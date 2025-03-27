泛远国际发布2024年全年业绩

香港, 2025年3月26日 - (亚太商讯) - 泛远国际控股集团有限公司（上市编号：2516，下称"泛远国际"；连同其附属公司，统称"泛远国际"或"本集团"）欣然宣布其截至2024年12月31日止十二个月（"年内"）之全年业绩。

在全球经济逐步回暖、国际贸易保持稳步增长的背景下，中国外贸于年内展现强劲综合竞争力，货物贸易进出口总额创历史新高，为跨境物流行业带来多重发展机遇。凭借扎实的业务基础、高效运营策略，以及不断优化的全球物流网络布局，本集团核心业务指标持续向好，年内营业收入和利润均超出预期，双双创新高。其中收益录得人民币29.8亿元，较去年同期增加45.8%；毛利为2.1亿元，同比提升36.9%；本公司拥有人应占溢利为人民币69.3百万元，同比激增153.3%，远超市场预期，印证集团盈利能力的显著提升。这一系列数据不仅彰显了集团在跨境物流领域的领先地位，并为2025年全年目标奠定了坚实基础。

作为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商，本集团专注于端到端跨境配送服务、货运代理服务及其他物流服务等三大服务版块，并持续优化运输流程，推进仓储管理，积极向数字化、智能化、绿色化物流模式转变，夯实业务基础。

端到端跨境配送服务方面，本集团积极协调供应商网络，并为客户提供多项灵活可靠的配送选项，进一步提升了市场竞争力。年内实现收入约人民币13.7亿元，占集团总收益的46.1%。

货运代理服务方面，受益于海空联运核心业务强劲驱动，叠加业务结构优化带来的运营效率提升，该分部营业收入同比激增219.3%至人民币6.0亿元，创历史新高。本集团将持续深化与航空、远洋承运商、货运公司、港口运营商及其他物流服务等优质供应商的战略合作，以应对市场变化及突发挑战，进一步保障及提升运力稳定性。同时，本集团亦将积极整合现有物流运输体系资源，以确保物流效率及成本效益的最优化，为客户提供多元化、定制化跨境物流解决方案。

其他物流服务方面，本集团将强化海外供应链服务能力建设，通过整合现有服务网点的协同效应，显著提升Type86（T86）清关效率和集装箱货运站（CFS）仓储服务标准化水平，有效降低潜在清关风险，推动本集团清关及最后一公里配送服务业务的大幅增长，带动该分部实现营业收入约至人民币10.1亿元，同比增长495.2%。未来，本集团将加速全球化资源整合，进一步发挥自身在跨境物流领域专业优势，精准对接客户个性化需求，为客户量身定制一体化供应链解决方案，持续提升服务价值与客户满意度，赋能全球业务实现高质量、可持续增长。

泛远国际控股集团有限公司主席兼执行董事王泉先生表示："很高兴我们在2024年取得优秀的业绩表现，不仅营业收入和利润双报喜，业务布局方面也实现多项突破，全面展现集团的雄厚实力。依托卓越企业管治实践及可持续发展方面成就，年内本集团屡获殊荣，先后获得'大湾区上市公司ESG100绿色发展大奖-年度企业管治奖'及'大湾区新质生产力企业大奖-运输、货运、物流及供应链'。此外，本集团全资附属公司杭州泛远国际物流有限公司获评'4A级物流企业'，并中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务，夯实头部平台服务壁垒。未来，我们将持续深化全球布局，重构传统物流资源体系，提升全球服务能力，以支撑跨境电商规模化出海需求。同时，本集团将持续深化与各大平台战略合作，通过优化运营体系、提升服务品质，并持续加大科技研发投入，深度融合AI技术，全面提升数字化经营水平与服务承载能力，为股东及投资者创造长期价值。"

有关泛远国际控股集团有限公司（股份代号：2516.HK）

泛远国际控股集团有限公司于2023年12月在香港联交所主板挂牌上市，为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商，主要提供端到端跨境配送服务、货运代理服务以及其他物流服务，致力打造稳、快、优的跨境电子商务物流服务体系。本集团作为中国（杭州）跨境电子商务综合试验区首批试点企业，拥有创新的自研物流运输系统，采用直营网点模式，网点遍布中国主要贸易中心，尤其聚焦于长江三角洲及粤港澳大湾区。本集团设有30多个境内网点，1,100多家供应商网络，服务覆盖全球超过220多个国家和地区，向客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项及定制化供应链解决方案。

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