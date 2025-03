Friday, 28 March 2025, 12:58 HKT/SGT Share: 如祺出行2024年收入大增持续发力Robotaxi 或将布局低空经济

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 3月27日,如祺出行(09680.HK)发布2024年度业绩公告。2024年,如祺出行延续过往增长态势,全年总收入达24.63亿元(人民币,下同),同比增长14%,毛利率同比大幅提升80%,全年多项核心财务指标持续改善。同时,包括网约车和Robotaxi的出行服务作为主营业务,收入同比增长21.2%。 如祺出行在业绩报告中称,将继续实施既定业务战略,包括利用已有成功经验将网约车和Robotaxi出行服务扩展至国际规模、提高网约车运营效率、迭代有人驾驶网约车和Robotaxi服务的混合运营模式、提供流畅Robotaxi体验等。 随着端到端大模型技术的突破发展,有市场机构预测今年端侧AI将在汽车领域落地,不仅是Robotaxi,还将有飞行汽车等AI+应用布局。近日,如祺出行在公司官方渠道发布消息称,正基于运营优势探索包括飞行汽车在内的低空出行服务运营场景,打造立体化智能出行平台。 收入持续三年大幅提升

主营业务收入增长超20% 这是如祺出行自2024年7月登陆港交所以来发布的首份年度业绩公告。报告显示,该公司出行服务及技术服务两大核心业务均录得增长,带动整体收入从2023年21.61亿元进一步增加至2024年24.63亿元,增速达14%。其中,包括网约车和Robotaxi的出行服务作为主营业务,为如祺出行贡献了21.99亿元的收入,同比增长21.2%。 对比该公司以往公开招股书及报告可见,这已是如祺出行连续三年保持总收入录得双位数增长,忠实且不断扩大的乘客群及不断增加的订单量是推动出行服务收入增长的主要原因。 截至2024年12月31日,如祺出行注册用户达到3,450万,同比增长45%;全年出行服务订单量达到1.13亿单,同比增长15.7%。单量增加推动整体交易额增长8.7%至2024年的29.79亿元。与此同时,涵盖AI数据及模型解决方案和高精地图的技术服务收入同比稳步增长2.7%。 此外,该公司毛利率显著提升,反映其盈利能力持续向好。数据显示,如祺出行2024年毛利同比改善高达76.5%,使得期内利润同比改善18.6%。报告提到,毛利率改善是受益于技术服务收入增加、出行服务对客户和司机激励减少、运营效率提升等多种因素影响。 2024年,如祺出行研发开支达到1.4亿元,同比增长18.8%,相关费用主要用于Robotaxi及运营领域的研发活动、Robotaxi测试人员成本等。作为国内Robotaxi第一梯队公司,2024年如祺Robotaxi服务发展持续向好,运营范围从广州南沙逐步拓展至深圳宝安、南山,以及横琴粤澳深度合作区等,成为大湾区智能网联汽车示范应用试点互认首批合作企业。 截至2025年2月底,如祺出行平台运营Robotaxi合计超过300辆;在粤港澳大湾区核心区域,自有车队的安全运营里程超过200万公里,已覆盖3,000余个站点,仅在广州市南沙区的累计订单量就已超过4万单。 数据闭环价值凸显

正探索低空出行服务运营 基于自身的Robotaxi商业化运营优势,如祺出行持续布局自动驾驶运营数据解决方案。 近日广汽集团公开提及,如祺出行平台为广汽智驾研发提供了强大的数据服务支持。广汽透露,将建设万卡级别的算力集群以支持千万级场景数据训练,并发挥在B端的运营数据优势、在如祺出行部署超千台数据采集车,相当于拥有百万级更优质、更有效的C端数据,可以让广汽能培育出性能更优的高阶智驾模型。 有市场人士认为,当车企快速切入AI+领域,数据、算力等重点板块有望迎来高增长,像如祺出行此类已具备运营能力和路测数据的公司,其价值将会获得爆发。 此外,随着端到端大模型技术的突破发展,有市场机构预测今年端侧AI将在汽车领域落地,除了Robotaxi,车企还将加快布局如飞行汽车、人形机器人等AI+应用,同时快速补齐数据、算力、算法等短板。消息显示,如祺出行已在探索低空出行服务运营。 如祺出行近日在公司官微上发布消息称,正基于运营优势探索包括飞行汽车在内的低空出行服务运营场景,打造立体化智能出行平台。



