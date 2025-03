碧瑶绿色集团（01397.HK）公布2024年度业绩

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司("碧瑶"或"集团";股份编号:01397.HK)欣然宣布截至2024年12月31日止年度("年内")之全年业绩。 年内,集团收益为约26.0亿港元,较去年增加约11.8%。集团年内纯利约为56.5百万港元,较2023年同比增加约17.3%。董事会建议派付本年度的末期股息每股3.8港仙。 业务回顾及展望 年内,清洁作为集团的核心业务,继续于年内录得增长,收益相比去年同期增加14.2%,至约2,086.8百万港元,占集团总收益约80.1%。集团为政府辖下的街道清洁服务版图,覆盖全香港共七区,服务人口约280万,标志碧瑶于香港清洁服务市场的领导地位。年内,集团的机动扫街车洁净服务覆盖香港各大区域。另外,集团亦为全港各大区的政府街市、设施及康乐场地提供清洁服务。此外,集团的其他清洁场地遍及各大医院、政府诊所、香港国际机场、学校、屋苑及私人机构等众多不同场所,显示集团的专业服务广受认可。 废物管理及回收业务于年内收益录得增长,相比去年同期增加约2.5%,至约285.8百万港元,占集团总收益约11.0%。废物管理回收业务的毛利大幅增加约58.2%,至约33.5百万港元,主要受惠于政府积极推动回收,大幅扩展包括厨余的回收点网络,便利市民参与并有效刺激收集量。集团继续为政府辖下的五区提供废物收集服务,服务人口约160万。回收方面,集团作为环境保护署("环保署")服务承办商,为香港数千个回收点提供收集服务(包括塑料、玻璃樽、金属、废纸及厨余),为市场领导者之一。集团于年内为公共场所及学校的回收箱,提供收集服务。碧瑶继续为环保署的"塑料回收先导计划"服务合约,为香港区提供塑料收集服务。此外,碧瑶亦为香港众多环保署辖下的"绿在区区"回收环保站、回收便利点、智能回收机及不同机构,提供回收服务。另外,碧瑶为政府于香港多区负责玻璃容器收集及处理,以及厨余收集,为市场领导者之一。 绿色科技业务方面,集团积极发展绿色科技业务,通过结合智能数码科技、大数据分析及物联网技术,成功推出一站式智能回收系统。用户通过实时数据准确掌握回收量,有助适时安排运输、降低物流成本并减少碳排放。年内,集团赢得环保署两份智能合约(分别提供智能厨余回收机及智能磅),彰显集团于绿色科技领域的产品创新、研发实力及市场领导地位,并支持香港迈向智能城市的目标。现时集团绿色科技产品(如:智能回收机、智能厨余回收机及智能磅等)于年内带动集团的收入贡献,已广泛应用于政府机构、公营及私人住宅、商场、大学、医院、大型展览场馆等,为市民提供便捷的回收体验,提升回收效率,推动香港可持续发展进程。 集团与怡和机器有限公司合作位于香港屯门环保园的生物炭工厂已于年内试营运,通过热解技术将园林废料转化为高质量生物炭以作各种应用,从而达到"转废为材"的目的。 园艺服务业务方面,集团客户涵盖大型私人住宅、政府处所、学校、商场、酒店、机场、香港房屋委员会、香港赛马会、香港科学园、香港大学、香港科技大学及岭南大学等各个类型。年内新中目标合约包括港深创新及科技园、油旺微型公园及东涌西新发展区。 虫害管理方面,集团年内继续为黄大仙区及大埔区提供虫害管理服务。此外,集团分别为古物古迹办事处辖下29个古迹及华人庙宇委员会辖下24间庙宇,提供白蚁防治及监测服务。 截至2024年12月31日,集团的手头合约约38.9亿港元,为日后年度,迎来可观的收益。 随着以"市场主导模式"的塑料饮料容器及纸包饮品盒生产者责任计划有序实行,集团认为措施提供经济诱因鼓励市民积极参与回收,预计刺激塑料饮料容器、纸包饮品盒回收率,促进回收行业健康发展,协助香港构建循环经济及绿色产业。 此外,集团于本财政年后赢得食物环境卫生署("食环署")供应太阳能智能废物收集箱的服务合约。根据政府资料,食环署计划于2026年底前在约300个地点增设多种废物收集设施,包括太阳能废物压缩箱,进一步优化乡郊地区废物收集及改善环境卫生。集团的产品以可持续发展及智慧科技为设计理念,专为香港不同场景而研发,旨在提升收集质量、支持智慧城市建设、塑造宜居环境。 随着香港联合交易所有限公司要求上市公司加强气候相关揭露,相信市场对集团有关ESG的业务将与日俱增。 展望未来,集团将在巩固核心业务市场份额的同时,加快在香港及国际市场的扩展步伐,并适时探索并购、合营及新业务机会,推动业务增长,为股东创造长远价值。 有关集团2024年度业绩公告详情,请浏览以下网址:

https://www.baguio.com.hk/zh-hant/investor/notices/ 碧瑶绿色集团简介: 碧瑶绿色集团(股份编号:01397.HK)成立于 1980 年,为香港最大的综合环境管理方案供货商之一,提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、绿色产品、园艺绿化工程及害虫防治等。集团应用最新科技,提供创新环境解决方案,为不同领域的客户提供服务,包括政府部门、各大机构及跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现,以推进集团的可持续发展,为了更绿的明天,实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。 如有垂询,请联络:

碧瑶绿色集团有限公司 投资者关系部

电话: (852)2541 3388 电邮: ir@baguio.com.hk



