来源 CTF LIFE 周大福人寿减碳目标通过SBTi认证 巩固对气候行动的承诺

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 周大福人寿宣布,其碳减排目标已正式通过"科学基础减量目标倡议"(Science Based Target initiative或SBTi)认证,这一成果彰显了周大福人寿对碳减排的决心,并为公司持份者提供了一套可衡量的标准,以监测公司在这方面的持续努力。 去年十月,周大福人寿制定与《巴黎协定》一致的科学基础目标,并成为首家主要在大湾区营运的"银行、多元化金融、保险业"界别的机构向SBTi提交碳减排承诺书,牵头推动可持续发展。SBTi是一个全球性的企业气候行动组织,旨在协助企业在应对气候危机方面发挥应有作用。 周大福人寿的目标是在2029财年,将范围1和范围2的温室气体排放量减少37.8%(以2023财年水平为基准)。 此外,就范围3的投资组合目标,周大福人寿承诺到2029财年: - 将其上市股票和公司债券投资组合中的电力行业的每兆瓦时温室气体排放量减少59%(以2023财年水平为基准),

- 在其上市股票和公司债券投资组合中,将至少44.8%(以投资价值计算)投资于已制定SBTi认证目标的公司。

以上两项举措将涵盖其总投资和贷款资产的65%。 周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰表示:"周大福人寿深明气候行动不仅是一项重大责任,更有助于推动意义深远的变革。我们一直与周大福创建紧密合作,以确保一致实现2050年净零排放目标。此次碳减排目标获得认证,充分体现了我们在减少营运和投资组合排放量的坚定决心。这一里程碑再次证明了我们致力于建设可持续未来,同时为持份者开创保险新价值。" 周大福人寿将透过以下策略和行动,实现其碳减排目标: 范围1和范围2营运碳减排措施: - 电动车转型:将现有的租赁或自有车队替换为电动车。

- 提升能源效率:探索提高公司各办公室的能源效率的机会。

- 购买可再生能源证书:在优先推动电动车转型和提升能源效率的同时,周大福人寿亦将研究从本地能源供应商购买可再生能源或可再生能源证书,或为同一市场内没有其他选项的前提下,从亚洲及其他海外市场购买国际可再生能源证书,以进一步减少范围2的剩余营运排放。 降低范围3中15个类别排放的措施: - 积极拥有权(Active Ownership)与参与策略:分阶段实施参与策略,以促进实际减排。

- 气候融资:探索与环境、社会及企业管治(ESG)相关的产品及气候融资机会。

- 策略与治理:建立完善的管治架构,以推动气候行动。

- 政策与倡导:寻求机会建立合作与伙伴关系,以扩大影响力。 周大福人寿选择上述碳减排措施,是因为这些措施预计将对公司的气候转型产生最直接的影响。 截至2024 年6 月,公司投资组合的碳足迹已较2023年同期的基数减少了超过15%。此外,公司已投资超过35 亿港元于获ESG 标签的债券及减碳基金,主要聚焦亚洲市场,以支持区内绿色经济转型。 关于周大福人寿保险有限公司 周大福人寿保险有限公司("周大福人寿")扎根香港40年,为周大福创建有限公司("周大福创建")(香港股份代号:659)的全资附属公司,也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员,周大福人寿紧扣郑氏家族("周大福集团"或"集团")多元业务体系的雄厚资源,致力为客户及其挚爱家人于"生活、成长、健康、传承"的人生旅程中,提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局,周大福人寿矢志成为亚太区领先的保险公司,持续开创保险新价值。 传媒联络 周大福人寿

品牌发展及传讯部

陈佳容

+852 2591 8504

deronie.tan@ctflife.com.hk 周大福人寿保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)



