泛远国际发布2024年全年业绩

香港, 2025年3月26日 - (亚太商讯) - 泛远国际控股集团有限公司(上市编号:2516,下称"泛远国际";连同其附属公司,统称"泛远国际"或"本集团")欣然宣布其截至2024年12月31日止十二个月("年内")之全年业绩。 在全球经济逐步回暖、国际贸易保持稳步增长的背景下,中国外贸于年内展现强劲综合竞争力,货物贸易进出口总额创历史新高,为跨境物流行业带来多重发展机遇。凭借扎实的业务基础、高效运营策略,以及不断优化的全球物流网络布局,本集团核心业务指标持续向好,年内营业收入和利润均超出预期,双双创新高。其中收益录得人民币29.8亿元,较去年同期增加45.8%;毛利为2.1亿元,同比提升36.9%;本公司拥有人应占溢利为人民币69.3百万元,同比激增153.3%,远超市场预期,印证集团盈利能力的显著提升。这一系列数据不仅彰显了集团在跨境物流领域的领先地位,并为2025年全年目标奠定了坚实基础。 作为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商,本集团专注于端到端跨境配送服务、货运代理服务及其他物流服务等三大服务版块,并持续优化运输流程,推进仓储管理,积极向数字化、智能化、绿色化物流模式转变,夯实业务基础。 端到端跨境配送服务方面,本集团积极协调供应商网络,并为客户提供多项灵活可靠的配送选项,进一步提升了市场竞争力。年内实现收入约人民币13.7亿元,占集团总收益的46.1%。 货运代理服务方面,受益于海空联运核心业务强劲驱动,叠加业务结构优化带来的运营效率提升,该分部营业收入同比激增219.3%至人民币6.0亿元,创历史新高。本集团将持续深化与航空、远洋承运商、货运公司、港口运营商及其他物流服务等优质供应商的战略合作,以应对市场变化及突发挑战,进一步保障及提升运力稳定性。同时,本集团亦将积极整合现有物流运输体系资源,以确保物流效率及成本效益的最优化,为客户提供多元化、定制化跨境物流解决方案。 其他物流服务方面,本集团将强化海外供应链服务能力建设,通过整合现有服务网点的协同效应,显著提升Type86(T86)清关效率和集装箱货运站(CFS)仓储服务标准化水平,有效降低潜在清关风险,推动本集团清关及最后一公里配送服务业务的大幅增长,带动该分部实现营业收入约至人民币10.1亿元,同比增长495.2%。未来,本集团将加速全球化资源整合,进一步发挥自身在跨境物流领域专业优势,精准对接客户个性化需求,为客户量身定制一体化供应链解决方案,持续提升服务价值与客户满意度,赋能全球业务实现高质量、可持续增长。 泛远国际控股集团有限公司主席兼执行董事王泉先生表示:"很高兴我们在2024年取得优秀的业绩表现,不仅营业收入和利润双报喜,业务布局方面也实现多项突破,全面展现集团的雄厚实力。依托卓越企业管治实践及可持续发展方面成就,年内本集团屡获殊荣,先后获得'大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖-年度企业管治奖'及'大湾区新质生产力企业大奖-运输、货运、物流及供应链'。此外,本集团全资附属公司杭州泛远国际物流有限公司获评'4A级物流企业',并中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务,夯实头部平台服务壁垒。未来,我们将持续深化全球布局,重构传统物流资源体系,提升全球服务能力,以支撑跨境电商规模化出海需求。同时,本集团将持续深化与各大平台战略合作,通过优化运营体系、提升服务品质,并持续加大科技研发投入,深度融合AI技术,全面提升数字化经营水平与服务承载能力,为股东及投资者创造长期价值。" 有关泛远国际控股集团有限公司(股份代号:2516.HK) 泛远国际控股集团有限公司于2023年12月在香港联交所主板挂牌上市,为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商,主要提供端到端跨境配送服务、货运代理服务以及其他物流服务,致力打造稳、快、优的跨境电子商务物流服务体系。本集团作为中国(杭州)跨境电子商务综合试验区首批试点企业,拥有创新的自研物流运输系统,采用直营网点模式,网点遍布中国主要贸易中心,尤其聚焦于长江三角洲及粤港澳大湾区。本集团设有30多个境内网点,1,100多家供应商网络,服务覆盖全球超过220多个国家和地区,向客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项及定制化供应链解决方案。



