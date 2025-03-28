新质生产力转化加速 科创布局效能渐显 联想控股2024年业绩实现大幅回升

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（「联想控股」或「公司」；股份代号：3396.HK）于今日公布截至2024年12月31日止年度（「报告期」）之经审核全年业绩，公司收入5,128.06亿元（人民币，下同），同比增长18%；净利润76.83亿元；归属于本公司权益持有人净利润1.33亿元。联想控股在报告期内实现扭亏为盈，主要由于产业运营板块的联想集团业绩同比大幅提升，以及受益于市场回暖，产业孵化与投资板块的投资业务得以改善。

联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示，2024年，面对产业结构转型升级带来的挑战与机遇，中国高质量发展扎实推进。联想控股一如既往地将发展新质生产力、落实创新驱动发展战略放在核心位置，保持战略定力，夯实产业基础，加强抗风险能力，通过持续的技术创新与管理优化，确保了整体业务稳健经营。同时，公司紧抓科技浪潮机遇，前沿领域布局效能得到持续释放，业绩同比实现大幅回升。

联想控股积极将各方因素转化为实际发展成效，进一步夯实产业根基。报告期内，联想集团把握混合式人工智能崛起机遇，整体盈利水平得到提升。在全球PC产业迎来新一轮换机周期的市场机遇下，PC业务以24.3%的全球市场份额持续巩固行业领导地位，其中AI PC第四季度在中国市场销量占比达15%。随着多元化战略深入推进，联想集团非PC业务营收占比升至46%的历史新高，业务结构持续优化。联泓新科坚持创新驱动发展战略，持续优化产品结构，提升运营管理能效，并进一步完善创新体系，丰富新能源材料、生物材料、电子材料等领域的技术研发与储备，推动新项目投产达效。

同时，在当前全球科技竞争日益激烈的背景下，联想控股坚定服务国家"科技自立自强"，重点聚焦人工智能、集成电路、新能源、新材料等关键科创领域，支持新兴支柱产业抢占竞争制高点，加速培育专精特新企业，推动产业链关键环节自主可控。截至目前，联想控股体系累计培育国家级专精特新"小巨人"企业180家。

科创引领，前瞻布局

长期以来，联想控股体系积极贯彻落实"创新驱动发展"战略，在前沿技术和核心技术自主化方面取得进展，为培育发展新质生产力、推动创新链产业链深度融合提供助力。

人工智能正成为引领新一轮科技革命与产业变革的核心技术。在人工智能领域，联想集团构建起"端-边-云-网-智"全栈智能技术体系，并打造混合式AI解决方案，已形成从个人智能终端到企业级应用的完整创新生态，其中革命性的"联想小天"个人智能体达到国际领先水平；陆续推出了全球首款对标国际顶尖算力性能的DeepSeek训推一体机、全球首款端侧部署DeepSeek模型的AI PC，构建了丰富的"一体多端"应用场景。此外，联想控股在AI领域已建立生态优势，围绕AI"基础层-技术层-模型层-平台层-应用层"投资超270家AI企业，是目前在AI投资领域体系最完整、企业数目最多、持续时间最长的投资机构。其中，地平线机器人（9660.HK）、黑芝麻智能（2533.HK）、小马智行（PONY.O）于2024年成功登陆资本市场，另有多家企业进入上市辅导阶段。同时，公司在科技创新特别是AI领域继续投入，研发费用达158亿元，创历史新高。

报告期内，联想控股体系围绕"人工智能+"战略，在多个垂直领域形成示范效应，包括AI+教育、AI+医疗、AI+制造等，并以此驱动传统企业全链条提质增效，推动产业数字化、智能化升级，为实体经济高质量发展增添动能。

新兴产业和未来产业具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特点，关乎国民经济社会发展和产业结构优化升级全局，是培育发展新质生产力的主阵地。报告期内，联想控股旗下各基金平台持续深耕新兴产业与未来产业，新增投资项目超百个，涵盖人工智能、量子计算、生物技术、新能源、半导体芯片、机器人、大数据与云计算、医疗健康、新材料等关键领域，不仅助力突破技术瓶颈、实现产品创新与商业化落地，还推动相关产业的技术进步与升级。其中在市场较为关注的具身智能领域，联想控股体系投资企业近40家。

坚持为基，责任为本

企业社会责任是联想控股整体战略的重要组成部分，公司重点在科技创新与乡村振兴等领域系统规划并长期投入。

于2008年设立的联想之星创业CEO特训班致力于通过公益免费培训科技创业领军人物的方式，推动中国科技创新与产业创新相融合，更好实现科技成果转化。设立以来，联想控股每年保持上千万资金投入，累计录取1364位优秀创业者，其中高新技术企业855家，涉及芯片、人工智能、生物医药、新能源、新材料等领域。截至2024年末，学员企业融资总额超过4200亿元，总市值超过1.6万亿元，带动超过45万个就业岗位。

面向欠发达地区开设、为低收入家庭高中生提供学习和生活费用支持的"联想进取班"公益助学项目已开展20年，资助数千名学子通过知识改变命运；同时，联想控股与中国妇女发展基金会合作设立"母亲创业循环金"公益项目，多年来持续为农村女性提供无息借款和入户扶贫资金支持，辐射四个省市，带动当地农户增收，为乡村振兴的人才建设和产业建设贡献力量。

此外，联想控股将ESG理念深度融合到企业发展战略之中。联想集团连续三年获得MSCI AAA评级，是中国非绿色产业唯一企业；其还与生态环境部共建AI技术应用平台，在应对气候变化、生物多样性保护等全球性议题中有所贡献。联泓新科多年来深耕布局EVA光伏胶膜料、生物可降解材料、锂电隔膜等绿色产业，助力"美丽中国"建设。

以进促稳，守正创新

未来，联想控股将贯彻"稳中求进、守正创新"的指导思想，加快发展新质生产力，以科技创新驱动高质量发展。公司将以人工智能为支点，进一步深化全栈式AI布局，加速推动其与实体经济深度融合，培育战略性新兴产业和未来产业；聚焦数字经济与绿色转型，打造绿色算力产业链标杆；加大研发投入，强化科技成果产业化，助力突破关键技术，筑牢产业链安全屏障。

联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示，回首联想40年发展之路，在多方的指导和支持下，在改革开放的浪潮中，联想人为中国经济和高科技产业化不懈努力，也取得了一定成绩。今后，联想控股将继续坚定不移地实施创新驱动发展战略，坚守产业报国初心，发扬企业家精神和创业激情，大力推动新质生产力发展，自觉践行以人民为中心的发展思想，积极履行社会责任，以自身的成长，为中国式现代化做出更大贡献。

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