达势股份-达美乐中国2024年全年业绩全面增长：战略深化与效率提升共同推动盈利突破

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 近期,中国消费市场在政策引导与需求释放的双重驱动下展现出强劲韧劲。2024年国内消费市场活力不断增强,消费热度持续提升。相关专家预测,2025年消费将继续保持平稳增长态势。 在消费市场稳步增长的大背景下,达势股份于2025年3月27日发布全年业绩,以一份兼具规模与质量的亮眼成绩单,再次印证其在中国比萨市场的重要地位。2024年,达势股份作为达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商,在4D战略的驱动下,即高质量的门店开发(Development)、高质价比的美味比萨(Delicious Pizza at Value)、高效的外送体验(Delivery)和数字化能力(Digital),在充满潜力的中国比萨市场实现了可持续增长和盈利。公司全年收入高达43.1亿元人民币,同比增长41.4%,经调整净利润同比激增1,394.2%,首次实现全年报告与调整后净利润双正。 战略深化:从门店到数字化的全链路竞争力 达美乐中国的增长动能源于其对4D战略的持续深耕。在门店开发层面,公司以"走广走深"门店网络策略为轴,全年净新增门店240家,新开门店近90%位于1线以外城市,总门店数在年底达到1,008家,覆盖中国大陆39个城市。门店网络的加速扩张反映了达美乐中国对把握市场机会的强烈信心。根据Frost & Sullivan的数据,达美乐中国2024年在中国的比萨销售额位居全国第二。截至2024年12月31日,按门店数量计算,达美乐比萨中国大陆市场已经成为达美乐比萨国际第三大市场。 2025年初,南昌、烟台等6个新城市的进驻,进一步推动全国市场布局,展示公司扩张战略的持续势头。达美乐中国发布将在2025年新开约300家门店。自2025年初截至2025年3月14日,新开82家门店,26家门店在建,62家门店已签约,已锁定近56%的全年开店目标,有望按时完成其高质量开店计划。 与此同时,新城新店销售势头强劲,品牌影响力逐步释放,如沈阳首店创下达美乐全球单店首月销售额1,110万元的纪录。自2023年12月至2024年12月期间,公司在18个新城市开设的80家新店,预计平均投资回报周期在12个月内。截至2025年初,达美乐中国已经包揽达美乐全球首30日销售排行榜前40席,印证了品牌在中国大陆城市的爆发力。在门店层面和公司层面,盈利指标均显著改善,门店层面的经营利润、门店层面的经营利润率继续增长,集团经调整净利润率获近10倍提升。 产品力与运营效率的协同,成为另一增长引擎。通过30余种比萨品类与近20种饼底的创新组合,达美乐中国精准捕捉本土消费偏好,以多种特色饼底撬动年轻客群复购。由于品牌势能强劲,新市场堂食和外带需求高,公司为满足消费者需求暂停了部分地点的配送服务,计划在适当时候逐步恢复,这也将成为未来新的增长点。依托中央厨房与数字化配送体系,达美乐中国的外送承诺与供应链效率优化,既保障了用户体验,也推动了门店经营利润率攀升至14.5%。 数字化能力的突破更是一大亮点。2024年,公司接连斩获"虎啸奖年度品牌数字化大奖""中国数字化企业TOP20"等殊荣,数字化驱动的订单系统与超2450万会员的精细化运营,持续提升人效与坪效。"接二连三"(每周二和周三比萨七折优惠)和"超级周买一送一"等经典促销活动和多项腾讯、网易等限时品牌IP联名活动为达美乐中国进一步提升消费者好感度,加强消费者与品牌互动。在此基础上,供应链的智能化改造将逐渐压缩成本,为盈利能力的提升提供底层支撑。 行业共振:卡位千亿赛道,全球化与本土化并进 达美乐中国的快速增长,与行业红利的释放紧密交织。据华经产业研究院和中研普华数据,中国比萨市场规模预计2025年达608亿元,2027年将突破771亿元,年均复合增长率高达15%。而线上化的市场机遇,正为头部品牌打开增量空间。2022年中国比萨行业线上份额首超线下(58.1%),行业将进一步加速数字化转型。达美乐中国凭借数字化外送体系的先发优势,持续扩大市场份额。 全球化资源与本土化创新的结合,进一步强化了竞争壁垒。背靠达美乐全球超2.1万家门店的品牌声誉与研发经验,公司既能通过经典产品带来全球化体验,又能针对中国消费者推出定制化口味。这种"国际基因+本土运营"的模式,使其在品牌认知度与产品适应性上形成双重护城河。 未来蓝图:规模扩张与效率深化的双重奏 2024年,达美乐中国于四川成都成功开设第1000家门店,达成公司发展历程的重要里程碑。站在千店里程碑支上,达美乐中国正加速迈向下一阶段。 资本市场的认可也为公司长期可持续发展注入信心。2024年,公司先后被纳入恒生综合指数及沪港通、深港通标的,并入选"2024新财富最佳港股公司"榜单,收获"2023年度最佳IPO奖"等大奖。自2023年首次公开募股(IPO)以来,截至本文发稿日期,公司股价已从发行价46港元上涨近120%,市值突破130亿港元,其流动性也获得显著提升。随着行业集中度提升与消费升级趋势深化,达美乐中国凭借战略定力与执行力,或将在千亿赛道中持续领跑,书写稳步发展的新篇章。



