Wednesday, 26 March 2025, 14:57 HKT/SGT Share:

来源 ICBC International Holdings Limited 工银国际首次荣获《环球金融》亚太地区最佳债券银行

香港, 2025年3月26日 - (亚太商讯) - 近日,《环球金融》(Global Finance)杂志正式公布了2025年最佳投资银行奖项(Best Investment Bank Awards 2025)评选结果。工银国际凭借其在债券市场的卓越表现和稳健经营,首次荣获「亚太地区最佳债券银行」(Best Debt Bank - Asia-Pacific)奖项。 工银国际始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央、国务院关于金融工作的重大决策部署,全面落实工商银行总行战略规划要求,紧密围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大核心任务,切实履行国有金融机构职责使命,全面提升金融服务质效,追求高质量发展和高水平安全,全面发力做好金融「五篇大文章」,聚焦绿色及可持续金融服务,稳慎扎实推进人民币国际化,支持实体经济高质量发展。工银国际依托工商银行集团全球网络布局,发挥「一点接入、全球响应」优势,协助超主权、主权及外国企业等各类发行人如沙特主权财富基金PIF、阿布扎比主权基金MIC等完成数百亿美元境外债券发行,有效助力「一带一路」沿线建设;协助我国财政部完成超百亿美元境外外币主权债券融资,不断加强国际金融合作;积极实践绿色及可持续金融高质量发展新模式,作为可持续债券顾问协助中国铁建、武汉地铁成功发行可持续债券,累计协助各类机构成功完成绿色及可持续相关主题债券融资数百亿美元;稳慎扎实推进人民币国际化,近年来离岸人民币债券承销业务连年实现突破,累计参与承销700亿人民币相关债券。 《环球金融》是国际金融领域的知名刊物,其年度最佳金融机构评选活动已连续举办超过26年。其中,「最佳投资银行奖项」旨在表彰在投资银行领域具有卓越领导力的金融机构。 工银国际将继续秉持「以客户为中心」的服务理念,深耕亚太市场,进一步拓展业务领域,提升服务能力。同时,工银国际将积极把握全球金融市场发展的新机遇,持续为客户创造价值,为建设金融强国、推进中国式现代化作出新的更大贡献。 关于工银国际控股有限公司 工银国际控股有限公司(「工银国际」)是中国工商银行股份有限公司(「工商银行」)在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司,工银国际依靠卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品,立足香港,面向资本市场,向广大的融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务,另外,工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。 媒体垂询: 裴琳

哲基杰讯(香港)

电话:+852 3103 0118

电邮:linda.pui@cdrconsultancy.com



郭蕴乐

哲基杰讯(香港)

电话:+852 3103 0123

电邮:isabel.kwok@cdrconsultancy.com



话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network