息达每股23港仙,全年派息率41.8%,较2023年度的30.5%大幅提升,反映集团对未来发展的信心,并于同业中领先。 光大环境提供环境综合服务,涵盖各类环保项目的投资、建设和运营,产业链布局较为完整。集团巩固传统优势主业同时,也积极探索新业务、新模式,加强产业链延伸与协同业务拓展,促进轻重资产业务平衡发展。 2024年,光大环境共投资落实新项目12个,总投资约人民币17.64亿元;新签署各类轻资产业务合同,合同总额约人民币18.35亿元。例如去年集团取得其首个储能项目、首个生物质气化项目和首个废旧电池回收资源化利用项目,进一步拓宽业务范畴。海外市场方面,先后于埃及、印度尼西亚、马来西亚、印度等地签署或中标轻资产业务,进一步推动自主研发的环保装备、工艺包出海。 二次创业缔造新增长引擎 过去一年,光大环境深入调查研究,研判内外部形势,制定"十五五"战略发展预规划,明确"两化一型"(科技化、国际化、生态型)发展方向,开启"二次创业"新征程。 科技化方面,集团以新质生产力为指引,用科技创新引领产业创新,通过人工智能赋能企业治理,积极打造科研"生态圈",以高科技实现高效能,助力高质量发展。国际化方面,集团以在新市场发挥传统优势,向海外输出自身优势业务、管理经验和专业技术,稳步推进国际化发展进程。生态型方面,集团致力于通过耦合各类资源,促进将社会关系转化为生产力,促进共赢共生,进而助力打造自身的高质量发展。 截至2024年12月31日,光大环境业务分布已拓展至国内26个省(市)、自治区及特别行政区,足迹遍及229个市县区,海外市场布局德国、波兰、越南和毛里求斯;共投资落实环保项目604个,总投资约人民币1,624.25亿元。集团另承接环境修复、垃圾分类、设计谘询、设备供货、技术服务等各类轻资产服务。 在深耕环保主业的同时,光大环境正以"两化一型"战略为引领,著力巩固环保行业龙头地位,以高质量发展步伐,开启"二次创业"新征程,未来可望进一步迎来"质"的飞跃,前景值得留意。



