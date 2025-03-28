变革创新引航未来 迈向全球发展新篇章



香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 2024年，天能秉承「推动资源循环和可持续发展，构建高效能源体系」的愿景，坚定战略自信，以务实进取的姿态，在艰难困苦中积淀力量，在改革创新中谋求突破。在形势变革的大潮中，面对复杂多变的外部环境与挑战，公司坚定企业高质量长远发展，持续为社会创造价值，展现出坚实的成长态势。业绩期内，公司取得综合营收约为人民币766.69亿元，其中制造业取得营收约人民币435.59亿元。公司拥有人应占溢利约为人民币11.42亿元，每股基本盈利约人民币1.01元。 面对环境震荡与市场挑战，天能以稳健的步伐推进核心业务升级，强化在铅蓄动力电池领域的领先地位；探索多元应用场景，加速推进储能项目落地；优化电池回收和再利用体系，促进循环经济健康发展；布局固态电池等前沿技术，为未来动力与储能等市场的电池技术迭代做准备。同时，天能持续拓展海外销售网络，以客户需求为导向，深化重点市场服务体系建设。以战略支点辐射全球市场，依托全球化运营体系与生态化协作网络，天能正全方位夯实跨国合作根基，开辟可持续发展新赛道。 主营业务协同并进 政策利好 稳健发展 天能在全球能源转型和市场变革的背景下，积极落实「实业、科技、资本」三轮驱动战略，持续深耕传统优势领域的同时，加速在新能源与绿色发展方向的布局，推动各项业务稳健发展。2024年，集团进一步发挥在铅蓄电池全生命周期产业布局的优势，持续深耕电动轻型车、通信基站备用电源、储能及汽车起动启停电池市场；同步拓展锂电池在工商业储能、电动特种工业车辆等领域的应用；依托多元技术融合路径，加速跨体系协同创新与电池回收产业闭环建设，并加快拓展海外市场，加速推动低碳循环发展业务体系的构建。 铅蓄电池拥有成本低、性能稳定等优势。作为电动轻型车的主流动力电池，铅蓄电池的需求随着中国电动轻型车市场发展而持续增长并趋于稳定。政策层面持续释放利好信号：二零二四年八月二十四日，中国商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》，对电动车以旧换新给予补贴，并提出对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者适当加大补贴力度；二零二五年一月，中国工业和信息化部等5部门公布了新修订的《电动自行车安全技术规范》，将铅蓄电池车型整车重量限值由55kg放宽至63kg。政府出台的一系列优惠补政策和行业规范标准，为铅蓄电池创造了更加有利的发展环境。 高端环保（铅蓄）电池作为公司最大的主营业务，全年实现营收约人民币398.54亿元，其中动力铅蓄电池作为本集团最核心的产品之一，实现营收约人民币371.81亿元。2024年，公司积极应对市场需求的变化，完成了多款冠军级铅蓄电池产品的全面升级，还推出了一系列新型动力电池产品。从研发、生产到回收各环节的深度融合，确保产品质量的持续提升与市场竞争力的增强。作为铅蓄电池行业龙头，天能引领铅蓄电池全生命周期关键技术，打造了行业首家全产业链智能工厂，致力于成为铅蓄电池产业生态模式的创领者和实践者。 与此同时，天能积极开拓不同技术路线电池产品的多元市场。持续拓展铅炭电池技术应用，优化锂离子电池关键技术，通过技术创新、产品多样化和场景化解决方案的整合，同步开拓了电池产品在通信基站备用电源、电动特种工业车辆、储能等领域的应用。同时，加速推进氢燃料电池、钠离子电池、固态电池等技术的研发、生产，取得了多个领域的重要突破。2024年，天能成功设计并制备的两款固态电芯产品，发布了适配高性能电摩的固态电池产品，通过定制化解决方案和联合开发模式，积极推进固态电池在无人机、机器人等新兴领域的商业化应用进程，实现订单突破。 作为领先布局循环产业的企业，天能致力于通过规范化回收流程和强化环保标准，确保废旧电池的无害化处理。2024年，可循环产业取得对外营收约人民币27.21亿元。天能加大了废旧电池回收处置产能建设，铅蓄电池年处置产能提升至约120万吨，锂离子电池年处置产能超7 万吨。电池回收处置技术进一步升级，并广泛应用于新产线，为铅蓄电池与锂电池的绿色发展提供了坚实的基础。天能对电池回收的社会责任给予高度重视，在政策支持和技术进步的推动下，将在未来进一步强化在可持续发展和环保方面的影响力。 持续创新驱动 推动产业闭环 展望未来，天能将继续秉持创新驱动和可持续发展的理念，致力于成为全球领先的绿色能源企业。集中力量推动技术创新和产业升级，积极探索新兴技术应用，加快构建智能能源生态系统，完善「铅、锂」全生命周期闭环产业体系，为实现全球「双碳」目标贡献力量。面对新的挑战与机遇，天能将以坚定的步伐迈向全球化和高质量发展新阶段。聚焦科技创新和产业升级，深入挖掘主营业务潜力，同时积极拓展新场景、新市场,致力于通过稳健的业务增长与战略实施，努力创造可持续的长期价值，实现股东回报的稳步增长。 关于天能动力国际有限公司

天能动力国际有限公司及其附属公司（统称「天能」或「公司」）创始于一九八六年，是中华人民共和国新能源电池行业的领军企业，也是中国轻型电动车电池的龙头企业，于二零零七年在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：00819.HK）。天能经过近四十年的发展，现以铅蓄电池为主业，聚焦电动轻型车动力电池市场，并拓展其在汽车起动启停系统、通信基站备用电源等多元场景的应用，同步布局锂离子电池、氢燃料电池、钠离子电池及固态电池的研发、生产、销售，以多技术路线电池产品覆盖电动特种工业车辆、储能系统等应用场景。同时，天能围绕主业强化循环经济，通过铅回收与锂回收双轨体系，实现资源高效再生利用，打造新能源产业生态矩阵。



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