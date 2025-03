国泰君安国际（1788.HK）公布2024年业绩

2024年全年业绩摘要:

- 收入增长37%至44.22亿港元

- 税后利润增长73%至3.48亿港元

- 建议派发末期股息每股0.020港元,派息比率88%

- 总资产升21%至1,301.7亿港元



按收益性质:

- 佣金及费用收益升26%至8.72亿港元,其中经纪业务佣金升17%至5.12亿港元,配售、承销及分承销佣金升80%至2.55亿港元

- 利息收益升28%至23.14亿港元,其中固定收益证券利息收益升188%至5.53亿港元

- 交易及投资净收益升72%至12.36亿港元,其中金融产品净收益升20%至9.12亿港元,交易及投资业务净收益达3.24亿港元



按业务分部:

- 财富管理收益升3%至19.19亿港元

- 机构投资者服务收益升90%至19.21亿港元

- 企业融资服务收益升61%至3.19亿港元

- 投资管理收益升72%至2.64亿港元 香港, 2025年3月26日 - (亚太商讯) - 国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"或"公司",股份代号:1788.HK,与其子公司合称"集团") 公布2024年全年业绩。年内,集团坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,满足客户需求作为业务发展方向,凭借敏锐的市场洞察力与稳健、务实的经营风格,在严格把控风险的基础上,全面提升多元化业务能力,积极推动业务创新,在复杂的市场环境中展现出强大的韧性与活力,全年经营业绩取得优异成绩,税后利润同比大幅增长73%,各业务板块收入均显着增长,稳居行业领先地位。公司持续关注投资者回报与市值表现,保持高派息比率,以回馈投资者的长期认可和支持。 多元驱动,财富管理创佳绩 面对不断变化的市场环境,国泰君安国际以丰富多元的产品与服务为基石,全力协助客户实现财富的保值与增值。2024年,集团大力拓展优质客户资源,构建均衡且稳固的多元化产品矩阵,财富管理平台保持股票、债券、基金、衍生品等各类产品协同发展,推动平台迈向新高度,佣金及费用收益同比增长13%至4.39亿港元。同时,集团精准把握市场机遇,持续加大对高评级、高流动性固定收益资产的配置力度,为财富管理产品筑牢资产根基,增强市场竞争力。 年内,公司获香港证监会许可开展虚拟资产介绍经纪业务,为客户提供虚拟资产买卖服务。2024年11月,公司入选首批"跨境理财通"境外证券公司名单,并于12月率先以股票、债券、金融产品等多元化产品和服务向大湾区投资者提供跨境理财通一站式服务。在资产管理方面,继港币及美元货币基金获投资者热烈追捧后,2024年本集团推出国泰君安投资级债券基金,精准契合投资者不同风险偏好及投资目标的个性化需求。 客需导向,跨境金融服务受赞誉 国泰君安国际始终坚守以客户需求为导向的发展理念,深挖客户需求,积极创新服务模式,致力于为客户提供全方位、个性化的金融产品,年内金融产品净收入同比增长20%至9.12亿港元。同时,集团充分把握中国内地和香港地区互联互通不断深化的战略机遇,与母公司国泰君安证券紧密协同,整合双方在境内外市场的资源、渠道和专业优势,为机构客户提供一站式、无缝对接的跨境金融服务体验。 量质齐升,企业融资业务展宏图 2024年,国泰君安国际共参与232笔债券发行承销,同比增长59%,发行总额约3,891亿港元,同比增长85%。中证信用科技有限公司(DMI)债券平台数据显示,集团离岸债一级承销数量以及(主承销商)承销规模在中资券商中均排名第二。 股权业务方面,集团强化与母公司的协同,重点布局新能源、机器人等行业,全年完成3笔IPO保荐项目,包括协作机器人第一股深圳市越疆科技 (2432.HK),新能源电池正极材料A+H第一股江苏龙蟠科技(2465.HK),总募资金额约17亿港元。二级市场方面,本集团作为配售代理主承销10笔港股再融资项目,规模约65.75亿港元,按项目数量计排名市场第一。 ESG领航,绿色金融树典范 国泰君安国际始终秉持"金融报国,金融为民,金融向善"的崇高信念,将ESG理念深度融入企业营运及管理的每个环节,致力于打造负责任的综合性金融服务平台。2024年,集团共完成78笔ESG债券发行项目,同比跃升123%,发行规模近1,636亿港元,同比跃升125%,绿色金融服务行业领先。低碳运营方面,集团坚持践行节能减排,实现温室气体排放总量连续四年下降,并通过认购VCS林业项目碳汇资产连续第二年实现营运层面碳中和,彰显了国泰君安国际在碳管理领域的专业能力以及应对气候变化的坚定承诺。 此外,国泰君安国际积极探索绿色金融创新,先后落地香港地区及中国内地证券行业首笔多币种可持续发展贷款及本集团首单绿色存款,为推动自身及业界的可持续发展注入了新动力。国泰君安国际在可持续发展方面的成绩得到了MSCI的高度赞誉,提升本集团ESG评级至A级。万得Wind及商道融绿亦提升本集团评级至A级,标准普尔上调本集团ESG评分,领先全球约84%的同行。 展望未来,在复杂多变的金融市场中,国泰君安国际将坚持以客户需求为导向的业务发展方向,全面提升跨境金融服务能力,积极服务实体经济,协助高净值客户实现全球资产配置、财富保值增值的目标,为机构客户提供一站式投资解决方案,服务优质企业的海外融资需求,全力打造业内领先的综合性金融服务平台。同时,公司将不断加强市值管理工作,通过合理的资本运作、透明且高效的信息披露以及与投资者的积极互动,维护公司市值的稳定与增长,为投资者创造更大的价值。 完整版公告请参阅:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0326/2025032600438_c.pdf 声明 本文稿不构成购买或认购任何证券或金融工具或提供任何投资建议的邀请或要约,并且其任何部分不构成或依赖与任何合同、承诺或与此相关的投资决策,本文稿亦不构成有关公司之证券或金融工具的建议。 本文稿包含有关集团财务状况、经营业绩的若干前瞻性陈述,及集团管理层的若干计划及目标。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或业绩截然不同。这些前瞻性陈述是基于集团现在和将来的策略以及集团将来经营的政治和经济环境的假设。不应将这些前瞻性陈述放在这些前瞻性陈述之上,反映集团管理层截止本次发布之日的观点。不能保证未来的结果或事件与任何这样的前瞻性陈述一致。 关于国泰君安国际 国泰君安国际是中国证券公司国际化的先行者和引领者,公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地,并在新加坡、越南和澳门设立子公司,为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务,核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等,业务覆盖个人金融(财富管理)、机构金融(机构投资者服务与企业融资服务)与投资管理三大维度。目前,国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级,MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级,同时其标普ESG评分领先全球约84%同业。公司控股股东国泰君安证券(股票代号:601211.SH/ 2611.HK)为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com。



