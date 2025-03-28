中创新航（3931.HK）公布2024年全年业绩

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 3月26日，中创新航科技集团股份有限公司（"中创新航"或"公司"，股票代码：3931.HK），公布截至2024年12月31日止年度（"报告期"）经审核综合全年业绩。

2024年，中创新航规模效应全面释放，经营业绩取得稳健增长。报告期内，公司收入由截至2023年12月31日止年度的人民币27,005.89百万元增长至截至2024年12月31日止年度的人民币27,751.53百万元，增长2.8%；利润由截至2023年12月31日止年度的人民币437.16百万元增长至截至2024年12月31日止年度的人民币843.63百万元，增长93.0%。公司每股基本盈利由截至2023年12月31日止年度的人民币0.1661元增长至截至2024年12月31日止年度的人民币0.3336元，增长100.8%。

作为国际新能源领军企业，公司在报告期内于各市场领域全面发力，实现持续高速发展。其中，根据SNE Research最新统计，公司2024年度动力电池装车量排名全球第四、国内第三。根据InfoLink数据，公司2024年度储能电芯出货量排名全球第五。

2024年，公司纵深推进国内乘用车市场合作，装机量稳步提升。报告期内，公司配套车型新增25款，累计装车超过200万台，交付量超100GWh。在纯电领域，公司成功助力小鵬、吉利、長安、廣汽等多家头部客户主销车型的升级迭代与量产配套，实现多款合资品牌全新车型的量产交付，推进立体化市场体系的构建；在混动领域，公司在加速推进与吉利、零跑新混动项目合作的同时成功实现奇瑞、东风、北汽等多家头部客户多款混动车型的量产配套，装机量在报告期内实现高速增长，同比增长近200%；另外，在国际市场上，公司加速全球化市场布局，于报告期内获得丰田、马自达、福特、大众、奥迪等国际品牌定点，持续扩大欧洲及东南亚市场客户基数，交付数量稳步攀升，交付产品类型日益丰富，海外装机量同比增长105% ，再创新高。此外，在商用车市场，公司年度新车公告同比增长150%，国内装机量较上年同期增长85.2%，目前已实现市场主流产品全覆盖、场景全赋能，并已与奇瑞、吉利、瑞驰、福田、东风、长安、金龙等头部客户深入合作，全面配套交付行业主流车型。

在储能市场，公司单月储能电芯出货突破5GWh，实现出货量持续大幅增长，314Ah电芯产品在行业内率先实现大规模批量稳定交付，获得战略客户对产品及交付能力的高度认可。报告期内，公司在国际市场实现重大突破，包括完成多个国际头部储能业主、EPC、集成商供货商准入，进入客户白名单并实现批量交付，并且作为高性能储能电芯的供应商，公司成功获得全球最大储能项目全部7.8GWh订单并实现交付，并成功实现首个自投电站项目落地。与此同时，公司在船舶市场成果同样显著，包括获得全球最大石油公司首个电动船项目，斩获首个"兆瓦级"船用电池系统国际订单，"海洋工程船"领域实现"零突破"，新加坡港口电动船舶实现批量订单转化，以及成功进入美国高端游艇市场。

公司以创新引领快速发展，始终坚持产品与技术领先战略，面向未来进行研发布局，从材料创新、结构创新、制造创新、系统创新等多维度推动电池技术的不断进步，多项技术与产品做到了全球领先，全场景打造硬核产品力，引领行业发展新高度。2024年，公司成功发布"顶流"、"至远"、"至久"、"无界"系列新品，在高比能、高安全、长寿命、超快充和全气候等产品性能方面全方位创新超越，为市场和客户提供最具价值贡献的全场景产品解决方案。同时，结合自身技术能力和产业化实力，不断追求动力电池的高能量密度和稳定的安全性能，公司在报告期内推出更具竞争力的三元系、磷酸盐系新产品，持续深耕电力储能（新能源发电侧、电网侧）、工商业储能、户用储能等应用场景，持续保持产品力领先。

关于中创新航集团有限公司

中创新航（3931.HK）是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业。作为电池专家，公司致力于构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。

目前，公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地，完成全方位国内产业布局，同时已设立欧洲产业基地、泰国产业基地，大力拓展海外产业布局，打造拥有规模化智能制造实力的国际化领先企业。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network