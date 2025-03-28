舒宝国际在港上市：深耕刚需消费品赛道 发展后劲充足

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 近年来，随着经济发展及居民生活水平的提高，一次性使用卫生用品因其便捷、卫生、舒适等特点，广受消费者欢迎，逐渐成为人们在日常生活和医疗护理中的的刚需。今日（3月27日），舒宝国际（2569.HK）登陆港交所主板，发行价0.51港元，为一次性使用卫生用品这一刚需消费品赛道带来优质投资标的。

产品矩阵丰富，多元增长曲线雏形初成

舒宝国际成立于2010年，主要在中国从事个人一次性使用卫生用品开发、生产及销售，拥有三大核心品牌，即婴童护理、女性护理及成人失禁用品，通过丰富的产品组合，为各个年龄层、从婴儿至老年各个生命阶段的消费者提供日常服务。

其中，婴童护理用品自有旗舰品牌为「婴舒宝」，于2024年9月30日，约有六个品类，包含约140多个SKU。女性护理用品，如经期裤及湿巾，在中国拥有自有品牌「五月私语」，于2024年9月30日有约20多个SKU。成人失禁用品专为老年人设计，自有品牌「康舒宝」于2024年9月30日有约15多个SKU。

于2024年前九个月，婴童护理产品实现收入人民币2.86亿元，占公司总收入的55.0%；女性护理产品收入约人民币1.58亿元，占比30.4%；成人失禁产品取得收入约人民币1,430.5万元，占比2.7%。相比2023财年71.5%、17.4%、2.1%的各品类收入占比，显现出舒宝国际业务结构的持续优化及多元增长极的初步成型。

持续扩大D2C布局，国际化发展日益深化

经过逾14年的经营，舒宝国际垂直整合生产业务，覆盖所有核心产品类别的产品开发、无纺布生产、原材料采购、生产、质量控制、仓储至物流管理。为应对世界各地电商快速发展的趋势，公司全力发展「直接面向消费者」(D2C)模式，从而迅速饷应客户需求，与消费者建立紧密联系，不断提高品牌声誉和影响力。

在中国市场，D2C模式通过在主要数字平台上的自营网店及第三方经营的网店进行。该等平台包括拼多多、天猫及京东等传统电商渠道和抖音、快手等社交媒体及短视频平台。于2024年9月30日，舒宝国际营运D2C销售的自营网店超过约30家，提供包括「婴舒宝」下的婴童护理用品、「五月私语」下的女性护理用品及「康舒宝」下的成人失禁用品等更广泛的品牌产品。

同时，舒宝国际以合同生产的方式，聚焦出口市场，服务于俄罗斯顶级儿童用品零售商及国际品牌商等主要企业客户。公司拥有多年的国际贸易经验，是向俄罗斯及欧亚大陆领先的零售商提供自有品牌产品及解决方案的先行者之一，彼此合作关系稳固。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年出口额计，舒宝国际是向俄罗斯出口婴童护理一次性使用卫生用品的第二大中国供应商。

合同生产与品牌产品业务的结合，推动舒宝国际出口、内销均衡发展，国际化布局进一步加快。于2024年前九个月，公司来自俄罗斯、中国、东南亚的收入分别为人民币2.06亿元、2.43亿元、3,671.3万元，占比39.6%、46.6%、7.1%。

从长远看，D2C品牌及自有品牌在欧亚大陆的许多新兴市场正快速增长，同时一次性使用卫生用品的刚需属性，也赋予了行业稳定的需求和扎实的安全边际。2021财年至2023财年57.7%的收入复合年增速、142.6%的净利润复合年增速，验证了舒宝国际的高成长性，而其长期的价值提升，目前或仅仅是开始。

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