达势股份-达美乐中国2024年全年业绩全面增长：战略深化与效率提升共同推动盈利突破

香港, 2025年3月28日 - (亚太商讯) - 近期，中国消费市场在政策引导与需求释放的双重驱动下展现出强劲韧劲。2024年国内消费市场活力不断增强，消费热度持续提升。相关专家预测，2025年消费将继续保持平稳增长态势。

在消费市场稳步增长的大背景下，达势股份于2025年3月27日发布全年业绩，以一份兼具规模与质量的亮眼成绩单，再次印证其在中国比萨市场的重要地位。2024年，达势股份作为达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商，在4D战略的驱动下，即高质量的门店开发（Development）、高质价比的美味比萨（Delicious Pizza at Value）、高效的外送体验（Delivery）和数字化能力（Digital），在充满潜力的中国比萨市场实现了可持续增长和盈利。公司全年收入高达43.1亿元人民币，同比增长41.4%，经调整净利润同比激增1,394.2%，首次实现全年报告与调整后净利润双正。

战略深化：从门店到数字化的全链路竞争力

达美乐中国的增长动能源于其对4D战略的持续深耕。在门店开发层面，公司以"走广走深"门店网络策略为轴，全年净新增门店240家，新开门店近90%位于1线以外城市，总门店数在年底达到1,008家，覆盖中国大陆39个城市。门店网络的加速扩张反映了达美乐中国对把握市场机会的强烈信心。根据Frost & Sullivan的数据，达美乐中国2024年在中国的比萨销售额位居全国第二。截至2024年12月31日，按门店数量计算，达美乐比萨中国大陆市场已经成为达美乐比萨国际第三大市场。

2025年初，南昌、烟台等6个新城市的进驻，进一步推动全国市场布局，展示公司扩张战略的持续势头。达美乐中国发布将在2025年新开约300家门店。自2025年初截至2025年3月14日，新开82家门店，26家门店在建，62家门店已签约，已锁定近56%的全年开店目标，有望按时完成其高质量开店计划。

与此同时，新城新店销售势头强劲，品牌影响力逐步释放，如沈阳首店创下达美乐全球单店首月销售额1,110万元的纪录。自2023年12月至2024年12月期间，公司在18个新城市开设的80家新店，预计平均投资回报周期在12个月内。截至2025年初，达美乐中国已经包揽达美乐全球首30日销售排行榜前40席，印证了品牌在中国大陆城市的爆发力。在门店层面和公司层面，盈利指标均显著改善，门店层面的经营利润、门店层面的经营利润率继续增长，集团经调整净利润率获近10倍提升。

产品力与运营效率的协同，成为另一增长引擎。通过30余种比萨品类与近20种饼底的创新组合，达美乐中国精准捕捉本土消费偏好，以多种特色饼底撬动年轻客群复购。由于品牌势能强劲，新市场堂食和外带需求高，公司为满足消费者需求暂停了部分地点的配送服务，计划在适当时候逐步恢复，这也将成为未来新的增长点。依托中央厨房与数字化配送体系，达美乐中国的外送承诺与供应链效率优化，既保障了用户体验，也推动了门店经营利润率攀升至14.5%。

数字化能力的突破更是一大亮点。2024年，公司接连斩获"虎啸奖年度品牌数字化大奖""中国数字化企业TOP20"等殊荣，数字化驱动的订单系统与超2450万会员的精细化运营，持续提升人效与坪效。"接二连三"（每周二和周三比萨七折优惠）和"超级周买一送一"等经典促销活动和多项腾讯、网易等限时品牌IP联名活动为达美乐中国进一步提升消费者好感度，加强消费者与品牌互动。在此基础上，供应链的智能化改造将逐渐压缩成本，为盈利能力的提升提供底层支撑。

行业共振：卡位千亿赛道，全球化与本土化并进

达美乐中国的快速增长，与行业红利的释放紧密交织。据华经产业研究院和中研普华数据，中国比萨市场规模预计2025年达608亿元，2027年将突破771亿元，年均复合增长率高达15%。而线上化的市场机遇，正为头部品牌打开增量空间。2022年中国比萨行业线上份额首超线下（58.1%），行业将进一步加速数字化转型。达美乐中国凭借数字化外送体系的先发优势，持续扩大市场份额。

全球化资源与本土化创新的结合，进一步强化了竞争壁垒。背靠达美乐全球超2.1万家门店的品牌声誉与研发经验，公司既能通过经典产品带来全球化体验，又能针对中国消费者推出定制化口味。这种"国际基因+本土运营"的模式，使其在品牌认知度与产品适应性上形成双重护城河。

未来蓝图：规模扩张与效率深化的双重奏

2024年，达美乐中国于四川成都成功开设第1000家门店，达成公司发展历程的重要里程碑。站在千店里程碑支上，达美乐中国正加速迈向下一阶段。

资本市场的认可也为公司长期可持续发展注入信心。2024年，公司先后被纳入恒生综合指数及沪港通、深港通标的，并入选"2024新财富最佳港股公司"榜单，收获"2023年度最佳IPO奖"等大奖。自2023年首次公开募股（IPO）以来，截至本文发稿日期，公司股价已从发行价46港元上涨近120%，市值突破130亿港元，其流动性也获得显著提升。随着行业集中度提升与消费升级趋势深化，达美乐中国凭借战略定力与执行力，或将在千亿赛道中持续领跑，书写稳步发展的新篇章。

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