日清食品公布2024年全年业绩



摘要 - 尽管上半年收入下降了5.5%，但由于下半年重点专注方便面销售，下半年收入显著增长4.6%，让全年收入同比基本持平。

- 确认一次性非现金资产减值亏损费用135.9百万港元，反映公司积极管理财务风险。而经调整EBITDA增加至612.5百万港元。

- 完成收购韩国脆卷零食制造商Gaemi Food及澳洲冷冻饺子生产商ABC Pastry，把握全球供应链及消费模式重塑带来的机遇。

- 建议派发末期股息每股9.63港仙及特别股息每股6.19港仙，合共为每股15.82港仙，待股东于应届股东周年大会批准。 香港, 2025年3月26日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2024年12月31日止年度之全年业绩。 集团录得收入3,811.9百万港元。尽管上半年收入下降了5.5%，但由于下半年重点专注方便面销售，下半年收入增长4.6%，让全年收入同比基本持平。毛利上升0.7%至1,312.1百万港元。毛利率由2023年的34.0%增加0.4个百分点至2024年的34.4%，主要由于方便面销量上升带动固定成本优化所致。 公司拥有人应占溢利按年下降39.1%至201.0百万港元，纯利率为5.3%，主要由于确认资产减值亏损非现金费用135.9百万港元，包括 (i) 在中国内地及香港的长寿面、非油炸面类及冷冻食品等互补业务的生产设施有关之物业、厂房及设备减值亏损；(ii) 于香港持有的物业、厂房、设备及仓库资产及租赁物业之使用权减值亏损；及 (iii) 中国内地分销业务的商誉及无形资产减值亏损。此等一次性非现金开支并没有对集团的现金流、营运及流动资金造成影响，确认减值亏损反映公司积极管理财务风险及确保资产价值与当前市况相符。集团于报告期内的每股基本盈利为19.26港仙。集团经调整EBITDA由2023年的607.8百万港元增加0.8%至612.5百万港元，相当于年内经调整EBITDA利润率16.1%（2023年：15.9%）。 董事会建议派发末期股息每股9.63港仙及特别股息每股6.19港仙，合共为每股15.82港仙，全年派息比率为82.1%。集团的财务状况保持稳健，于2024年12月31日的现金净额约为1,402.5百万港元及可动用银行融资额度为820百万港元。 各业务地区之业务回顾及前景 年内，来自香港及其他地区业务的收入为1,539.9百万港元，按年增加1.8%，主要由于香港及其他地区业务的方便面销售增长，抵销了冷冻食品业务的下滑。由于合并了新收购的韩国及澳洲业务，分部业绩上升4.4%至88.9百万港元。与此同时，中国内地业务于年内录得收入2,272.0百万港元，分部业绩为328.5百万港元，主要由于下半年生产成本增加所致。 香港方面，集团于年内继续推行高端化策略，推出新产品以推动业务增长。年内，集团继续推出新的单品，包括出前一丁全辛滋味系列，以及为「日清拉王」、「日清U.F.O」、「福」及「公仔」品牌增添多个新口味。同时，集团拓展了KAGOME 业务在不同地区的销售管道，并推出季节性产品。低脂「日清奶酪系列」推出了各种新口味，以进一步开拓市场。此外，公司推出全新产品日清巧克力薯片，为顾客带来浓郁香脆及咸甜交织的味觉体验。 海外市场方面，集团持续拓展其非面类业务，以促进产品组合多元化发展。集团完成收购韩国脆卷零食制造商Gaemi Food，其于当地脆卷市场为顶级国家品牌，其业务取得令人满意的表现及稳健增长。同时，集团完成收购澳洲领先冷冻饺子生产商ABC Pastry，其于当地拥有公司品牌及第三方品牌，使集团的业务组合多元化，扩阔其收入来源。此外，日清越南业务表现出色，积极探索及拓展当地市场的不同销售及分销渠道，专注于年轻消费者群体，以促进业务增长，并推出了多款袋装面新产品，例如「Mi tron NISSIN Spaghetti」及「Mi Cay NISSIN Thai Tom Yum」。 中国内地方面，集团推出了高档碗装乌冬，包括「日清咚兵卫日式腐皮手打风碗乌冬（新鲜乌冬）」及「日清咚兵卫天妇罗手打风碗乌冬（新鲜乌冬）」，以满足消费者对高性价比产品的需求。为进一步提升宣传效果及品牌知名度，公司进行了多项推广活动，包括与日本动漫「蓝色禁区」合作推出合味道联乘企划、于小红书等社交平台进行推广，以及参与上海的食品博览会等。此外，「日清湖池屋薯片」因其分销渠道持续扩张，于年内取得良好的表现。「日清盈优青汁系列」成功吸引注重健康的客户群，并透过饮料贩卖机进一步提升产品曝光度。 展望未来，公司将积极扩展高端产品系列，以迎合消费者喜好，拥抱改变，实现业务增长。同时，公司将继续使业务组合多元化，并丰富产品线，配合消费者健康意识日渐提升，扩大收入基础。凭借其于香港及中国内地的坚实基础及强大市场地位，公司继续拓展台湾、韩国及澳洲市场，扩大地域覆盖将拓宽收入基础并带来额外销售。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「于2024年，我们目睹全球经济、地缘政治、国际贸易、商业环境及消费者行为的重大转变。该等转变同时带来机遇与不确定性。在这种变化下集团核心方便面业务仍带动了集团下半年业绩录得显著增长。此外，我们仍致力于持续产品升级和成本优化，提升营运效率。我们对本地及海外市场的长期业务发展持审慎乐观态度。凭借我们稳固的根基、多元化的产品组合及高端化策略，未来几年我们将致力追求收入及收益持续增长，并利用不断提升的品牌认受性，在不同地区开拓更多业务领域。」 有关日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他地区开展业务，包括越南、台湾、韩国及澳洲市场。 日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

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